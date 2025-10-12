Что означает версия памяти UFS в смартфоне. Какая она должна быть и почему это важно

Память UFS (Universal Flash Storage), проще говоря, встроенная память — это не просто место для хранения приложений и фотографий, а важнейший компонент, напрямую влияющий на быстродействие смартфона. За последние годы стандарт прошёл путь от относительно медленного UFS 2.0 до сверхбыстрого UFS 4.0 и даже новейшего UFS 4.1, каждое поколение которого кратно увеличивало производительность. Но мало кто обращает на это внимание, хотя именно это показатель влияет на скорость работы смартфона. Это важно не только для сохранения фотографий и передачи данных, но и для ускорения запуска приложений.

Почему появился UFS

Главной причиной появления UFS стала низкая производительность предыдущего стандарта eMMC, особенно в операциях IOPS (количество операций ввода-вывода в секунду). Инженеры Samsung создали новую архитектуру с возможностью распараллеливания процессов чтения и записи, что не только расширило пропускную способность, но и снизило энергопотребление. UFS 4.0 быстрее старого eMMC в 22,5 раза по случайным операциям чтения а это колоссальная разница.

UFS 2 — самая медленная память

Первые коммерчески успешные версии UFS памяти, которые массово появились в смартфонах среднего и верхнего сегмента — UFS 2.1. Она обеспечивает последовательную скорость чтения до 1200 МБ/с и запись на уровне 750-850 МБ/с. Для повседневных задач — мессенджеров, видео, музыки и звонков — этого более чем достаточно, критической разницы с более быстрыми стандартами обычный пользователь не заметит.

Версия 2.2 стала логичным улучшением предшественника с увеличенными показателями: скорость чтения осталась на уровне 1200 МБ/с, но запись выросла до 900-1000 МБ/с. Показатели случайного чтения тоже подросли с 35000-40000 IOPS до 50000-55000 IOPS, что положительно сказалось на отзывчивости системы при многозадачности.

UFS 3 — хорошая память для смартфона

С появлением UFS 3.0 произошёл качественный рывок — стандарт обеспечивает последовательное чтение на скорости до 2100 МБ/с и запись около 1800 МБ/с. Это значительный прирост по сравнению с UFS 2.1, который сделал флагманские смартфоны заметно быстрее в играх и при работе с тяжёлыми приложениями. UFS 3.0 стал стандартом для топовых устройств 2019-2020 годов, предложив новый уровень быстродействия при более щадящем энергопотреблении.

Представленный в 2020 году UFS 3.1 сохранил максимальные скорости предшественника (2100 МБ/с чтение, 1200 МБ/с запись), но получил важные технологические улучшения. Главными нововведениями стали энергонезависимый кэш Write Booster для ускорения процесса записи, новый режим энергосбережения DeepSleep и функция Performance Throttling Notification для контроля температуры. Эти изменения повысили стабильность работы и продлили автономность устройств.

UFS 4 — самая быстрая память

Представленный JEDEC в 2022 году стандарт UFS 4.0 стал революционным — скорость чтения выросла до 4200 МБ/с, а записи до 2800 МБ/с, что почти в два раза быстрее UFS 3.1. Пропускная способность достигла 23,2 Гбит/с — ровно в два раза выше предыдущей версии. Энергоэффективность улучшилась на 46%, что прямо влияет на автономность смартфона.

Технологически UFS 4.0 использует уникальный контроллер и мощную 176-слойную память V-NAND 7-го поколения, а чипы стали компактнее: толщина 1 мм, длина 13 мм, ширина 11 мм. В реальных сценариях загрузка операционной системы сокращается с 18 до 12 секунд, установка 30-гигабайтной игры — с 2,5 до 1,5 минут. Пользователи отмечают, что загрузка тяжёлых игр вроде Genshin Impact или Call of Duty: Mobile занимает на 30% меньше времени по сравнению с UFS 3.1. В этом и есть главное преимущество быстрой памяти перед медленной.

Стандарт поддерживает объём до 1 ТБ и включает защищённый раздел Advanced RPMB для конфиденциальных данных, который обеспечивает в 1,8 раз повышенную безопасность паролей и идентификаторов. Micron пошла ещё дальше, создав свою версию UFS 4.0 со скоростью чтения 4300 МБ/с и записи 4000 МБ/с — быстрее чипов Samsung.

Чем память UFS 4.1 лучше UFS 4.0 в новых смартфонах

UFS 4.1 — память будущего

Анонсированный в 2024 году UFS 4.1 улучшил характеристики предшественника: скорость чтения выросла до 4300 МБ/с (на 2,4% больше), а записи — до 3000 МБ/с (на 7% быстрее UFS 4.0). Энергопотребление снизилось примерно на 7% благодаря уменьшению толщины чипа. Пока этот стандарт только начинает появляться в новейших флагманах, но уже задаёт планку для будущих поколений смартфонов.

UFS 5.0 — следующий шаг эволюции

Анонсированный JEDEC в конце 2024 года стандарт UFS 5.0 открывает новую страницу в развитии мобильной памяти. Скорость последовательного чтения достигает 6000 МБ/с, а записи — 4000 МБ/с, что на 40% и 33% быстрее UFS 4.1 соответственно. Пропускная способность интерфейса выросла до 46,4 Гбит/с (5,8 ГБ/с) — ровно в два раза выше, чем у UFS 4.0.

Энергоэффективность улучшилась примерно на 25% благодаря оптимизации архитектуры и переходу на более современные техпроцессы производства. Это означает, что смартфоны с UFS 5.0 смогут работать дольше от одного заряда при той же интенсивности использования памяти.

Практическое применение таких скоростей позволяет снимать 8K-видео с HDR на максимальном битрейте и не ограничиваться возможностями накопителя. Копирование 100 ГБ данных займёт около 25 секунд вместо 40-45 секунд на UFS 4.0, а установка самых тяжёлых игр сократится ещё на 30-35%. Загрузка операционной системы, которая на UFS 4.0 занимает 12 секунд, с UFS 5.0 может сократиться до 8-9 секунд.

Сравнение основных характеристик UFS:

Стандарт Последовательное чтение Последовательная запись Год появления UFS 2.1 1200 МБ/с 750-850 МБ/с 2016 UFS 2.2 1200 МБ/с 900-1000 МБ/с 2017 UFS 3.0 2100 МБ/с 1800 МБ/с 2018 UFS 3.1 2100 МБ/с 1200 МБ/с 2020 UFS 4.0 4200 МБ/с 2800 МБ/с 2022 UFS 4.1 4300 МБ/с 3000 МБ/с 2024 UFS 5.0 6000 МБ/с 4000 МБ/с 2025

Стоит ли переплачивать за более быструю память

Для пользователей, которые часто копируют большие файлы, используют смартфон для профессиональной съёмки или любят требовательные игры с быстрой загрузкой, UFS 4.0 и выше даёт ощутимые преимущества. Если же основные задачи ограничиваются соцсетями, мессенджерами и просмотром видео, разница между UFS 3.1 и 4.0 будет незаметна в обычном использовании — UFS 3.1 более чем достаточно.