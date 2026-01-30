Что означает название процессора Snapdragon в смартфоне

Компания Qualcomm — одна из ведущих фирм, занимающихся разработкой процессоров для смартфонов. Более того, ее чипы считаются самыми качественными на Android-рынке, а потому их выбирают чаще, чем более доступные решения от MediaTek и других фирм. При этом процессоры Snapdragon сильно отличаются друг от друга, а понять, какой среди них лучше, можно просто по названию чипа.

Цифры в названии процессоров Snapdragon

Как правило, название процессора Snapdragon содержит в себе две цифры: например, Snapdragon 7 Gen 4. Первая (7) означает серию, к которой относится чипсет, а вторая (4) — его поколение.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

В настоящий момент Qualcomm выпускает 4 серии процессоров Snapdragon, чье главное отличие заключается в производительности:

4 — процессоры начального уровня для бюджетных смартфонов;

— процессоры начального уровня для бюджетных смартфонов; 6 — чипы для среднебюджетных устройств;

— чипы для среднебюджетных устройств; 7 — процессоры для смартфонов среднего класса;

— процессоры для смартфонов среднего класса; 8 — процессоры для флагманов и субфлагманов.

По первой цифре мы можем примерно понять, какой процессор Snapdragon мощнее, и это будет подтверждено результатами синтетических тестов. Так, Snapdragon 7 Gen 4 мощнее Snapdragon 6 Gen 4, поскольку относится к более высокому классу чипов.

Однако это правило работает только в случае с процессорами одного поколения, в связи с чем сравнение Snapdragon 7 Gen 1 и Snapdragon 6 Gen 4 является примером обратной ситуации, когда чип формально более низкого уровня оказывается мощнее.

Дело в том, что производительность мобильных процессоров постоянно растет. Поэтому Snapdragon 7 Gen 1, выпущенный в 2022 году, к настоящему времени стал слабее более современного чипа Snapdragon 6 Gen 4 (2025).

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Наконец, поколение процессора Snapdragon, то есть вторая цифра в названии, говорит еще и об энергоэффективности чипа. Так, процессоры Snapdragon 8 Gen 1 (2021) и Snapdragon 7 Gen 4 (2025) хоть и имеют плюс-минус одинаковый уровень производительности, но «камень» 7-й серии потребляет меньше энергии.

Буквы и другие символы в названии чипов Snapdragon

Также в названиях процессоров Snapdragon встречается буква «s». Она свидетельствует о том, что смартфон использует упрощенную версию чипа. Поэтому Snapdragon 7 Gen 4 мощнее Snapdragon 7s Gen 4.

Помимо буквы «s» в названии может присутствовать знак «+». Он, напротив, говорит об использовании улучшенной версии процессора. Поэтому Snapdragon 7+ Gen 3 мощнее Snapdragon 7 Gen 3.

И последнее. В названиях процессоров Snapdragon 8-й серии встречается слово «Elite». Оно означает, что перед нами самый мощный чип своего поколения, а модель без дополнительной приставки — ее упрощенная версия. Это наглядно иллюстрирует сравнение Snapdragon 8 Gen 5 и Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Но путаницы все равно не избежать. Qualcomm частенько меняет нейминг процессоров. Так, топовым чипом предыдущего поколения был Snapdragon 8 Elite без каких-либо цифр. Его предшественником был Snapdragon 8 Gen 3, а наследником стал Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Какой процессор Snapdragon лучше для смартфона

Самый мощный процессор Qualcomm — это Snapdragon 8 Elite Gen 5. Таков расклад сил в начале 2026 года. В течение нескольких месяцев появится его улучшенная версия, а ближе к концу 2026-го — следующий чип Snapdragon 8 Elite Gen 6.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Узнать о других хороших процессорах Snapdragon можно из нашего отдельного материала, который мы публиковали в начале января. Там представлены все топовые чипы в своих категориях.