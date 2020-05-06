США рассматривает ужесточение санкций против Huawei и других компаний

  2. Темы
  3. Суды и скандалы
Артем Сутягин 0

Все мы помним, как компанию Huawei заклевали в США в отношении ее связей с китайским правительством. В итоге, мало того, что на смартфоны Huawei и Honor теперь нельзя ставить сервисы Google, ради которых люди и покуют смартфон на Android, так еще компания понесла серьезные потери — как финансовые, так и репутационные. Конечно, такой крупной компании, как Huawei, которую так любят в Китае, это не причинит смертельного урона, но крови она потеряет не мало. Одно время начали говорить о том, что санкции снимут и Huawei снова сможет работать с американскими компаниями, но это были слухи. На деле мы видим, что на нее наоборот хотят наложить дополнительные ограничения.

Санкции — дело тонкое. Один раз ввел, надо дожимать.

Новые санкции для Huawei

По сообщению The Hill, новый законопроект, получивший название «Закон о противодействии китайским попыткам отслеживания» (примерно так его название переводится на русский язык), может вскоре запретить использование устройств Huawei (соответственно, Honor тоже) и ZTE государственными служащими США. Сенаторы-республиканцы Тед Круз и Джош Хоули будут представлять законопроект. Законопроект запрещает государственным служащим вести бизнес в США с помощью технологий некоторых компаний. Сюда входят компании из числа тех, кто, как считается, находятся под контролем Коммунистической партии Китая.

Решение о том, попадает ли компания в эту категорию или нет, принимается Государственным департаментом. Список будет включать компании, которые «ведут шпионскую деятельность для Коммунистической партии Китая». Сенатор Круз продолжает считать, что такие компании в своей шпионской деятельности «маскируются под телекоммуникационные компании в 21 веке».

Почему Huawei пострадала от коронавируса больше остальных

Претензии правительства США к Huawei и ZTE

По большому счету, закон касается только ZTE и Huawei. Учитывая историю между правительством США и этими двумя китайскими компаниями, это неудивительно. ZTE, например, ранее подвергался общенациональному запрету на сделки, которые шли против санкций США. Это привело к тому, что производство этим брендом телефонов на Android было очень эффективно убито, пока запрет не был снят в 2018 году.

Еще до Huawei от санкций серьезно пострадала компания ZTE.

Тем временем Huawei была в центре ряда противоречий за последние несколько лет. Обвинения были от правительственного шпионажа — подстегнутого китайскими законами, предписывающими компании работать с правительством, — до корпоративного шпионажа. Это в конечном итоге привело к запрету как на федеральное использование технологий компании, так и на использование сетевого оборудования компаниями в США.

Страшны ли Huawei санкции США

США также поместили Huawei в свой черный список организаций. В результате всем американским компаниям также запретили работать с Huawei. А еще США оказали давление на своих союзников, чтобы они последовали их примеру.

Даже частично находясь под санкциями, Huawei смогла стать вторым в мире производителем смартфонов. Руководство компании также заявило, что Huawei может пережить даже более жесткие санкции со стороны США. Ее бизнес в отрасли продолжает расти, несмотря на санкции и запреты.

Испанский стыд. Huawei опять опозорилась, выдав профессиональное фото за своё

На первый взгляд, Закон о противодействии китайским попыткам шпионажа кажется разумным в свете опасений за национальную безопасность. Но не сильно ли все это преувеличено? Да и тем более, убить компанию так не получится. Максимум можно отобрать ее устройства у простых пользователей, которые вряд ли интересны правительству Китая, даже если шпионаж действительно есть. Куда проще запретить пользоваться этими смартфонами государственным служащим.

Были хорошие смартфоны, теперь ими нельзя пользоваться из-за какой-то мифической слежки.

Как США борется с китайскими шпионами

В итоге, теперь Государственному департаменту потребуется создать список компаний, поддерживаемых Коммунистической партией Китая, которые могут представлять угрозу. Из-за особенностей китайского законодательства этот список может фактически включать любую китайскую компанию по усмотрению Государственного департамента.

Еще одна компания, внесенная в список сенаторов, представляющих законодательство, — Tencent. По словам сенатора Хоули, Tencent является «известной шпионской организацией», работающей на Коммунистическую партию Китая и представляющая «угрозу для США» и их союзников.

Как только санкции снимут, мы сразу об этом напишем. Те, кто будет подписан на наш новостной канал в Telegram этого не пропустят.

Tencent входит в число крупнейших в мире компаний, выпускающих мобильные игры, а также занимает ведущие позиции в социальных сетях, венчурном капитале и инвестициях. Новый законопроект и заявления указывают, что запреты могут простираться далеко за пределы аппаратных средств и китайских смартфонов. Они также могут включать в себя мобильные приложения и игры, среди множества других связанных или родственных технологий.

В итоге, США получает мощный инструмент для воздействия на китайские компании. Вот только для чего он будет использоваться? Для защиты прав граждан или для защиты национальных интересов в самом широком смысле?

Теги
Читайте также
Почему все так любят вибрацию в телефоне, а я нет

Вспомните, сколько раз у вас было такое, что вы видели смартфон на картинке и он вам очень нравился, а потом при личной встрече наступало ощущение ”ах, вот ты какой”. Все из-за того, что для нас очень важна тактильная отдача устройства. Для производства флагманов компании тратят миллионы и десятки миллионов долларов на разработки в области дизайна и материалов. Так же важен вес и развесовка. Все это сильно отличает недорогие смартфоны от дорогих. Когда устройство стоит 5 000 рублей, к нему существенно меньше требований, а когда он стоит 90 000 и выполняет примерно те же функции, пусть и лучше, хочется уже, чтобы все было приятно. Иногда производители идут на ухищрения и предлагают другие варианты для усиления тактильных ощущений.

Читать далее
Почему нельзя покупать топовые смартфоны Xiaomi

Флагманы на Android – вещь вообще довольно специфическая, к выбору которой нужно подходить с большой ответственностью. Прежде всего нужно помнить, что с аппаратной точки зрения они практически не отличаются друг от друга. Поэтому обращать внимание следует не на процессор и объём оперативки, а на другие показатели вроде ёмкости аккумулятора, скорости встроенной памяти, особенностей камеры и других. Ну, и, конечно, не следует забывать, что дешевеют флагманы крайне стремительно, за полгода-год теряя в цене до 40%, позволяя купить всё ещё топовое устройство за вполне вменяемые деньги. Другое дело, что некоторые аппараты покупать не стоит вообще.

Читать далее
Как я разочаровался в Xiaomi на примере одного смартфона

Xiaomi никогда не вела себя как ответственный производитель. Чтобы понять это, достаточно просто копнуть на поверхности. Постоянные перебои в качестве обновлений, тайная слежка за пользователями и, конечно, реклама в прошивке фирменных смартфонов. Однако всё это мелочи по сравнению с тем, что Xiaomi оснащает вполне себе привлекательные с аппаратной точки зрения аппараты процессорами, которые не позволяют прошивать их вручную, не предупреждая об этом самих пользователей. Думаете, такое невозможно? Очень даже возможно. Вот доказательства.

Читать далее

Новый комментарий