В Госдуме против новых правил WhatsApp. Мессенджер заблокируют?

  2. Темы
  3. Суды и скандалы
Иван Кузнецов 0

Вчера, 15 мая, в силу вступило новое соглашение конфиденциальности WhatsApp. В соответствии с ним, все пользователи обязаны согласиться на предоставление своих данных Facebook. Поначалу эта новость вызвала негодование в среде тех, кто заботится о своей приватности. Поэтому WhatsApp не оставалось ничего другого, кроме как пригрозить им удалением их учётных записей. Несмотря на то что впоследствии в компании решили отказаться от настолько строгой меры, поведением WhatsApp заинтересовались в российской Госдуме.

WhatsApp

Российские власти не одобряют новые правила WhatsApp

Какие функции WhatsApp отключатся, если не принять новое соглашение

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн решил обратиться в Роскомнадзор с требованием проверить правомерность нового соглашения WhatsApp. По словам парламентария, правила мессенджера выглядят как противоречащие российскому законодательству, потому как не оставляют пользователям возможности отказаться от их принятия. WhatsApp безальтернативно требует от своих клиентов предоставить ему их данные в обмен на возможность пользования сервисом.

Россия против WhatsApp

Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно. Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка. Если для этого потребуется обращение в Роскомнадзор, то, конечно, мы его подготовим, — сказал он.

Хинштейн

Александр Хинштейн намерен обратиться в Роскомнадзор для проверки законности новых правил WhatsApp

Хинштейн считает, что, если Роскомнадзор обнаружит нарушения в требованиях WhatsApp, то вполне может быть поднят вопрос о блокировке мессенджера на территории России. Тем более что существует техническая возможность для ограничения его работы. Правда, позднее в своём Телеграм-канале парламентарий уточнил, что пока речи о блокировке WhatsApp в стране не идёт. Этот вопрос требует более широкого рассмотрения экспертами. А, если нарушения будут обнаружены, вполне возможно, что компания добровольно пойдёт на их устранение.

Как на Андроиде отключить сохранение фото в WhatsApp

Что касается самих данных, то они будут передаваться Facebook в следующем объёме:

  • Регистрационные данные аккаунта;
  • Сведения о совершённых платежах;
  • Сведения о подключённых услугах;
  • Текущий IP-адрес пользователя;
  • Информация о перемещениях.

Блокировка WhatsApp в России

В общем, объём достаточный для того, чтобы сформировать виртуальный портрет пользователя и начать демонстрировать ему релевантную рекламу. Ведь если раньше этим занимался только Facebook, то теперь будет ещё и WhatsApp. Нет, в самом мессенджере баннерной рекламы, скорее всего, не появится. Но зато вы будете видеть объявления, основанные на ваших действиях в WhatsApp, за его пределами, посещая различные сайты, веб-сервисы и приложения, которые даже не связаны с Facebook напрямую, но используют её рекламную сеть.

Роскомнадзор

Блокировать WhatsApp пока вроде бы не собираются, но такая вероятность полностью не исключается

Откровенно говоря, Россия – уже не первая страна, которая хочет признать новые правила WhatsApp незаконными. Всё-таки у пользователей действительно нет выбора – либо принимаешь новое соглашение, либо отказываешься от мессенджера. Поэтому в Индии и Германии WhatsApp уже обвинили в противоправной деятельности. Однако ни блокировки, ни каких-либо других ограничений для сервиса в этих странах не повлекло. Видимо, просто потому что у властей отсутствуют реальные инструменты воздействия на службы в таких ситуациях.

Как перенести чаты из WhatsApp в Telegram

Может ли WhatsApp ждать блокировка? В теории да, и это доставит сервису немало проблем. Вспомните Telegram. Несмотря на то что заблокировать его по-настоящему у Роскомнадзора не получилось, это сумело доставить ему немало проблем. В результате это привело к оттоку части пользователей, а также к отказу операторов от предоставления безлимитного трафика при использовании Telegram. Поэтому, даже если WhatsApp выстоит перед блокировками, очевидно, что пользы ему это не принесёт. Ведь гнаться за ним люди вряд ли будут.

Теги
Лонгриды для вас
Квесты
8 лучших квестов для Android

Квест - очень широкое понятие. Даже применительно к играм речь может идти о совершенно разных типах. Главное, что в них надо думать, анализировать, сопоставлять факты и искать выход. В некотором роде это головоломки, но с более развитым сюжетом и красивой графикой. Часто в них надо искать выход и их еще называют ”Escape Game”. Именно о таких играх мы и поговорим в нашей подборке. Мы каждую неделю рассказываем о самых разных жанрах игр, но иногда они повторяются. Но тему сегодняшней подборки мы затронем впервые за долгое время. Если вы давно хотели скачать игру с хорошим сюжетом, необходимостью подумать и достойной графикой - выбирайте.

Читать далее
iOS vs. Android
Почему Google боится, что пользователи Android уйдут на iOS

Есть ли у Google основания бояться, что пользователи Android уйдут на iOS? Ну, если рассуждать здраво, то такая вероятность, конечно, есть всегда. Но текучка в данном случае – это дело абсолютно естественное, и притом взаимное. То есть и те, и другие время от времени желают сменить платформу и уходят с насиженного места к конкурентам. Чаще всего это происходит в периоды выхода новых смартфонов у топовых производителей. Осень – традиционно сезон айфонов, а зима – самсунгов и сяоми. Но может ли у пользователей появиться повод уйти не ради смартфона, а ради чего-то другого? Google полагает, что вполне.

Читать далее
Google Фото
Обновление «Google Фото» для Android: новые функции повысят детализацию фото и уберут шумы

Несмотря на то что Google приняла решение с этого года отключить безлимитное хранилище в «Google Фото», компания решила компенсировать это путём расширения его функциональных возможностей. Да, часть нововведений, которые появились в «Google Фото» за последние месяцы, доступны только подписчикам платных тарифов Google One. Но, тем не менее, разработчики не забыли и о рядовых пользователях, которые по какой-то причине не хотят или просто не готовы платить за облачное хранилище. Именно ради них в приложении появились новые инструменты для улучшения откровенно испорченных фотографий.

Читать далее
Новый комментарий