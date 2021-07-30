Запахло блокировкой: Google оштрафовали в России на 3 миллиона рублей

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Иван Кузнецов 0

Google постоянно за что-то штрафуют, в чём-то обвиняют и к чему-то обязывают. Это происходит и в США, и в Европе, и в России. Но обычно до рядового пользователя все эти разборки не доходят. В конце концов, кому какая разница, нарушила Google патент или не допустила в Chrome какую-нибудь местечковую поисковую систему. Само собой, никакой. Но иногда проблемы Google становятся нашими общими проблемами, потому что от их решения напрямую зависит, останется у нас доступ к её сервисам или нет.

Google

Google оштрафовали на 3 миллиона долларов за отказ от хранения данных пользователей в России

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В четверг, 29 июля, Таганский суд города Москвы оштрафовал Google на 3 миллиона рублей за отказ от переноса личных данных пользователей своих сервисов из России на территорию страны. Несмотря на то что в прошлом поискового гиганта неоднократно штрафовали за отказ от удаления запрещённой информации, это первый подобный случай, когда компанию штрафуют именно за неисполнение закона о хранении персональных данных. Совсем недавно за аналогичное нарушение оштрафовали Facebook и Twitter.

За что оштрафовали Google

Может показаться, что это более лайтовая штука, чем отказ от удаления экстремисткой информации или чего-то подобного. Но это совсем не так. Скорее даже наоборот. Практика показывает, что в России очень серьёзно относятся к тому, где и как зарубежные компании хранят данные российских пользователей. По закону о персональных данных, они обязаны хранить их на серверах на территории страны. Это могут быть их собственные дата-центры или арендованные. Главное, чтобы они физически располагались в России.

Дата-центры

Google отказывается хранить данные пользователей в России

Неисполнение компанией Google требования о хранении персональных данных пользователей на территории страны может привести к довольно неприятным для неё и для всех нас последствиям. Если она не исполнит это требование, деятельность компании в России может быть запрещена, а её сервисы и службы окажутся тут вне закона. Проще говоря, их могут начать блокировать точно так же, как в своё время это делали в отношении Telegram, хоть его тогда обвиняли совершенно в других нарушениях.

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На сегодняшний день история знает только один случай, когда крупный международный сервис заблокировали в России именно за отказ от хранения данных пользователей на территории страны. Это деловая социальная сеть LinkedIn. С 2018 года к ней нельзя получить доступ из России без использования VPN, а её приложение, которое размещалось в App Store и Google Play, было удалено. Плюс-минус всё то же самое может грозить и Google, если она продолжит и дальше нарушать закон.

Заблокируют ли Google в России

LinkedIn

LinkedIn первым заблокировали за отказ от переноса данных в Россию

Я специально говорю в сослагательном наклонении, потому что никто не знает, что произойдёт по факту. Всё-таки Google – это далеко не то же самое, что LinkedIn. Один только поисковик компании обладает в тысячи раз большей аудиторией в России, чем социальная сеть. Что и говорить про остальные сервисы и продукты Google, в том числе Android, на базе которого работает большая часть всех смартфонов, используемых в России. Так что сомнительно, что поискового гиганта просто так возьмут и заблокируют.

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Google со своей стороны ведёт себя достаточно агрессивно, пусть и не афиширует этого. В политических телеграм-каналах даже обсуждалось, что Google через своих агентов влияния угрожает российским властям отключить Android на территории России, если они примут решение о блокировке YouTube. А тут речь идёт уже о блокировке вообще всех сервисов. Поступит Google так или нет, мы не знаем. Но рисковать регулирующим органам скорее всего не захочется.

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