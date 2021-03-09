США рассказали, за что внесли Xiaomi в чёрный список

В конце прошлого года США выкинули то, чего от них не ожидал ну практически никто, кроме меня. Они взяли и включили Xiaomi в список угроз национальной безопасности. Несмотря на то что это всё ещё не санкции, которыми американцы обложили Huawei, и серьёзных ограничительных мер это за собой не влекло, китайцы всерьёз напряглись. Всё-таки США обвинили Xiaomi в связях с вооружёнными силами Китая. А это довольно серьёзное обвинение. Однако никаких доказательств мировому сообществу предоставлено не было. Но теперь США пояснили, что к чему.

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Поводом для внесения Xiaomi в чёрный список компаний, угрожающих национальной безопасности США, стала награда от правительства КНР, присуждённая генеральному директору компании Лею Цзюню. Топ-менеджер получил звание «выдающегося строителя китайского социализма». По мнению Минобороны США, отметка такого рода – это достаточное основание для того, чтобы считать Xiaomi, хоть напрямую, хоть опосредованно, связанной с компартией Китая и, соответственно, вооружёнными силами страны.

США против Xiaomi

Xiaomi удалось добиться соответствующего разъяснения на судебном заседании по иску, который компания подала против Министерства обороны США. В ходе процесса представители американского военного ведомства предоставили внутренние документы, где внесение Xiaomi в список угроз национальной безопасности было мотивированно именно присуждением награды её генеральному директору. Другое дело, что такую же награду получили главы более 100 китайских компаний, но на отношение США ко многим из них это совершенно не повлияло.

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Казалось бы, позиция США выглядит несколько надуманной. Но это не совсем так. Дело в том, что присуждением награды, которую получил Цзюнь, занимается правительственное агентство, которое курирует китайскую технологическую промышленность, а также занимается реализацией военно-гражданских инициатив. Сложно сказать, что именно это значит, но, скорее всего, агентство просто отбирает технологические решения местных компаний, потенциально пригодных для наращивания военного потенциала вооружённых сил, и этого испугались США.

Санкции США против Xiaomi

Сам факт внесения в чёрный список в глобальном смысле значит не очень многое. Разве что теперь американские инвесторы не смогут покупать акции Xiaomi. Но никаких других ограничений это в себе не несёт. Однако сам факт того, что США обратили внимание на деятельность компании, связанную с китайским правительством, может быть началом затяжного конфликта. Ведь, если помните, два года назад противостояние американцев и Huawei началось с такого же – на первый взгляд, безобидного – внесения в чёрный список, за которым последовали серьёзные санкции.

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Пока о введении санкций в отношении Xiaomi не идёт и речи. Однако это ещё ничего не значит. США давно заявили, что Китай – их главный враг, поэтому подорвать деятельность китайских корпораций – святое дело. Потому я бы предположил, что в обозримом будущем мы станем свидетелями наложения ограничений не только на Xiaomi, но и на другие крупные компании. А вот как они будут решать эту проблему – совместно или порознь – будет очень интересно посмотреть. Ведь альянс китайских корпораций может стать новой силой на ИТ-рынке.