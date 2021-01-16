Сможет ли Xiaomi использовать Android и сервисы Google после внесения в чёрный список

В конце этой недели США по решению действующего президента внесли Xiaomi и ещё 10 китайских компаний в чёрный список. Но если до тех 10 предприятий из Поднебесной нам с вами, в общем-то, дела нет, то вот причисление Xiaomi к числу угроз национальной безопасности США может дорого ей обойтись. Это мы уже знаем по опыту Huawei, которую американцы лишили всего, чего только можно было лишить – от обновлений Android и сервисов Google до собственных процессоров. А что будет с Xiaomi? Попытаемся разобраться.

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Начнём с того, что ограничения, наложенные на Huawei, стали следствием американских санкций, а не внесения в чёрный список. Санкции последовали примерно через 2 недели, поскольку объявить их просто так США тоже не могли. Им нужен был формальный повод, и он у них был. Министерство финансов США якобы уличило Huawei в предоставлении запрещённых финансовых услуг Ирану, который на тот момент уже находился под американскими санкциями. Это уже потом компанию обвинили в шпионаже и во всех мыслимых и немыслимых грехах. Но сначала был только Иран.

Наложат ли США санкции на Xiaomi

К чему это я? А к тому, что по формальным признакам нарушение, в которых США обвинили Xiaomi, будет посерьёзнее. Всё-таки связи с Министерством обороны Китая и теоретическая близость к военным технологиям – это тебе не финансовые операции в обход действующих законов. Стало быть, санкции в отношении Xiaomi, которые что-либо ей запретят, — это лишь вопрос времени. Думаю, США просто требуется немного времени на проработку ограничительных мер, а их одобрение на правительственном уровне можно считать делом техники. Всё-таки войны американцы явно боятся больше, чем экономической деятельности.

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Что могут запретить Xiaomi? Ну, на самом деле ограничение, скорее всего, будет только одно – запрет на взаимодействие с американскими корпорациями. А он уже в свою очередь несёт в себе всё остальное:

Запрет на обновление Android

Запрет использования сервисов Google

Запрет на использование процессоров Qualcomm

Запрет на использование стёкол Gorilla Glass

Что будет с Xiaomi из-за санкций США

Не думайте, что на этом всё. Перед вами только верхушка айсберга. Ведь, во-первых, очевидно, что американских технологий и наработок в среднестатистическом смартфоне, даже китайском, куда как больше. А, во-вторых, санкции США действуют очень хитро и распространяются не только на сугубо американские компании, но и на компании, которые так или иначе сотрудничают с американскими компаниями. Вспомните тайваньский завод TSMC, которому под угрозой экономической блокады запретили производить для Huawei её собственные процессоры Kirin.

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Несмотря на то что на момент выхода публикации Xiaomi всё ещё может пользоваться всеми благами американских технологий, нет никаких сомнений в том, что в скором времени всё изменится. В конце концов, внесение компании в чёрный список – это явно не ритуальное действие с целью запугивания, а часть многоходовки, направленной на её дискредитацию и ослабление влияния. Ведь опыт Huawei уже показал, что росчерком пера можно если не загубить, то по крайней мере сильно подорвать бизнес крупной корпорации. А раз так, то почему бы не провернуть нечто подобное с кем-то ещё?