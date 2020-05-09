Туда-сюда… Huawei хотят разрешить разрабатывать 5G в США

В последнее время новости о том, что китайской компании Huawei то ”закрутили гайки”, то, наоборот, дали послабление, появляются так часто, что иногда не понимаешь, это свежая новость или просто издание немного опоздало и написало новость с задержкой. В итоге, компания тоже сидит, как на иголках, но уже настолько к этому привыкла, что просто развивает свое направление, старается придумать что-то новое и активно продвигает свой магазин приложений. Тем не менее, весь мир построен так, что что-то делается только тогда, когда это кому-то нужно. В данный момент на территории США нужны сети пятого поколения. Учитывая, что Huawei оказалась настоящим лидером в этом направлении, без нее приходится трудно и ей дали послабление.

Почему с некоторых китайских компаний снимают санкции

Мы уже писали о том, что законы, касающиеся китайских компаний в США составлены таким образом, что их можно трактовать по-разному. Грубо говоря, если есть подозрения, что компания действует в интересах Коммунистической Партии Китая, то ее деятельность можно запрещать. Интересно то, что законы Поднебесной составлены так, что все местные компании формально работают в интересах Партии. При этом нет четкого перечня компаний, на которые наложены ограничения. Это решает специальный комитет на каких-то своих основания. В итоге и появляются ситуации, когда формально эта компания нарушает правила и ее надо выгнать с рынка (а еще и попросить партнеров сделать так же), а ее подразделение, наоборот, помогает.

Ну, да ладно, это небольшое лирическое отступление, но в реальности вы теперь понимаете, как это работает, и почему периодически какие-то компании резко выходят из-под санкций, им даются послабления, а потом ограничения накладываются снова.

Будет ли Huawei работать на Android

Министерство торговли США готовится согласиться с новым законом, который позволит американским компаниям работать с Huawei над установлением стандартов для сетей 5G.

Этот закон не означает, что Huawei сможет работать с Google на Android. Но это позволило бы другим компаниям работать с Huawei, особенно, в направлении развития сетей, то есть того самого телекоммуникационного оборудования, с которого компания начинала более 30 лет назад (в 1987 году). Это направление и сейчас является основным для компании. Смартфон это хорошо, но это только верхушка айсберга, которую мы видим. ”Под водой” находится работа Huawei почти со всеми крупнейшими мировыми сотовыми операторами и интернет-провайдерами.

США не может построить сеть 5G без Huawei

После того, как Департамент торговли почти год назад включил Huawei в черный список, запретив им работать с американскими компаниями, это поставило США в невыгодное положение.

Huawei принимала очень большое участие в создании и продвижении сетей пятого поколения в США. Но после скандала и наложения санкций, американские компании, которые тоже работали в этом направлении, не знали, какой информацией они могут делиться с китайским гигантом. Это касается всего — от карты покрытия до частот сетей, которые будут развернуты.

Теперь, если закон пройдет все согласования и будет принят, компании смогут общаться куда свободнее и смогут продвигать оборудование вместе, строя большую сеть, которая будет выгодна всем, но в первую очередь простым пользователям.

На данный момент проект закона находится на заключительном этапе рассмотрения. После этого он будет направлен на утверждение в другие учреждения. Правда, насколько в итоге растянется процесс, сказать сложно. Это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Зато, по тому, насколько интенсивно будет вестись работа в этом направлении, можно будет сделать вывод, насколько Huawei действительно нужна американскому бизнесу. В любом случае, как только такой закон подпишут, мы расскажем об этом в нашем новостном Telegram-канале и в нашем Google News.

Кто больше всего выиграет от сотрудничества США и Huawei

По-хорошему, возможность таких работ и взаимодействия компаний по продвижения сетей пятого поколения надо было оговаривать еще в прошлом году, чтобы не терять столько времени, но не исключено, что в течение этого года еще была надежда справиться своими силами.

Старший директор по политике в отношении стран Азии в Совете индустрии информационных технологий Наоми Уилсон согласилась с тем, что действия США привели к тому, что американские компании теряют связь с Huawei в работе над важными проектами.

Опять за бортом. Новые смартфоны Huawei не смогут следить за больными коронавирусом

Не хочется углубляться в то, кто был прав или наоборот не прав, но факты говорят сами за себя. Стараясь ”убить” Huawei, правительство США сделало ее чуть ли не сильнее, формально признав, что зависит от нее. Может и слова руководителей Huawei, что они нужны Google больше, чем она им тоже правда, а не попытка сделать хорошую мину при плохой игре? Да и собственно мобильное подразделение компании не так сильно просело за счет рынка Китая. В этом отчете говорится, что она сохранила второе место по поставкам смартфонов в мире.

Можно сказать, что Huawei должна поступить гордо и уйти с рынка, отказав в сотрудничестве, мол, как вы с нами, так и мы с вами — расхлебывайте сами. Вот только им это не к чему. Деньги там хорошие, влияние на рынке вернется, а там можно будет и поддержкой операторов заручиться. Да и чем черт не шутит, может быть получится правила перед возвращением диктовать.

Гендиректор Huawei признал, чтоHarmonyOS — не конкурент Android

В общем, чаша весов опять качнулась в сторону китайского гиганта. Посмотрим, что будет дальше. У нас в редакции есть расхожая шуточная фраза, которая подходит к этой ситуации, как нельзя лучше — ничего непонятно, но очень интересно.