Что означает LTPO и почему это важно для вашего телефона

Часто, изучая характеристики, мы замечаем несколько странных обозначений, которые состоят из знакомых букв, но не несут никакой информации неподготовленному пользователю. Чтобы немного изменить ситуацию, я расскажу о том, что такое LTPO. Если коротко, то это низкотемпературный поликристаллический оксид. Он используется в дисплеях смартфонов, делая их лучше, и именно этой маркировкой обозначают те дисплеи, которые сделаны с его применением. Сейчас объясню более подробно, что это такое, и расскажу, надо ли покупать телефоны с такими дисплеями или лучше обходить их стороной.

Что такое LTPO

Я уже сказал, что LTPO означает низкотемпературный поликристаллический оксид. Это самое простое объяснение, которое скажет вам чуть меньше, чем ничего. Добавлю еще пару умных терминов прежде, чем ”объяснить на пальцах”. LTPO — это тип технологии объединительной платы, используемой в OLED-дисплеях. Использование дисплеев в стиле LTPO позволяет изменять частоту обновления экрана для экономии заряда батареи.

OLED-дисплеи (органические светодиоды) используются в самых разных устройствах — от телевизоров премиум-класса до смартфонов разных ценовых категорий. Они обеспечивают яркий четкий экран, не потребляя столько энергии, сколько обычный ЖК-дисплей, потому что они самоизлучающие. В этом случае каждый пиксель генерирует свой собственный свет и может быть выключен независимо от остальных. То есть черные пиксели просто не горят. Думаю, понятно, ведь об этом говорили уже много раз, объясняя принципиальные отличия OLED и его маркетологических разновидностей от IPS.

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Большинство OLED-дисплеев используют низкотемпературный поликристаллический кремний (LTPS) для транзисторов, составляющих объединительную плату. Мы увидели первое использование LTPO для объединительной панели дисплея, когда были представлены Apple Watch 4.

Компания Samsung также работала над этой технологией, и ее технология HOP (гибридно-оксидно-поликристаллическая) является синонимом LTPO, но имеет несколько существенных отличий от нее. Это позволяет не платить лицензионные отчисления за патенты. Поскольку Samsung производит лучшие дисплеи, мы видим, что ее компоненты используются во многих различных продуктах, а также в таких телефонах, как Galaxy S22 Ultra.

Преимущества LTPO дисплея

Дисплей на любом гаджете — это то, что использует большую часть имеющегося заряда аккумулятора. С увеличением яркости это становится еще более очевидным. Увеличение размера тоже, кстати, сильно влияет на расход энергии. Поэтому у больших телефонов большая батарея. Объедините это с тенденцией к более тонким телефонам и вы поймете, почему важно найти способы, чтобы дисплей потреблял меньше энергии.

Мы уже договорились, что OLED-дисплеи потребляют меньше энергии, чем ЖК-панели, и это одна из причин, по которой большинство производителей перешли на эту технологию отображения. Особенно с уменьшением ее стоимости относительно момента ее выхода. С появлением LTPO время автономной работы можно увеличить, потому что драйвер дисплея может изменять частоту обновления в соответствии с тем, что отображается на экране.

Частота обновления показывает, сколько раз экран обновляется за одну секунду, и выражается в герцах (Гц). Раньше стандартом частоты обновления в устройствах премиум-класса было 60 Гц или 60 раз в секунду. Сегодня существует множество моделей с частотой обновления дисплея 90 Гц или 120 Гц. И это уже считается нормой, ведь даже многие модели из недорогого сегмента отказались от матриц с частотой 60 Гц.

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Нужна ли высокая частота обновления

Высокая частота обновления обеспечивает более приятный пользовательский опыт. Все выглядит более плавным и кажется, что телефон работает быстрее. Особенно это заметно при прокрутке меню или в поддерживаемых играх. При чтении текста экран можно вообще не обновлять и никто этого даже не заметит.

Цена большей отзывчивости и лучшего внешнего вида, конечно же, измеряется временем автономной работы. Чем больше раз вы обновляете дисплей, тем больше расходуется заряд аккумулятора.

Изменяя частоту обновления до очень низкого значения, срок службы батареи увеличивается. Если найти компромисс, пользовательский опыт никоим образом не подвергается риску. Вам не нужно иметь высокую частоту обновления, когда вы читаете сообщения, но вам это нужно, когда вы играете в игры.

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Не все видят разницу, которую дает дисплей с частотой обновления 90 Гц или 120 Гц, и это нормально. Главное, чтобы экран выглядел хорошо и вам все нравилось.

Нужно ли покупать телефон с LTPO дисплеем

В итоге именно LTPO дисплеи позволяют экономить заряд без видимой разницы в частоте обновления. На статичных изображениях она ниже, в активном использовании — выше. Именно это и нужно для комфортного использования. К комфортному использованию я отношу более редкие зарядки. Поэтому да, надо покупать телефон с такой технологией, если он укладывается в ваш бюджет. Пока они довольно дорогие.