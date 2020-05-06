США рассматривает ужесточение санкций против Huawei и других компаний

Все мы помним, как компанию Huawei заклевали в США в отношении ее связей с китайским правительством. В итоге, мало того, что на смартфоны Huawei и Honor теперь нельзя ставить сервисы Google, ради которых люди и покуют смартфон на Android, так еще компания понесла серьезные потери — как финансовые, так и репутационные. Конечно, такой крупной компании, как Huawei, которую так любят в Китае, это не причинит смертельного урона, но крови она потеряет не мало. Одно время начали говорить о том, что санкции снимут и Huawei снова сможет работать с американскими компаниями, но это были слухи. На деле мы видим, что на нее наоборот хотят наложить дополнительные ограничения.

Новые санкции для Huawei

По сообщению The Hill, новый законопроект, получивший название «Закон о противодействии китайским попыткам отслеживания» (примерно так его название переводится на русский язык), может вскоре запретить использование устройств Huawei (соответственно, Honor тоже) и ZTE государственными служащими США. Сенаторы-республиканцы Тед Круз и Джош Хоули будут представлять законопроект. Законопроект запрещает государственным служащим вести бизнес в США с помощью технологий некоторых компаний. Сюда входят компании из числа тех, кто, как считается, находятся под контролем Коммунистической партии Китая.

Решение о том, попадает ли компания в эту категорию или нет, принимается Государственным департаментом. Список будет включать компании, которые «ведут шпионскую деятельность для Коммунистической партии Китая». Сенатор Круз продолжает считать, что такие компании в своей шпионской деятельности «маскируются под телекоммуникационные компании в 21 веке».

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Претензии правительства США к Huawei и ZTE

По большому счету, закон касается только ZTE и Huawei. Учитывая историю между правительством США и этими двумя китайскими компаниями, это неудивительно. ZTE, например, ранее подвергался общенациональному запрету на сделки, которые шли против санкций США. Это привело к тому, что производство этим брендом телефонов на Android было очень эффективно убито, пока запрет не был снят в 2018 году.

Тем временем Huawei была в центре ряда противоречий за последние несколько лет. Обвинения были от правительственного шпионажа — подстегнутого китайскими законами, предписывающими компании работать с правительством, — до корпоративного шпионажа. Это в конечном итоге привело к запрету как на федеральное использование технологий компании, так и на использование сетевого оборудования компаниями в США.

Страшны ли Huawei санкции США

США также поместили Huawei в свой черный список организаций. В результате всем американским компаниям также запретили работать с Huawei. А еще США оказали давление на своих союзников, чтобы они последовали их примеру.

Даже частично находясь под санкциями, Huawei смогла стать вторым в мире производителем смартфонов. Руководство компании также заявило, что Huawei может пережить даже более жесткие санкции со стороны США. Ее бизнес в отрасли продолжает расти, несмотря на санкции и запреты.

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На первый взгляд, Закон о противодействии китайским попыткам шпионажа кажется разумным в свете опасений за национальную безопасность. Но не сильно ли все это преувеличено? Да и тем более, убить компанию так не получится. Максимум можно отобрать ее устройства у простых пользователей, которые вряд ли интересны правительству Китая, даже если шпионаж действительно есть. Куда проще запретить пользоваться этими смартфонами государственным служащим.

Как США борется с китайскими шпионами

В итоге, теперь Государственному департаменту потребуется создать список компаний, поддерживаемых Коммунистической партией Китая, которые могут представлять угрозу. Из-за особенностей китайского законодательства этот список может фактически включать любую китайскую компанию по усмотрению Государственного департамента.

Еще одна компания, внесенная в список сенаторов, представляющих законодательство, — Tencent. По словам сенатора Хоули, Tencent является «известной шпионской организацией», работающей на Коммунистическую партию Китая и представляющая «угрозу для США» и их союзников.

Как только санкции снимут, мы сразу об этом напишем. Те, кто будет подписан на наш новостной канал в Telegram этого не пропустят.

Tencent входит в число крупнейших в мире компаний, выпускающих мобильные игры, а также занимает ведущие позиции в социальных сетях, венчурном капитале и инвестициях. Новый законопроект и заявления указывают, что запреты могут простираться далеко за пределы аппаратных средств и китайских смартфонов. Они также могут включать в себя мобильные приложения и игры, среди множества других связанных или родственных технологий.

В итоге, США получает мощный инструмент для воздействия на китайские компании. Вот только для чего он будет использоваться? Для защиты прав граждан или для защиты национальных интересов в самом широком смысле?