В Google Play появятся сторонние способы оплаты. Можно ли платить в России

О Google в последнее время слышно только плохое: то компания отключает методы оплаты в Google Play, то веб-версию своего магазина приложений, то вовсе попадается на крупнейший штраф от ФАС. Казалось бы, ну откуда взяться хорошим новостям? А они есть! Google опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что будет соблюдать законы и разрешит сторонние способы оплаты в Google Play — то, чего так давно не хватает и App Store. Рассказываем, из-за чего Google пришлось пойти на такой шаг, каких приложений коснется новое правило и можно ли будет оплачивать покупки в Google Play таким способом.

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Новые правила Google

Напомню, в Европейской Экономической Зоне был принят закон о цифровых рынках. Он вступит в силу в 2023 году и предполагает, что платформы должны внедрить сторонние способы оплаты. В случае неисполнения, компаниям грозит штраф — до 10% от мирового товарооборота. ЕЭЗ не стоит путать с ЕС — это отдельная организация, предусматривающее свободное движение товаров, капитала и услуг. На данный момент в него входят 27 стран Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Правда, комиссия для разработчиков в Google Play все же никуда не денется, зато для большинства из них станет ниже благодаря новым мерам поддержки. По сообщениям компании, под это правило попадают 99% разработчиков — для них она будет снижена до 15%. А для тех, кто будет использовать альтернативные способы оплаты, она станет еще ниже — 12%. Есть одно «но»: приложения должны быть неигровыми. Впрочем, это только пока. В дальнейшем компания применит это правило и к играм тоже. Так что, оплачивать подписки станет не только проще, но и немного выгоднее.

При этом, в компании уточнили, что при переходе на другие способы оплаты разработчики должны будут соблюдать требования по защите пользователей, а платежная система Google Play останется для игр и другого ПО за пределами экономической зоны.

Проще говоря, с Google больше шутить никто не будет — компания и так заплатила штрафов на сумму около 8 млрд евро. Вероятно, так же поступит и Apple, которая и вовсе запрещает разработчикам какими-либо способами упоминать в приложениях не только способы сторонней оплаты, но и встраивать ссылки, ведущие на свой сайт. Компания уже получила за это нагоняй от властей во многих странах, включая Россию.

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Оплата Google Play в России

К сожалению, в нашей стране это правило работать, по всей видимости, не будет: не так давно Google оштрафовали в России за отказ удалить запрещенный контент. Сумма составила 21 млрд рублей, что почти в три раза больше прошлогоднего, кстати, выписанного по той же причине. Кроме того, Федеральная Антимонопольная Служба провела расследование и постановила до 4 августа добавить в свои сервисы возможность сторонних способов оплаты.

В принципе, выглядит логично: зачем отрезать пользователей из России, желающих оплачивать подписки и приложения, ведь можно просто принимать перекинуть оплату на другие сервисы, если самой Google деньги получать не хочется? В противном случае, миллионы пользователей либо начнут массово пиратить контент, либо останутся с нерабочими устройствами, среди которых не только смартфоны, но и планшеты и умные телевизоры. Да и не похоже, что Google хочет покинуть российский рынок: штрафы с завидным постоянством копятся (хоть и не оплачиваются), сервисы — работают, а устройства — продаются.

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Уйдет ли Гугл из России

Впрочем, предсказать поведение IT-гиганта крайне сложно: скорее всего, остается лишь дождаться 4 августа и узнать о том, что Google вновь оштрафовали. С другой стороны, компания без проблем могла бы со спокойной душой позволить заменить оплату в Google Play на российские аналоги при оплате услуг через интернет. Вопрос лишь в том, готова ли Google обойти свои ограничения. Пока что Google использует тактику выжженной земли — ни себе, ни людям.

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В целом, будет очень интересно понаблюдать за решением Google. Ведь исполнив решение европейских властей, компания должна выполнить также предписание ФАС России и добавить сторонние способы оплаты — это даст хотя бы какое-то понятие о том, какие планы у Google в России. Ну, а в случае неисполнения требования российских властей у нас будет полное право упрекнуть IT-гиганта в двуличии — согласитесь, немного странно выполнять требования одного регулятора и игнорировать предписания другого, оставляя таким образом миллионы пользователей своих же сервисов на произвол судьбы.