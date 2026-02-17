В России обозначили возможные сроки полной блокировки Telegram

Иван Герасимов

Новости о блокировке Телеграм волнуют всех больше всего. Власти не дают точных дат, а где-то и вовсе говорят о том, что целиком отключать мессенджер не будут. Хотите верьте, хотите — нет, но появилась примерная дата блокировки Telegram в России. Пока никаких внятных подтверждений этому нет, а если посмотреть глобально, она и вовсе выглядит как шутка. И вот почему.

Стала известна возможная дата блокировки Telegram. Фото: 3dnews

Baza со ссылкой на неназванных источников сообщает, что Telegram в России полностью заблокируют с 1 апреля. Эта новость появилась в канале агентства и сейчас активно распространяется в СМИ. В ней отмечается, что собеседники из «нескольких ведомств» с этой даты начнут полностью блокировать мессенджер как это было с *Instagram и другими сервисами вроде YouTube. Мера будет распространяться на всю страну, поэтому Telegram не будет работать вообще — ни через мобильную сеть, ни через домашний Wi-Fi.

Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Как и говорилось выше, доверять новости о дате блокировки Телеграма не стоит — только прислушаться и иметь в виду. Тем более, что пока Роскомнадзор ответил по этому поводу весьма расплывчато. Приводим цитату от РИА Новости.

Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу.

Ранее РКН сообщал, что будет последовательно вводить ограничения против Telegram — видимо, все это остается в силе. А вот депутат Госдумы Андрей Свинцов отметил, что информация о сроках блокировки Телеграма не соответствует действительности. По его словам, обсуждаются лишь ограничения для отдельных каналов.

Тут равновероятно: Telegram может исполнить требования, тогда с него к 1 апреля будут сняты ограничения, так и может игнорировать требования, и у Роскомнадзора появится возможность для дополнительных ограничений

Что делать? Во-первых, следить за развитием событий в нашем канале в MAX, чтобы уж точно ничего не пропустить. Во-вторых, обратите внимание на дату — 1 апреля. Она как будто наталкивает на мысль, что это какая-то шутка. Хотя, кто его знает.

При этом недавно Telegram провел масштабную чистку, удалив свыше 200 тысяч каналов с запрещенным контентом. Но по мнению властей этого недостаточно, хотя мессенджер регулярно проводит подобные мероприятия. Других хороших новостей у нас для вас нет. Все, что можем посоветовать на данный момент — сохранить переписку, чтобы не потерять важные данные.

*запрещенная социальная сеть. Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Пока все вокруг готовились к началу осени и провожали лето, Павел Дуров и его команда выпустили обновление Telegram. Новых функций по-прежнему много, но складывается впечатление, что пользы от них маловато. В новой версии мессенджера появились такие возможности, как добавление музыки в профиль, темы чатов на основе подарков и кое-какие косметические изменения. Смотрим, что нового появилось в Телеграме и пригодятся ли эти нововведения.

Главный герой лета 2025 года — приложение MAX. Национальный мессенджер, указ о создании которого 24 июня подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, вот уже несколько месяцев является объектом ожесточенных споров. И почти всегда отечественная разработка обсуждается в негативном ключе: то из-за неказистой рекламы с «ловлей на парковке», то из-за подозрений в прослушке и слежке. По мнению отдельных депутатов Госдумы, за критикой мессенджера стоят конкуренты MAX (WhatsApp и Telegram), а граждан России, которые ей поддаются, нужно проверять в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Мессенджер Павла Дурова получает регулярные апдейты, каждый из которых добавляет новые функции. Далеко не все они становятся популярны среди пользователей, однако музыка в профиле Telegram стала востребована у сотен тысяч, если не миллионов людей. При этом самостоятельно понять принцип ее работы довольно сложно. Неясно, где брать песни, и как сделать музыку в профиле Telegram.

