Что даёт смартфону перископический модуль камеры

Юрий Кудлович

Вы когда-нибудь пытались сфотографировать что-то вдалеке — табличку на другом здании, птицу на ветке, момент на концерте из задних рядов — и получали кашу из пикселей? Это не вы что-то делаете не так. Это цифровой зум, который просто увеличивает и размазывает картинку. Но у топовых смартфонов сегодня есть другой инструмент — и если вы ещё не разобрались, почему перископическая камера меняет всё в мобильной фотографии, — сейчас самое время.

Что даёт смартфону перископический модуль камеры. Зум в смартфоне бывает разный — из них только два оптических. Изображение: mi.com. Фото.

Зум в смартфоне бывает разный — из них только два оптических. Изображение: mi.com

Впервые технологию перископического зума показали в 2017 году на выставке MWC в Барселоне. Первопроходцем стала компания OPPO, которая представила концепт с перископическим модулем. Но в продажу первым вышел Huawei P30 Pro с 5× оптическим зумом. Это, конечно, был шок для рынка.

Потом подтянулись все: Samsung, Xiaomi, Vivo. А вот Apple долго держалась в стороне и добавила перископ только в iPhone 15 Pro Max — с 5× оптическим зумом. До этого максимум у айфонов был 3×. Сейчас перископический модуль есть во всех айфонах серии Pro.

Что такое перископический модуль в смартфоне

Обычная камера смартфона устроена просто: линзы стоят вертикально, свет проходит сквозь них и попадает на матрицу. Всё работает как и должно, пока не нужен сильный зум. Чем мощнее приближение — тем длиннее должна быть оптическая система, а значит, толще корпус. В случае с фотоаппаратами эту проблему решает специальная оптика. А вот в смартфонах добавить зум сложно, не спасает даже выступающий островок как в современных моделях.

Что такое перископический модуль в смартфоне. Классический зум — все линзы стоят в одной оси с матрицей камеры. Изображение: realme.com. Фото.

Классический зум — все линзы стоят в одной оси с матрицей камеры. Изображение: realme.com

Зато перископический модуль решает эту задачу хитро. Внутри корпуса ставится призма или зеркало под углом 45–90 градусов. Свет входит через прямоугольное «окошко» сбоку блока камер, отражается и уходит не вглубь, а горизонтально — вдоль корпуса телефона. И уже потом попадает на сенсор. Получается такая буква «Г» из оптики, спрятанная внутри тонкого смартфона.

Что такое перископический модуль в смартфоне. Так выглядит перископический модуль в смартфоне. Изображение: digitalcameraworld.com. Фото.

Так выглядит перископический модуль в смартфоне. Изображение: digitalcameraworld.com

Именно поэтому перископическая камера выглядит иначе, чем остальные объективы на задней панели: там не круглая линза, а прямоугольник. Вы смотрите не на саму линзу, а на призму.

Разница между цифровым и оптическим зумом

Цифровой зум — это просто кроп. Телефон берёт кусок изображения и растягивает его, как будто вы сделали это сами на компьютере в фоторедакторе. Качество при этом падает пропорционально увеличению. На 10× — уже размытая каша.

Оптический зум — это физическое приближение через линзы. Смартфон не обрезает картинку, а реально «видит» дальше, как через бинокль. Качество при этом остаётся высоким.

Разница между цифровым и оптическим зумом. Наглядная разница между цифровым зумом (слева) и оптическим (справа). Изображение: xda-developers.com. Фото.

Наглядная разница между цифровым зумом (слева) и оптическим (справа). Изображение: xda-developers.com

Без перископического объектива смартфоны могут давать максимум 2–3× оптического зума. С перископом же — 5×, 10× и даже больше без потери в детализации. По крайней мере, так было до выхода этого спорного флагмана от Samsung.

Почему Samsung убрала перископ в Galaxy S26 Ultra

Samsung уже несколько поколений строит свои флагманы вокруг мощной зум-системы. Например, в Galaxy S25 Ultra есть сразу четыре камеры на задней панели:

  • 200 МП — основная, с оптическим качеством уровня 2×
  • 50 МП — перископический телеобъектив с пятикратным оптическим зумом
  • 10 МП — второй телеобъектив на 3×
  • 50 МП — сверхширокоугольная камера

Перископический модуль здесь отвечает за дальнобойность. Но зум свыше 5× — все равно цифровой, хотя благодаря высокому разрешению сенсора и алгоритмам ИИ результат остаётся приличным вплоть до 10–20×. Максимум тут — 100× по технологии Space Zoom, но это уже скорее маркетинг и развлечение, нежели реальный фото-инструмент.

