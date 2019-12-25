Так ли важна модель процессора обычному потребителю? Нет. Но это, в какой-то степени, печально, ведь именно от производительности процессора зависят возможности смартфона. И речь может идти даже о привычных всем функциях по типу обработки изображений. В 2020 году нас ожидает ряд интересных линеек процессоров, которые станут новым стандартом для всего рынка. В этом материале мы расскажем о трендах, которые нас ожидают.



Список процессоров, на которых будут работать смартфоны 2020 года в премиальном сегменте:

Qualcomm Snapdragon 865

Samsung Exynos 990

Huawei Kirin 990

MediaTek Dimensity 1000

В среднебюджетном сегменте будут популярны следующие модели:

Qualcomm Snapdragon 765 and 765G

Samsung Exynos 980

MediaTek M70 5G

В 2020 году нам может не хватить производительности графических ускорителей

Смартфонам необходима высокопроизводительная графика, это позволит разработчикам выпускать более привлекательные и современные игры на мобильных платформах. Популярность Nintendo Switch подтверждает тот факт, что пользователям интересно иметь под рукой компактное и высокопроизводительное устройство.

Ситуацию пытается исправить Qualcomm, выпуская игровые процессоры Snapdragon 730G и Snapdragon 765G. В Snapdragon 865, например, имеется поддержка устройств с повышенной частотой обновления картинки.

Qualcomm в Adreno 650 увеличила производительность 3D-графики на 25%, и это неплохо показатель, однако давайте взглянем на чипсеты различных производителей:

Можно заметить, что GPU занимает не так много места. Например в чипсете Nvidia Tegra Xevier, который рассчитан на машинное обучение, одну третью часть процессора занимает графический чип. Возможно, когда 5-нм процессоры станут популярными, мы увидим больший прирост производительности в графике, а пока имеет то, что имеем.

Процессоры становятся сложнее

Почему же графический чип и CPU занимают не всю поверхность процессора? Дело в том, что не так давно производители начали использовать чипы, отвечающие за обучение нейросетей. Речь идёт о Qualcomm Hexagon DSP и NPU в Exynos и Kirin. В будущем потребность в подобных вычислениях будет только расти, и места для GPU и CPU увеличиваться вряд ли будет. Кроме того, на процессоре располагаются чипы, отвечающие за обработку фотографий, 4K-видеороликов, они также требуют немало пространства.

Среднебюджетные 5G-смартфоны уже в 2020 году

MediaTek M70 5G, Snapdragon 765 и Exynos 980 поддерживают 5G. Эти процессоры должны стать основой среднебюджетного рынка смартфонов. И ждёт нас это уже в 2020 году. Например, уже сейчас Nokia планирует выпустить недорогой 5G-смартфон стоимостью в 500-600 долларов. К слову, сейчас 5G-смартфоны стоят больше 1000 долларов.

Большие ядра CPU

В текущем поколении процессоров производители впервые стали использовать архитектуру, при которой имеется отдельный кластер с одним высокопроизводительным ядром, который отвечает за самые ресурсоёмкие задачи. В 2020 году этот тренд продолжат, Snapdragon 865 получил 1 основной prime-процессор, 3 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных.

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Подобная архитектура позволяет при нагрузках существенно увеличивать производительность процессора за счёт большего размера самого ядра. В 865-ом техпроцесс останется прежним на 7 нм, и лишь в Snapdragon 875 нам представят 5-нм решение, вот тогда-то мы и увидим настоящий скачок в производительности. Или вы имеете иную позицию? Делитесь ею в Телеграм.

Что же из всего этого следует?

В 2020 нас ждёт скорее незначительное обновление. Можно ожидать небольшого увеличения производительности по графике и CPU, однако нас ждут более интересные решения в области машинного обучения, и 5G-модемов. Но так ли всё это важно? Ответ: да, важно. Возможности процессоров всегда являлись главной причиной, тормозящей развитие технологий, и чем быстрее смартфоны будут становиться более производительными, тем быстрее мы будем получать больше новых функций. И речь не просто об играх с лучшей графикой. Это могут быть любые другие функции, требующие сложных вычислений. Например, обработка фотографий или же любые другие функции связанные с машинными обучением.