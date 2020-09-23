Apple — сдулась? Уникальный 5-нм процессор А14 проиграл флагманскому Snapdragon

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Иван Кузнецов 1

Несмотря на то что ещё несколько лет назад iPhone сильно уступали флагманам конкурентов по производительности, вынуждая своих владельцев доказывать окружающим, что iOS не подлежит тестированию в бенчмарках, некоторое время назад всё поменялось. Apple удалось найти верный путь в развитии мобильных процессоров и начать преоктировать даже более производительные чипы, чем в современных компьютерах, не говоря уже об Android-смартфонах. Но, кажется, в этом году в Купертино оступились.

A14

Процессор A14, который должен был стать самым топовым решением на рынке, оказался посредственностью

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Процессор A14, который является первым в мире процессором, выстроенным на базе 5-нанометровой технологии, оказался не таким мощным, как о нём было принято думать до релиза. Мало того, что он практически не выигрывает у прошлогоднего A13, так он ещё и оказался слабее 7-нанометрового Snapdragon 865+, которым оснащаются флагманские смартфоны под управлением Android 2020-го года. А ведь его вот-вот сменит более новый и производительный Snapdragon 875, уже находящийся в разработке у компании Qualcomm.

Что мощнее: A14 Bionic или Snapdragon 865+

Бенчмарк

Тестирование проводилось на предпродажном экземпляре iPhone 12 Pro Max

Вывод о превосходстве Snapdragon 865+ над A14 Bionic сделал инсайдер Ice Universe по итогам тестирования обоих процессоров в бенчмарке AnTuTu. По его итогам выяснилось, что новый чип Apple набирает 572 тысячи баллов, тогда как условно старый «камень» Qualcomm вплотную приближается в отметке в 670 тысяч. То есть разница, как вы видите, ощутима. Другое дело, что поверить в такие результаты довольно сложно. Всё-таки Apple в последние годы выпускает реально производительные процессоры, которые превосходят топовые чипы для Android-смартфонов.

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Ice Universe – довольно авторитетный инсайдер, который сделал себе имя на точных сливах о продукции самых разных компаний. Поэтому вряд ли он стал бы порочить свою репутацию подтасовкой фактов, тем более что и резона делать это лично я у него не вижу. Но поскольку iPhone 12 Pro Max ещё не поступил в продажу, столь посредственные показатели процессора A14 можно объяснить тем, что в тестировании участвовал предпродажный образец смартфона, неадаптированный для работы с текущей версией AnTuTu. Поэтому полученные результаты обязательно будет нужно перепроверить, чтобы делать окончательные выводы.

Самый мощный мобильный процессор

Процессор A14

Apple немного стыдно за показатели производительности A14

Впрочем, если копнуть чуть глубже, становится понятно, что с A14 Bionic действительно может быть что-то не то. На презентации Apple щедро сорила цифрами, обмолвившись о 40-процентном приросте вычислительной мощности, за которую уцепились многие пользователи, начав хвалить компанию из Купертино за невероятный апгрейд. Вот только сравнение, в результате которого был выявлен такой прирост, проводилось не с прошлогодним A13, а позапрошлогодним A12, который сегодня устанавливается в бюджетный iPad 2020.

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Apple всегда поступает таким образом, сравнивая процессоры актуального поколения с решениями двух- или даже трёхлетней давности, когда при прямом сравнении с чипом предыдущего поколения разница будет практически незаметна. Именно так в Купертино сделали годом ранее, когда оснастили Apple Watch Series 5 процессором предыдущего поколения, который устанавливался в Apple Watch Series 4, названным для камуфлирования другим именем. Поэтому в целом допустить, что A14 будет не самым удачным релизом, вполне можно. Ведь Apple даже не побоялась сначала установить его в iPad Air, а не iPhone, чего раньше не делала никогда.

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1 комментарий Оставить свой

  1. DrMeth

    A14 норм процессор, жаль операционка к нему бедноватая идет.

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