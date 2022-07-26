200 Мп, огромная батарея и самый крутой процессор. Xiaomi готовит новый флагман

Xiaomi уже не в первый раз показывает, как сложно и непонятно она продвигает свои смартфоны. Речь даже не о том, что она делает не те шаги в рекламе — все намного интереснее. Еще со времен появления Redmi многие неподготовленные пользователи не понимали, что означают все эти названия и обозначения. Время прошло, но компания все равно не спешит наводить порядок и постоянно выпускает новые модели с дополнительными маркировками. Кстати, Redmi в этой истории тоже есть. Теперь мы ждем еще один телефон с очень крутыми спеками, который уже прошел сертификацию, а значит, выйдет совсем скоро.

Новый телефон Xiaomi

Новинка, как не сложно догадаться, выйдет в серии Xiaomi 12. Она получит название Xiaomi 12T Pro и номер модели 22081212UG. Именно с этим номером телефон в первый раз появился в базе данных IMEI. Ранее сообщалось, что смартфон Xiaomi начального уровня Poco — Poco M5 — также был обнаружен в базе данных IMEI. К сожалению, в утечках не было указано название, которое будет использоваться для продажи смартфона.

Помимо кода модели, Xiaomi 12T Pro указан в базе данных, как видно из утечки. Хотя у нас пока нет подробностей, мы знаем кое-что о грядущем Xiaomi 12T Pro. Все это просачивалось ранее в утечках разной степени достоверности. Но мы учитываем только самые потенциально точные.

Как только этот телефон выйдет, мы подробно расскажем о нем в нашем Яндекс Дзен. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

Телефон с самой хорошей камерой

Xiaomi 12T Pro с кодовым названием «diting» может получить датчик камеры с самым большим разрешением на сегодняшний день. Его максимальное разрешение составит 200 Мп. Кроме этого, смартфон не будет обделен и процессором, так как получит самый мощный чипсет, который сейчас выпускается — Snapdragon 8+ Gen 1.

Для обеспечения долгой работы устройство получит большой аккумулятор емкостью 5000 мАч. А чтобы его можно было быстрее наполнить энергией, он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.

За отображение информации будет отвечать OLED-панель с частотой обновления 120 Гц. При этом размер экрана должен быть очень большим. Но самой выдающейся особенностью новинки является именно его камера, которая будет производиться Samsung. Но такое большое разрешение не должно сильно сказаться на стоимости и, скорее всего, телефон не будет запредельно дорогим. Конечно, если смотреть цену в долларах или юанях. В рублях, в случае официальных поставок, ценник будет очень высоким. Другие модели — в частности Xiaomi 12 Pro — доказали это.

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Когда выйдет Xiaomi 12T Pro

Пока непонятно, когда именно устройство поступит в продажу, но можно не сомневаться, что счет идет уже на дни. Скорее всего, новинка будет продаваться не во всех регионах. От этого ситуация становится еще более запутанной, ведь на некоторых рынках его может заменить Redmi K50S Pro. Это будет та же модель, но с другим названием, что еще больше запутает пользователей, которые захотят купить смартфон с доставкой.

Серия Xiaomi 12T должна выйти очень скоро хотя бы из-за того, что модель 12T недавно была замечена в центре сертификации FCC. Ожидается, что смартфон будет поставляться с 50-мегапиксельной основной камерой, чипсетом Dimensity 8100 и будет иметь быструю зарядку. Хотя 67 Вт в наше время уже мало кого удивляют. Что касается остальных характеристик этого устройства, то, скорее всего, они будут очень похожими или даже такими же, как у модели Pro.

Чем Xiaomi отличается от Redmi

Новые смартфоны будут выпускаться попарно. Xiaomi 12T будет иметь дублирующую модель в лице Redmi K50S, а брат-близнец Xiaomi 12T Pro будет называться, как не сложно догадаться, K50S Pro.

Чем отличается Xiaomi от Redmi. Все не так уж и сложно.

В последнее время Xiaomi взяла явный курс на то, чтобы сделать свои смартфоны премиальными. Доступные модели вынесены за рамки бренда и выпускаются под названиями Redmi и POCO. Так Xiaomi пытается создать премиальный ореол своего бренда, чтобы соответствовать высоким позициям в рейтинге по продажам смартфонов в мире. Странная позиция, учитывая, что Samsung добилась еще более высокого положения, выпуская самые разные модели — от ультрадешевых А03 до максимально дорогих и технологичных Fold.