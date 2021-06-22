Сундар Пичаи — всё? Сотрудники Google недовольны своим гендиректором

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Иван Кузнецов 0

Google – это корпорация, которая отлично себя чувствует. Её доходы год за годом бьют собственные рекорды, акции неустанно растут в цене, а аудитория фирменных приложений и сервисов расширяется день ото дня. Так что причин полагать, что что-либо изменится, попросту нет. Однако сотрудники Google считают, что изменения уже давно назрели, и начаться они должны с должности генерального директора, которую уже 6 лет подряд занимает один и тот же человек – выходец из Индии Сундурараджан Пичаи.

Google

Сотрудники Google недовольны своим гендиректором

15 действующих и бывших топ-менеджеров Google на условиях анонимности рассказали The New York Times, что больше не считают Сундара Пичаи хорошим руководителем для компании. По их словам, он ведёт себя слишком осторожно, боится идти на риски, которые неминуемы в любом бизнесе и являются залогом дальнейшего развития, и слишком сильно привержен бюрократии, парализующей деятельность Google.

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Сундар Пичаи – это человек, который боится принимать непопулярные решения. Он может бесконечно откладывать кадровые перестановки, закрывать глаза на конфликты в коллективе и игнорировать давно назревающие проблемы, которые требуют твёрдой руки. Был бы я счастлив, если бы он принимал решения быстрее? Да, безмерно, — рассказал The New York Times один из топ-менеджеров Google, не пожелав раскрывать своего настоящего имени.

Что известно про Сундара Пичаи

Пичаи очень сильно зависим от имиджа, жалуются сотрудники Google. Если у него есть возможность откладывать принятие какого-либо решения, он его отложит. Если у него есть возможность не экспериментировать, он не будет экспериментировать. По этой причине, кстати, Пичаи «завернул» несколько потенциально перспективных проектов, которые топ-менеджеры, поговорившие с The New York Times, считали таковыми.

Сундар Пичаи

Говорят, что Сундар Пичаи боится резких решений и непопулярных мер

Одним из примеров консервативности Пичаи можно назвать отказ от покупки стартапа Shopify, купить который ему рекомендовали советники. Они объяснили необходимость его приобретения тем, что так Google сможет составить Amazon конкуренцию на поле онлайн-торговли. Однако Пичаи отверг эту идею. По его словам, Shipofy – слишком дорогая покупка, целесообразность которой недостаточно оправдана перспективами. Однако с тех пор стоимость акций Shopify выросла почти в 10 раз.

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Также Пичаи не торопится с решением кадровых вопросов. Он больше года не мог назначить руководителя юридического отдела. Сначала он просто откладывал этот вопрос, потом велел HR-офису подобрать ему кандидатов на это место, но очень долго не мог выбрать. В результате, когда стало понятно, что тянуть дальше уже нельзя, на должность назначили заместителя бывшего руководителя юридического отдела Халиму ДеЛейн Прадо, которая и так была самым очевидным кандидатом.

Проблемы компании Google

Не нужно думать, что топ-менеджеры Google способны говорить о проблемах только на условиях анонимности. Ещё в 2018 году несколько десятков руководителей проектов компании обратились к Сундару Пичаи с открытым письмом. Они сообщили, что Google испытывает явные проблемы с ростом и развивается медленнее, чем могла бы с её финансовыми и техническими возможностями. А причина всему этому – подход Сундара Пичаи к руководству компанией.

Пичаи

Поговаривают, что из-за Сундара Пичаи Google покинули около 10% всех топ-менеджеров

Топ-менеджеры призвали гендиректора открыться к новым решениями, которые они предлагают и дать им больше прав для принятия самостоятельных решений. Эти решения, подчеркнули они, жизненно важны для Google как успешной и современной корпорации, которой явно требуется переосмысление. Они не стали критиковать Пичаи напрямую, но дали ему понять, что хотят себе более смелого руководителя, чем он.

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В результате это привело к тому, что Пичаи не изменил свой подход к управлению Google, а вот 36 топ-менеджеров поискового гиганта, согласно их профилям в LinkedIn, вскоре перешли на работу в другие компании. Это значительная утечка мозгов, учитывая, что в общей сложности Google базируется на примерно 400 топ-менеджерах, руководящих различными сферами деятельности компании. Будет интересно посмотреть, к чему это приведёт в дальнейшем.

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