На практике 5–10× зум в повседневной съёмке — это реально полезно. Птица на дереве, номер автобуса вдали, лицо друга через толпу на мероприятии — всё это теперь снимается чисто, да еще и с приятным размытием фона как на профессиональных камерах.
И вот тут — неожиданный поворот. Зарубежные журналисты GSMArena, тестируя Galaxy S26 Ultra, обнаружили, что Samsung впервые с 2020 года убрала перископический модуль из флагмана. Вместо него теперь обычный телеобъектив, где свет попадает на матрицу напрямую, без призмы.

Почему Samsung убрала перископ в Galaxy S26 Ultra. Без перископа модуль камер стал выступать сильнее у Galaxy S26 Ultra (справа). Изображение: Samsung. Фото.

Без перископа модуль камер стал выступать сильнее у Galaxy S26 Ultra (справа). Изображение: Samsung

Что это значит на практике:

  • Минус — минимальная дистанция фокусировки выросла вдвое. В S25 Ultra телевик фокусировался с 26 см, в S26 Ultra — уже от 52 см. Поэтому снять что-то близко с этого модуля теперь не получится.
  • Плюс — оптика стала светосильнее, и теперь это f/2.9 вместо f/3.4 (+34% света). Ночные и вечерние кадры на телевик выходят чище. Также изменился характер боке: источники света теперь дают круглые красивые кружки, а не угловатые прямоугольники, как у перископа.

Результаты первых тестов также говорят: замена оказалась неоднозначной — в чём-то лучше, в чём-то хуже.

Почему Samsung убрала перископ в Galaxy S26 Ultra. Видно, что новая камера стала светосильнее и с нормальным размытием. Изображение: gsmarena.com. Фото.

Видно, что новая камера стала светосильнее и с нормальным размытием. Изображение: gsmarena.com

При этом Samsung официально не объяснила причину отказа. Судя по всему, это сознательный выбор в пользу светосилы и качества размытия фона — в ущерб возможности снимать с короткой дистанции. И это неожиданно, ведь перископический модуль уже давно является визитной карточкой Ultra-серии с самого Galaxy S20 Ultra.

Зачем нужен перископический зум

Портреты. Длинное фокусное расстояние перископа (эквивалент 110–120 мм у флагманов) — идеальное для портретной съёмки. Фон размывается оптически, а не программно. Пропорции лица не искажаются, как при съёмке вблизи на широкоугольник. В общем, разница видна сразу.

Зачем нужен перископический зум. Согласитесь, на 135 мм девушка выглядит куда приятнее, чем на 24 мм. Изображение: mi.com. Фото.

Согласитесь, на 135 мм девушка выглядит куда приятнее, чем на 24 мм. Изображение: mi.com

Съёмка на концертах и в театре. С задних рядов обычная камера снимает крошечные фигурки. Перископ позволяет приблизить сцену и получить читаемые кадры без шума и размытости.

Путешествия. Детали архитектуры, которые не разглядеть снизу. Горные вершины. Надписи на зданиях. Всё это снимается без необходимости подходить вплотную и терять объем в снимке.

Зачем нужен перископический зум. Еще один пример того, насколько перископ справляется с зумом лучше, чем классический объектив. Изображение: unbox.ph. Фото.

Еще один пример того, насколько перископ справляется с зумом лучше, чем классический объектив. Изображение: unbox.ph

Дикая природа. Животные не подпустят близко, особенно птицы. Перископ даёт шанс снять их с безопасного расстояния и с хорошей детализацией.

Макросъёмка. Перископ позволяет снимать мелкие объекты, не поднося к ним камеру вплотную.

У какого смартфона лучший зум

Несколько актуальных примеров:

  • Samsung Galaxy S26 Ultra — 5× оптика, 100× цифровой, два телеобъектива
  • iPhone 17 Pro Max — 5× перископический зум, отличная цветопередача
  • Huawei Pura 80 Ultra — до 9.4× оптического зума, один из лидеров по дальнобойности
  • HONOR Magic 8 Pro — 3,7× с помощью оптического зума и до 100× кроп
  • Xiaomi 17 Ultra — перископ с продвинутой оптикой Leica
  • OPPO Find X9 Pro — перископ на 3×
  • vivo X300 Pro — зум-объектив 3,7×

Выбор смартфона тут зависит от того, что важнее: экосистема, качество видео, оптика или цена. Но все перечисленные устройства дают возможности, которые несколько лет назад были только у профессиональных фотоаппаратов с длинными объективами.

Если вы снимаете только вблизи и в основном в хорошем свете — скорее всего, вы его не заметите особой разницы между простым зумом и перископическим. Обычные три камеры справятся.

Но если вы любите путешествовать, ходить на концерты, фотографировать природу или просто хотите, чтобы портреты выглядели как с настоящей камеры — перископический модуль реально меняет ситуацию. Это не маркетинг про мегапиксели, а другая оптика и другое фокусное расстояние, а потому и другой результат.

