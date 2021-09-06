Что такое техпроцесс и зачем его уменьшать

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Иван Герасимов 0

Современные смартфоны становятся все более и более многоядерными, производительность увеличивается не по дням, а по часам. Производители соревнуются между собой, хвастаясь техпроцессом, по которому произведен чип. Чем дальше развивается индустрия смартфонов, тем чаще мы слышим про этот загадочный техпроцесс, который то и дело уменьшается. А еще про нанометры, в которых он измеряется. Что это такое, зачем производители его уменьшают? Как уменьшение техпроцесса отражается на долговечности чипов?

Рассказываем все, что нужно знать о техпроцессе и почему он постоянно уменьшается

Что такое техпроцесс

Производство современных гаджетов основывается на полупроводниковой электронной технике. Для этого используются кристалл кремния — одного из самых распространенных элементов, встречающихся в природе. Этот материал стал важен после того для производства транзисторов, как из производства техники ушли громоздкие ламповые системы, занимающие много места. Процессоры, чипы памяти, контроллеры, различные датчики — для всего этого используется кремний, точнее, кремниевые кристаллы.

Техпроцесс сильно влияет на энергоэффективность устройств

Эта технология используется уже давно и постоянно совершенствуется: меняются только технологии создания чипов. Они уменьшаются и становятся более производительными и энергоэффективными.

Техпроцесс - это процедура изготовления процессоров, величина которая отражает разрешающую способность оборудования, применяемую при производстве чипов. Чем меньше величина техпроцесса, тем более точная и чувствительная техника для этого производства используется.

В чем измеряется величина техпроцесса

С каждым годом слово «нанометр» все чаще встречается в нашей жизни. Что это? Нанометр — это 10 в -9 степени метра, то есть, это одна миллиардная метра — настолько ничтожная величина. А теперь представьте, сколько кристаллов помещается на процессоре! Техпроцесс постоянно меняется. Это влияет на энергопотребление и энергоэффективность. Из-за уменьшения техпроцесса чипы становятся более производительными.

Нанометр будет сложновато увидеть невооруженным глазом

Например, чем ниже техпроцесс, тем более мощные чипы можно устанавливать даже в самые незамысловатые повседневные гаджеты: умные часы, Bluetooth-наушники. Именно поэтому устройства дольше не разряжаются (во всяком случае, пытаются). В ноутбуках и персональных компьютерах уменьшение техпроцесса помогает упростить систему охлаждения, делая их более компактными. Еще больше познавательных статей ищите в нашем Яндекс.Дзен!

На что влияет техпроцесс

При уменьшении техпроцесса производители получают возможность сделать производительный чип, не потеряв в быстродействии. Не стоит думать, что с уменьшением техпроцесса уменьшается и сам чип — на том же увеличивается количество размещенных ядер процессора — этому способствует более плотное расположение транзисторов по сравнению с предыдущим техпроцессом.

Техпроцесс производства Snapdragon невероятно изменился за 8 лет

Благодаря более энергоэффективным чипам смартфоны стали работать гораздо дольше. Постоянно увеличивать емкость аккумуляторов в смартфонах и планшетах тоже невозможно, поэтому производители работают над тем, чтобы внедрить самые последние техпроцессы в свои разработки. За последние годы разработка чипов улетела в другую галактику: Qualcomm Snapdragon 200, выпущенный в 2013 году, был изготовлен по 45-нанометровой технологии, а последний топовый Snapdragon 888 — уже по 5-нанометровому техпроцессу. Думаю, говорить о разнице в энергоэффективности таких чипов даже не стоит.

Почему умирают производители смартфонов?

Как нас обманывают производители смартфонов

К сожалению, иногда производители используют прогресс в корыстных целях. Точнее, в маркетинговых. Зачастую заявление об очередном уменьшении техпроцесса — настоящий обман. Так однажды техноблогер Roman Hartug провел собственное исследование, сравнив процессоры Intel и AMD. Выяснилось, что различия в архитектуре оказались минимальными и незначительными — 24-нанометровая технология процессора Intel и 22-нанометровая у AMD были схожи, а погрешность незначительна. Безумной разницы в разработках, о которых говорили производители, просто не может быть — это всё маркетинговые уловки, на которые идут компании ради красного словца.

Зачастую уменьшение техпроцесса — обычная маркетинговая уловка

Samsung не раз ловили на обмане пользователей: компания заявляла, что ее 8-нанометровая технология — это доработанная 10-нанометровая. Некоторые всё же стараются не использовать маркетинговые уловки. Например, производительность процессоров AMD Ryzen действительно является плодом упорной работы инженеров над архитектурой. Основной минус этой гонки техпроцессов — однажды производители упрутся в потолок возможностей, придется думать над дальнейшим совершенствованием продукции. Как это будет происходить — покажет лишь время.

Что такое деградация процессора

Убить процессор весьма сложно. Но этому способствует естественная деградация — процесс разрушения внутренних элементов. Под воздействием тока, протекающего через внутренние элементы, и высоких температур характеристики со временем ухудшаются. Проявляется это в частых ошибках, невозможности работы на прежних скоростях. Уменьшение техпроцесса играет в этом определенную роль: с уменьшением внутренней архитектуры увеличивается и плотность «упаковки» элементов, а также плотность электрического тока. Процесс деградации ускоряется при неправильном температурном режиме и повышенном напряжении. Заметили что-то неладное в своем смартфоне? Поможем советом в нашем Telegram-чате!

Стал чаще зависать смартфон? Возможно, в этом виновата деградация процессора

Деградация процессора — одна из причин, почему смартфоны и другие устройства начинают хуже работать спустя какое-то время. Если присматриваете устройство, но слишком много внимания уделяете цифрам техпроцесса, по которому изготовлен чип, задумайтесь о последствиях. Практика показывает, что чем новее техпроцесс, тем быстрее начинается деградация процессора.

Мы попытались объяснить простым языком нюансы техпроцесса. На самом деле он намного сложнее. Но уменьшение техпроцесса изготовления чипов — нормальное явление. Оно влияет на энергоэффективность и производительность. К сожалению, иногда мы становимся жертвами маркетинговых приемов, переплачивая за то, чего, по сути, нет. К тому же, у уменьшения техпроцесса есть свои минусы, например, более быстрая деградация процессора. В достижениях могут соревноваться производители, но нам, покупателям, пожалуй, в этом не стоит участвовать.

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