В Apple жутко боятся, что владельцы iPhone уйдут на Android

Не любить Android — нормально. Это неидеальная платформа, однако поклонников у неё намного больше, чем у iPhone, невзирая на магию бренда Apple. Дело тут вовсе не в более доступных расценках на смартфоны с этой ОС, хотя и они имеют большое значение, а в открытости самой операционки. Google просто устанавливает меньше ограничений, чем Apple для своей iOS, а люди ценят, когда их не сковывают по рукам и ногам, позволяя им самим решать, откуда скачивать софт и как видоизменять интерфейс своих устройств. Но вместо того, чтобы просто признать право пользователей Android на свободу, в Купертино решили поглумиться над этим.

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По словам Тима Кука, генерального директора Apple, все ограничения iOS установлены ради блага самих пользователей. В частности, запрет на загрузку приложений из-за пределов App Store. Кук уверен, что по степени полезности это правило примерно равняется необходимости пристёгиваться при езде в автомобиле. Но на самом деле в Купертино просто наживаются на комиссии, лишая пользователей и разработчиков альтернатив.

Что лучше: Android или iOS

Разрешение на загрузку приложений из-за пределов App Store по степени абсурдности примерно равняется отказу от подушек и ремней безопасности в автомобиле. Вы не встретите сегодня авто без этих механизмов. Любой производитель понимает, что это слишком рискованно. Это же правило должно действовать и в отношении смартфонов, — заявил Кук.

В принципе, звучит логично. В конце концов, проверенный и гарантированно безопасный софт — это хорошо и удобно. Но ведь это слабо соотносится с реальной свободой выбора. Потому что у пользователей Android есть право — выбрать загрузку софта на стороне либо пользоваться строго Google Play или другим авторизованным магазином приложений. Однако Кук не упоминает об этом, явно подменяя понятия.

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У вас есть выбор. Хотите скачивать софт на стороне — купите смартфон на Android. Право выбирать — фундаментально, и вы можете воспользоваться им, когда входите в магазин электроники. Не поддерживаете загрузку ПО из App Store? Окей, выбирайте Android-смартфон, я серьёзно, — подчеркнул Кук.

Достаточно даже беглого прочтения комментариев Кука, чтобы понять, что он пытается выдавать одно за другое. Его позиция заключается в том, что пользователи Android якобы априори обречены, потому что не имеют другой альтернативы, кроме шлакового софта. Но это не так. Android — это не про загрузку взломанных версий приложений в виде APK-файлов. Android — это про свободу выбора.

Загрузка приложений на Android

Используя Android, вы можете по своему усмотрению выбирать, скачивать ли софт из Google Play, Amazon Appstore, AppGallery, Galaxy Store или любого другого магазина приложений, коих насчитываются десятки и десятки. В этих магазинах софт проверяется, контролируется и подчищается, если что-то происходит не так.

Тим Кук говорит неискренне, когда предлагает пользователям, которых не устраивают правила Apple, перейти с iPhone на Android. Он до ужаса этого боится. Поэтому подаёт это не как избавление, а как грубейшую ошибку, которую только можно допустить. Дескать, идите, раз вы такие дураки. Вспомните, как вам в детстве говорили — делай что хочешь. А ведь после этого не хотелось делать вообще ничего.

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Кук пользуется этим детским приёмом, надеясь, что это всех убедит. Возможно, кому-то позиция генерального директора Apple и вправду будет близка. Но, если ему приходится на публику говорить такие вещи, очевидно, что тех, кто с ним согласен, становится всё меньше и меньше. Люди хотят получить ответ на вопрос, почему одним — пользователям Android — что-то можно, а им этого нельзя.

У Кука нет ответа. Поэтому он начинает апеллировать к безопасности как последнему оплоту власти Apple. А, меж тем, история показывает, что это вечная тема, которой прикрываются авторитарные правители, пытаясь отбирать у людей их права под предлогом заботы о них самих. Первое время это, скорее всего, и правда будет работать. Но спать бесконечно люди не смогут, и тогда правда вылезет на поверхность.