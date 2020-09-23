Apple — сдулась? Уникальный 5-нм процессор А14 проиграл флагманскому Snapdragon

Несмотря на то что ещё несколько лет назад iPhone сильно уступали флагманам конкурентов по производительности, вынуждая своих владельцев доказывать окружающим, что iOS не подлежит тестированию в бенчмарках, некоторое время назад всё поменялось. Apple удалось найти верный путь в развитии мобильных процессоров и начать преоктировать даже более производительные чипы, чем в современных компьютерах, не говоря уже об Android-смартфонах. Но, кажется, в этом году в Купертино оступились.

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Процессор A14, который является первым в мире процессором, выстроенным на базе 5-нанометровой технологии, оказался не таким мощным, как о нём было принято думать до релиза. Мало того, что он практически не выигрывает у прошлогоднего A13, так он ещё и оказался слабее 7-нанометрового Snapdragon 865+, которым оснащаются флагманские смартфоны под управлением Android 2020-го года. А ведь его вот-вот сменит более новый и производительный Snapdragon 875, уже находящийся в разработке у компании Qualcomm.

Что мощнее: A14 Bionic или Snapdragon 865+

Вывод о превосходстве Snapdragon 865+ над A14 Bionic сделал инсайдер Ice Universe по итогам тестирования обоих процессоров в бенчмарке AnTuTu. По его итогам выяснилось, что новый чип Apple набирает 572 тысячи баллов, тогда как условно старый «камень» Qualcomm вплотную приближается в отметке в 670 тысяч. То есть разница, как вы видите, ощутима. Другое дело, что поверить в такие результаты довольно сложно. Всё-таки Apple в последние годы выпускает реально производительные процессоры, которые превосходят топовые чипы для Android-смартфонов.

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Ice Universe – довольно авторитетный инсайдер, который сделал себе имя на точных сливах о продукции самых разных компаний. Поэтому вряд ли он стал бы порочить свою репутацию подтасовкой фактов, тем более что и резона делать это лично я у него не вижу. Но поскольку iPhone 12 Pro Max ещё не поступил в продажу, столь посредственные показатели процессора A14 можно объяснить тем, что в тестировании участвовал предпродажный образец смартфона, неадаптированный для работы с текущей версией AnTuTu. Поэтому полученные результаты обязательно будет нужно перепроверить, чтобы делать окончательные выводы.

Самый мощный мобильный процессор

Впрочем, если копнуть чуть глубже, становится понятно, что с A14 Bionic действительно может быть что-то не то. На презентации Apple щедро сорила цифрами, обмолвившись о 40-процентном приросте вычислительной мощности, за которую уцепились многие пользователи, начав хвалить компанию из Купертино за невероятный апгрейд. Вот только сравнение, в результате которого был выявлен такой прирост, проводилось не с прошлогодним A13, а позапрошлогодним A12, который сегодня устанавливается в бюджетный iPad 2020.

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Apple всегда поступает таким образом, сравнивая процессоры актуального поколения с решениями двух- или даже трёхлетней давности, когда при прямом сравнении с чипом предыдущего поколения разница будет практически незаметна. Именно так в Купертино сделали годом ранее, когда оснастили Apple Watch Series 5 процессором предыдущего поколения, который устанавливался в Apple Watch Series 4, названным для камуфлирования другим именем. Поэтому в целом допустить, что A14 будет не самым удачным релизом, вполне можно. Ведь Apple даже не побоялась сначала установить его в iPad Air, а не iPhone, чего раньше не делала никогда.