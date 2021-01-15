США добавили Xiaomi в чёрный список как Huawei

Помните, как полтора года назад США внесли Huawei в чёрный список и объявили её угрозой национальной безопасности? Тогда никто особенно не верил, что это надолго, не говоря уже о том, что администрация президента исполнит все обещания по экономической блокаде китайской компании. Однако чем дольше продолжался весь этот цирк, тем яснее становилось, что никакой на самом деле это не цирк, а самая настоящая война, развёрнутая против Huawei. К чему это привело, многие уже знают: китайцы лишились доступа к обновлениям Android, сервисам Google и возможности выпускать собственные процессоры. На этот раз американские власти ополчились на Xiaomi.

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США расширили список компаний-угроз национальной безопасности и внесли туда Xiaomi. Такое решение принял Пентагон в ночь с 14 на 15 января. Поводом стала предполагаемая связь китайского производителя смартфонов с военной отраслью КНР.

Санкции США против Xiaomi

Само по себе внесение компании в чёрный список не влечёт наложения санкций, попадание в этот список означат, что американские инвесторы не смогут покупать акции Xiaomi. А те американцы, кто уже являются инвесторами Xiaomi, должны будут продать ценные бумаги компании до конца ноября 2021 года. Таким образом США дают понять, что могут сильно покалечить китайскую промышленность, закрыв ей возможность привлекать дополнительные инвестиции. На отношения с Qualcomm, Google и другими партнерами это событие не повлияет.

Главное негативное последствие от причисления Xiaomi к числу компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США, на данном этапе заключается в том, что она не сможет заключать контракты на поставку оборудования в государственные органы. Но поскольку Xiaomi не является глобальной телекоммуникационной компанией, как Huawei, по ней это практически не ударит.

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Однако это не значит, что внесение в чёрный список пройдёт для Xiaomi бесследно. В перспективе, если американцы решат ужесточить ограничительные меры и введут санкции, китайцам может прийтись несладко. А вот что ударит по Xiaomi прямо сейчас (да, честно говоря, уже ударило), так это обязанность американских инвесторов отказаться от ценных бумаг корпорации, которые на фоне этих новостей уже просели на 11%.

Что будет с Xiaomi дальше

Введут ли США санкции против Xiaomi, пока вопрос открытый. С одной стороны, инициатором введения ограничительных мер в отношении Huawei был Дональд Трамп, который к концу этого месяца уже покинет свой пост. Но такого рода решения принимает не один человек.

Поэтому очевидно, что отменить всё, что подписал предыдущий президент, новый глава государства не сможет. Тем более что в администрации и в правительстве США остаются люди, которые выступают решительно против американо-китайского сотрудничества. Поэтому не следует исключать дальнейшее обострение конфликта.

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Практика Huawei показала, что санкции США могут очень болезненно ударить по бизнес-интересам практически любой компании. Дело в том, что почти все современные технологии родом из США. Соответственно, если американцы запретят их использование любой, даже самой крупной корпорации, для неё это будет равносильно катастрофе.

Впрочем, для Huawei введение санкций в отношении Xiaomi может стать настоящим подарком. В этом случае компании практически наверняка решат объединить усилия по работе над новой программной платформой, отличной от ОС Google, а потом и перетянуть на свою сторону остальные бренды. В результате получится целый альянс противников Android, и вот тогда на рынке наконец может появиться третья операционка, которая-таки составит конкуренцию имеющимся.