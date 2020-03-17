Ох уж этот коронавирус. Сначала отменил MWC 2020, потом отменили Google I/O и остальные выставки и конференции. Теперь он забрал из магазинов гречку, тушенку и туалетную бумагу. Пришло время ему добраться до нашего любимого YouTube и забрать оттуда много интересных видео. Это даже не те видео, которые можно назвать провоцирующими, разжигающими, сеющими, пугающими или просто теми, которые кому-то не нравятся. Речь о нормальных роликах, которые в обычное время никто удалять бы не стал, но теперь они пойдут под нож, и не факт, что потом вернутся в общее пространство. Но почему же так происходит, если они такие безобидные?

Режим карантина из-за коронавируса

Ни для кого не секрет, что многие крупные компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. Кто-то сделал это полностью, а кто-то частично, но таким массовым это явление еще не было.

На фоне паники из-за коронавируса многие кинулись скупать смартфоны, но Ваня Кузнецов уверен, что так делать не стоит.

В сфере ИТ сделать это существенно проще, чем в других. Например, не получится заставить удаленно работать человека, которому надо работать с бумагами в офисном архиве, или работника завода, который работает физически и ему нужно крутить гайки на рабочем месте.

Разработчики, системные администраторы, дизайнеры, CEO-шники и многие другие, из кого в основном и состоит Google, уже сидят дома и им это не мешает выполнять трудовые обязанности. Почти…

Если Google так боится коронавируса, возможно ей поможет совет, который дала моя коллега Любовь Соковикова. Он поможет всем, кто боится коронавируса.

Цензура на YouTube

Процесс проверки видео на YouTube во многом автоматизирован. Система сама отбирает ролики, которые кажутся ей подозрительными, после чего предлагает человеку разобраться со спорными ситуациями и уже он принимает решение оставить ролик или удалить его за нарушения каких-то правил.

Из-за ухода многих сотрудников на удаленную работу и отказа от услуг сторонних помощников, сервис теперь в существенно большей мере будет опираться на свое мнение. В итоге это может привести к тому, что искусственный интеллект, как и прежде, будет принимать некоторые ролики за нарушителей правил, но восстанавливать их никто не будет.

При всем при этом, YouTube не просто является самым мощным видеохостингом, но и удивляет своей статистикой.

Конечно, возможно процесс будет обратим, но в этом случае это будет делаться по отдельной заявке от автора. Проблема в том, что многие авторы могут этого просто не заметить, если YouTube-канал не является их основным местом работы и они не держат на контроле каждое видео. В некоторых случаях может не помочь даже система уведомлений и письмо с ним просто затеряется среди бесчисленного множества других.

Временные изменения в работе YouTube

Высока вероятность того, что изменения не будут носить постоянный характер и YouTube будет больше полагаться на технологии лишь временно. В существующих реалиях только так можно защитить сервис от нежелательного контента.

Не так давно Владимир Кузнецов поделился опытом, как заблокировать нежелательные сайты на Android.

Это позволит в период структурных изменений сохранить главный принцип чистки загруженных видео — скорость. В этом деле она очень важна, так как только такой подход позволит существенно сократить количество потребителей нежелательного контента.

Если верить Google, автоматическая система не будет наносить ударов по контенту, который соответствует правилам. Правда, надо понимать, что найти баланс очень сложно. В своей работе не раз сталкивались с ситуациями, из которых можно было сделать вывод, что Google предпочитает перестраховаться.

Затронут изменения и прямые трансляции. Когда они будут идти, никто не остановит их, но рекомендовать их будут более осторожно. Также не будет появляться в рекомендациях и выдаваться в поиске контент, которые еще не был проверен автоматикой.

Эта ситуация является лишним доказательством того, что короновирусная паника опаснее самой болезни.

Автоматическая проверка контента в социальных сетях

В завершение остается добавить, что подобный способ цензурирования коснется и других продуктов Google, но пока достоверной информации об этом нет.

Вообще автоматические проверки стали нормой в наше время. Если раньше они работали только с текстом и просто искали в нем совпадения со стоп-словами, то теперь искусственный интеллект научился работать с видео и аудио. Это позволило существенно разгрузить людей и повысить качество проверки.

Проблема в том, что системы пока еще могут ошибаться и отправлять в блокировку, например, комментарии со словами “бляха от ремня” или “холестериновая бляшка” из-за наличия в составе всем знакомых букв. В итоге модераторы проверяют это сообщение вручную и открывают их на сайтах, если в них нет ничего, что противоречит правилам сообщества.

Иногда это причиняет определенные неудобства, но они не так критичны, как в случае с видео на YouTube, которые будут существенно дольше проверяться в случае апелляции. Ну, а что поделаешь. Сложные времена требуют перемен и временных неудобств.