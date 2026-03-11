Что такое переменная диафрагма в смартфоне и почему она только в основном модуле

Производители смартфонов давно научились имитировать то, что раньше было доступно только зеркальным камерам: оптическую стабилизацию, многократный зум, съёмку в условиях почти полной темноты. Теперь на очереди переменная диафрагма — и судя по слухам вокруг Apple и Samsung, она вот-вот появится в следующих флагманах. Звучит как шаг вперёд, хотя такое уже применялось. Вот только странно, что производители применяют такое решение не там, где надо. Я не самый умный, но что-то в технике понимаю и у меня есть много вопросов. Пока у всех запотевают камеры на улице, давайте разберемся в переменной диафрагме.

Диафрагма камеры смартфона — что это и зачем нужна

Начнем с того, что диафрагма — это такое отверстие внутри объектива, через которое свет попадает на сенсор. В большинстве смартфонов она фиксированная: объектив один раз настроили на заводе, и дальше он работает с постоянным размером этого отверстия. Это про него говорят, когда рассказывают про светосилу. Обозначается диафрагма числом с буквой f: f/1.8, f/2.0, f/2.8 и так далее. Чем меньше число — тем шире отверстие. Чтобы прозе запомнить, просто надо понять, что это число на которое делится единица. С этим разобрались.

Широкая диафрагма (например, f/1.6) даёт несколько преимуществ сразу: камера захватывает больше света, что критично в тёмных условиях, а глубина резкости становится меньше — объект в фокусе, фон красиво размыт. Именно этот эффект называют боке, и именно за ним гонятся портретные фотографы. Когда диафрагма, например, f/20, почти вся сцена будет в фокусе.

Звучит хорошо, но художественной ценности в таком снимке мало, ведь глаз не привык видеть все именно так и ему надо дать картинку, которая будет для его привычна — одет в фокусе, остальное размыто. И не важно, размыт передний или задний план. Он должен быть размыт и точка. Конечно, если это не фотография большой горы на дальнем расстоянии или панорамы города. Там действительно нужна максимальная резкость. Или при предметной съемке, когда в фокусе должен быть весь объект.

Переменная диафрагма позволяет переключаться между этими режимами прямо во время съёмки. Снимаете портрет вечером — открываете диафрагму пошире, получаете больше света и красивое размытие. Переключаетесь на пейзаж — зажимаете, и горы на заднем плане становятся такими же резкими, как камни на переднем. Тут уже все зависит от вашего художественного замысла.

На больших камерах, особенно со сменными объективами, это стандартная функция уже десятки лет. В смартфонах с их крошечными модулями реализовать её механически — совсем другая история. Тем не менее она появляется: Xiaomi 14 Ultra, который наш Герман Вологжанин считает лучшим смартфоном. уже оснащена переменной диафрагмой в сочетании с дюймовым сенсором. HUAWEI предлагает камеры с меньшим сенсором, но тоже с механическим изменением диафрагмы. В обоих случаях это сочетание работает именно так, как должно.

Почему переменная диафрагма важнее для телефото-камеры

И вот тут начинается самое интересное. Слухи указывают на то, что Apple и Samsung хотят использовать переменную диафрагму в основном широкоугольном модуле. Технически это возможно, но с практической точки зрения — сомнительный выбор.

Samsung, Apple и Google работают с сенсорами меньше одного дюйма, и в ближайшей перспективе это не изменится. А именно размер сенсора определяет, насколько остро стоит проблема, которую переменная диафрагма призвана решать. Дюймовый сенсор — большой, светочувствительный, с тонкой глубиной резкости даже при средних значениях диафрагмы. Для него возможность зажать диафрагму и получить резкость по всему кадру действительно важна. Сенсор меньше дюйма по умолчанию имеет более глубокую резкость, и острой необходимости управлять ею механически попросту нет. Это как в камерах. Полнокадровые лучше всего мылят фон, APF-S чуть хуже, micro 4/3 еще хуже. В смартфонах сенсоры и вовсе крошечные.

В смартфоне есть другой объектив, которому переменная диафрагма нужна куда сильнее, чем основному, — телефото. Когда вы снимаете портрет на телефото с фокусным расстоянием 70–100 мм, происходит сразу несколько вещей: фон визуально сжимается, черты лица выглядят естественнее, перспектива не искажает пропорции. Всё это делает телефото предпочтительным для портретной съёмки ещё с плёночных времён. Добавьте к этому широкую диафрагму — и получите физически правильное, органичное боке без агрессивного программного размытия, которое смартфоны рисуют алгоритмически и которое нередко ошибается с границами волос, очков, шарфов.

Эффект от изменения диафрагмы на телефото ощущается значительно сильнее, чем на стандартном 24-мм объективе. Это объясняется оптическими законами: при том же числовом значении диафрагмы более длиннофокусный объектив даёт меньшую глубину резкости. То есть разница между f/1.8 и f/4.0 на телефото визуально заметнее и выразительнее, чем та же разница на основном объективе.

Широкая диафрагма на телефото решает ещё одну давнюю проблему смартфонов — слабую работу вспомогательных камер в условиях низкой освещённости. Ночью основной модуль с его крупным сенсором стабильно выигрывает у телефото, если убрать обработку: туда просто попадает больше света. Возможность открыть диафрагму на длиннофокусном объективе частично закрывает этот разрыв.

И наконец, узкая диафрагма на телефото открывает новые возможности для макросъёмки и детальных пейзажных кадров, где нужна равномерная резкость от края до края.

Почему в телефото нет переменной диафрагмы

Очевидное возражение против такого решения: телефото-модули и без того громоздкие. Перископные конструкции, о преимуществах которых мы рассказывали в отдельной статье, которые позволяют разместить длиннофокусный объектив горизонтально внутри корпуса, уже занимают значительный объём. Добавить механизм переменной диафрагмы — значит либо ещё больше увеличить выпирание камерного блока, либо искать нетривиальные инженерные решения.

Это реальная проблема. Но индустрия уже не раз решала задачи, которые казались неразрешимыми. Переменный оптический зум в смартфоне — казалось невозможным. Двойной перископ — тоже. Дюймовый сенсор в корпусе толщиной восемь миллиметров — и это сделали. Переменная диафрагма в телефото сложнее, чем в основном модуле, но это вопрос инженерной воли и времени, а не принципиальной невозможности.

Если кто-то из крупных игроков — Google, Samsung или Xiaomi — первым реализует эту комбинацию, результатом станет телефото-камера без реальных конкурентов на рынке: портретная оптика с физическим боке, работающая и в сложном свете, и в режиме максимальной резкости. А это уже будет победа. Правда покупателю надо будет еще объяснить, почему ему нужна такая камера. Но я постарался сделать это за них.

