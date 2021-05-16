В Госдуме против новых правил WhatsApp. Мессенджер заблокируют?

Вчера, 15 мая, в силу вступило новое соглашение конфиденциальности WhatsApp. В соответствии с ним, все пользователи обязаны согласиться на предоставление своих данных Facebook. Поначалу эта новость вызвала негодование в среде тех, кто заботится о своей приватности. Поэтому WhatsApp не оставалось ничего другого, кроме как пригрозить им удалением их учётных записей. Несмотря на то что впоследствии в компании решили отказаться от настолько строгой меры, поведением WhatsApp заинтересовались в российской Госдуме.

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн решил обратиться в Роскомнадзор с требованием проверить правомерность нового соглашения WhatsApp. По словам парламентария, правила мессенджера выглядят как противоречащие российскому законодательству, потому как не оставляют пользователям возможности отказаться от их принятия. WhatsApp безальтернативно требует от своих клиентов предоставить ему их данные в обмен на возможность пользования сервисом.

Россия против WhatsApp

Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно. Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка. Если для этого потребуется обращение в Роскомнадзор, то, конечно, мы его подготовим, — сказал он.

Хинштейн считает, что, если Роскомнадзор обнаружит нарушения в требованиях WhatsApp, то вполне может быть поднят вопрос о блокировке мессенджера на территории России. Тем более что существует техническая возможность для ограничения его работы. Правда, позднее в своём Телеграм-канале парламентарий уточнил, что пока речи о блокировке WhatsApp в стране не идёт. Этот вопрос требует более широкого рассмотрения экспертами. А, если нарушения будут обнаружены, вполне возможно, что компания добровольно пойдёт на их устранение.

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Что касается самих данных, то они будут передаваться Facebook в следующем объёме:

Регистрационные данные аккаунта;

Сведения о совершённых платежах;

Сведения о подключённых услугах;

Текущий IP-адрес пользователя;

Информация о перемещениях.

Блокировка WhatsApp в России

В общем, объём достаточный для того, чтобы сформировать виртуальный портрет пользователя и начать демонстрировать ему релевантную рекламу. Ведь если раньше этим занимался только Facebook, то теперь будет ещё и WhatsApp. Нет, в самом мессенджере баннерной рекламы, скорее всего, не появится. Но зато вы будете видеть объявления, основанные на ваших действиях в WhatsApp, за его пределами, посещая различные сайты, веб-сервисы и приложения, которые даже не связаны с Facebook напрямую, но используют её рекламную сеть.

Откровенно говоря, Россия – уже не первая страна, которая хочет признать новые правила WhatsApp незаконными. Всё-таки у пользователей действительно нет выбора – либо принимаешь новое соглашение, либо отказываешься от мессенджера. Поэтому в Индии и Германии WhatsApp уже обвинили в противоправной деятельности. Однако ни блокировки, ни каких-либо других ограничений для сервиса в этих странах не повлекло. Видимо, просто потому что у властей отсутствуют реальные инструменты воздействия на службы в таких ситуациях.

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Может ли WhatsApp ждать блокировка? В теории да, и это доставит сервису немало проблем. Вспомните Telegram. Несмотря на то что заблокировать его по-настоящему у Роскомнадзора не получилось, это сумело доставить ему немало проблем. В результате это привело к оттоку части пользователей, а также к отказу операторов от предоставления безлимитного трафика при использовании Telegram. Поэтому, даже если WhatsApp выстоит перед блокировками, очевидно, что пользы ему это не принесёт. Ведь гнаться за ним люди вряд ли будут.