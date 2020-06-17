Вот это да! Huawei остановила производство флагманских смартфонов из-за санкций США

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Иван Кузнецов 0

Санкции, которые США наложили на Huawei, кажется, не оказали на компанию того влияния, на которое рассчитывали американцы. Нет, конечно, запрет на использование сервисов Google ударил по продажам, но китайцам удалось предложить пользователям альтернативу. В результате падение спроса оказалось не таким ощутимым. Ведь, если посмотреть на российскую статистику, то становится очевидно, что смартфоны Huawei по-прежнему пользуются популярностью. Вот только, как оказалось, отсутствие сервисов Google – это ещё не самое страшное.

Huawei вынуждена остановить производство флагманских смартфонов, хоть и на время

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Huawei была вынуждена заморозить производство флагманских смартфонов, сообщили аналитики агентства Nikkei. По информации их источников, китайская компания фактически остановила сборочные линии, сократила большую часть заказов на комплектующие, а от некоторых отказалась вовсе. Причиной стало расширение санкций США, из-за которых TSMC, основной производитель процессоров Kirin, расторг контракт с Huawei. Хоть TSMC и тайваньская компания, США пригрозили ей санкциями, и она была вынуждена прекратить сотрудничество с китайцами.

Процессоры Huawei

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Остановка производства – это вынужденный тайм-аут, который взяла Huawei, чтобы определиться с тем, как работать дальше. Несмотря на то что Kirin – это собственная разработка китайской компании, своих производственных линий, на которых можно было бы выпускать процессоры у неё нет. Поэтому сейчас Huawei в срочном порядке ищет выходы на Qualcomm и MediaTek с целью перезаключить с ними соглашение о производстве фирменных процессоров и возобновлении производства смартфонов, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии.

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Nikkei не уточняет точное количество устройств, чьё производство Huawei была вынуждена заморозить, уточняя лишь, что пострадали в основном флагманские смартфоны, в том числе не вышедший Huawei Mate 40. Предстоящая новинка должна была выйти во второй половине 2020-года и стать конкурентом новому iPhone. Но из-за того, что Huawei лишилась возможности закупать процессоры у TSMC, где как раз разрабатывалось новое поколение, очевидно, что Mate 40 выйдет с ощутимой задержкой. По предварительным прикидкам, это как минимум 2-3 месяца.

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Интересно, что китайцы в свойственной им манере замалчивают реальный масштаб проблемы. В интервью Nikkei кто-то из топ-менеджеров Huawei отметил, что в компании рассчитывают возобновить производство процессоров Kirin уже в этом месяце, но поставщики уверяют, что этого не произойдёт. В противном случае, Huawei не стала бы отказываться от поставок комплектующих и урезать их в таких больших масштабах. В это охотно верится, учитывая, что перенести производства всего за один месяц, скорее всего, невозможно.

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Ну, и, конечно, не следует забывать, что Qualcomm, к которой Huawei надеется обратиться за помощью, — это американская компания, а им, как известно, запрещено вести дела с китайцами. Теоретически Qualcomm могла бы получить разрешение на сотрудничество с Huawei у Министерства торговли США, но, учитывая, что недавно американцы расширили санкции в отношении китайской компании, на это рассчитывать тоже не приходится. Значит, единственным спасением Huawei может стать только завод MediaTek, который до мозга костей китайский и не подвержен влиянию со стороны США.

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Что из этого последует? Очевидно, что в ближайшие пару месяцев Huawei производство флагманских смартфонов не возобновит, и ей придётся торговать тем, что имеется. К тому же большой проблемой должен стать отложенный запуск Mate 40. Эта линейка всегда была для Huawei самой знаковой, потому что в ней компания применяла наиболее продвинутые наработки, и аппараты модельного ряда Mate действительно могли конкурировать с iPhone. Поэтому, китайцы смогут удержать рынок флагманов только в том случае, если сама Apple будет вынуждена отложить релиз iPhone 12. Выходит, правильно говорил Сунь-цзы: твоя победа в руках противника.

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