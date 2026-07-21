Если вы за последний месяц хоть раз забивали в поиск на маркетплейсе слово «ноутбук», то бренд Echips точно мелькал у вас в выдаче. Модели за 25-55 тысяч, все с Windows 11, все с 15,6-дюймовым Full HD экраном, названия вроде Fusion и Atlant. Плюс — много отзывов и приличные оценки, но здравый смысл все равно подсказывает, что за такие деньги новый ноутбук с Windows 11 — это как-то слишком уж подозрительно. Нормальные бренды за сравнимые деньги предлагают заметно меньше — тот же HONOR MagicBook Pro 14 и 16 в России стартует сильно выше. Поэтому я полез разбираться, что это вообще за зверье такое, и заодно посмотрел, чем именно отличаются 5 популярных моделей от Echips, чтобы не гадать при выборе ноутбука для работы вслепую. Ниже — честный разбор без придыхания.

Что такое Echips и как читать спеки дешёвого ноутбука

Echips — это российский бренд-сборщик, который делает ноутбуки на базе типовых китайских платформ и продаёт их в основном через маркетплейсы. Собственных заводов и десятилетней истории у него нет, зато есть внятная сборка, гарантия и предустановленная лицензионная Windows 11 Home. Последнее в этом ценнике — реальный плюс: у кустарных ноунеймов за те же деньги часто стоит пробная Windows или вообще ничего.

Главное в бюджетном ноутбуке — процессор, всё остальное вторично. Именно от него зависит, будет ли машина адекватно открывать десять вкладок в Chrome или мучительно тормозить на пятой. Кстати, про вкладки — я недавно писал, как Firefox 6 лет убивал мой ноутбук, и на слабом процессоре такие штуки бьют особенно больно. Дальше по важности — оперативка (16 ГБ уже комфорт, 8 ГБ — впритык под Windows 11) и SSD (512 ГБ — норма, 256 ГБ забьётся быстро).

Экран у всех пяти моделей Echips одинаковый: IPS, 1920×1080, 60 Гц, матовое покрытие. Это нормальная рабочая база, чудес от неё не ждите — цветовой охват и яркость тут ровно на уровне «терпимо». Автономность у всех тоже примерно одна: аккумулятор 5000 мА·ч, реальные 3-5 часов лёгкой работы.

И последнее: слова «игровой ноутбук» в названии младших моделей вроде Atlant или Fusion — это чистой воды маркетинг продавца. Настоящий игровой ноутбук с дискретной видеокартой стоит от 60 тысяч и выше. У Echips везде встроенная графика, и это надо держать в голове.

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Echips Taganay — самый доступный, только под учёбу и офис

Это самый дешёвый ноутбук с SSD в подборке и одновременно самый простой — Echips Taganay. Внутри — Intel Celeron N5095, 4 ядра с частотой до 2,9 ГГц, 8 ГБ DDR4 и SSD на 256 ГБ. Celeron N5095 — это чип для самых базовых задач: браузер с 5-7 вкладками, документы, YouTube, Zoom. Открыть 20 вкладок и параллельно работать в Excel он уже не даст, будет заметно задумываться. Если задачи в основном мультимедийные, за те же 25 тысяч можно вообще уйти в другую нишу — например, POCO Pad X1 подешевел до 21 000 рублей и как медийный аппарат для дома он веселее, чем этот Taganay.

Кому подойдёт: школьнику под уроки, студенту под конспекты, родителям на дачу, в качестве второго ноутбука «на кухню». Есть Windows 11 Home из коробки, матовый Full HD экран, весит 1,59 кг — для своих денег адекватно. Чего не ждать: любых игр сложнее браузерных, монтажа, работы с фото в Lightroom. Оперативка распаяна в одном слоте с возможностью расширения до 16 ГБ — при желании потом можно апгрейдить. Похожие бюджетные находки с маркетплейсов мы, кстати, регулярно постим в телеграм-канале Сундук Али-Бабы.

Цена: 25806 ₽

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Echips Atlant на Ryzen 5 3500U — старичок, но живее любого Celeron

Второй по цене вариант — Atlant на AMD Ryzen 5 3500U. Тут надо сразу оговориться: Ryzen 5 3500U — это чип 2019 года на архитектуре Zen+, старичок по нынешним меркам. Но у него 4 ядра, 8 потоков и частота до 3,7 ГГц, плюс встроенная Radeon RX Vega 8 — и всё это работает ощутимо бодрее любого Celeron или N95 из младших моделей. Архитектура старая, но многопоток у неё честный: Windows 11, десять вкладок и Excel параллельно никого не удивят.

Плюсы: 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, USB-C, матовый Full HD IPS. Vega 8 вытянет CS2, Dota 2, GTA V на низких — играбельно, но без фанатизма. Как ноутбук для работы и учёбы за 29 тысяч этот Atlant — вменяемый выбор, если Taganay кажется слишком медленным, а до старших моделей доплачивать не хочется. Только держите в голове, что процессору уже 6 лет, и запаса на будущее у него меньше, чем у свежих чипов.

Цена: 29350 ₽

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Echips Argentum — переоценённый вариант на Intel N95

С Echips Argentum у меня двойственные чувства. Внутри — Intel N95, 4 ядра, наследник линейки Celeron/Pentium. По уровню производительности этот Argentum чуть быстрее N5095 из Taganay, но радикальной разницы нет. При этом ноутбук стоит на 11 тысяч дороже. За доплату вы получаете 16 ГБ DDR4 вместо 8 ГБ, SSD 512 ГБ вместо 256 ГБ, полноразмерный HDMI и разъём RJ-45 для проводного интернета.

Кому подойдёт: тем, кому важен именно объём памяти и SSD, а нагрузки лёгкие — офис, браузер, обучающие платформы. Как ноутбук для учёбы без запросов на игры и монтаж — вполне рабочий вариант. Проводной Ethernet тоже плюс, если ноутбук будет жить на одном месте. Но если честно, за 37 тысяч уже подбирается вариант с Ryzen 5 7430U, и там прирост в производительности будет не косметический, а кратный. Argentum имеет смысл, только если LAN-порт вам реально нужен.

Цена: 37115 ₽

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Echips Atlant на Ryzen 5 7430U — вот тут уже начинается взрослая работа

А вот здесь Echips наконец предлагает что-то по-настоящему интересное. В Echips Atlant стоит AMD Ryzen 5 7430U — это 6 ядер, 12 потоков, частота до 4,3 ГГц. Современный мобильный ноутбук на Ryzen 5 спокойно тянет 20 вкладок в браузере, работу с документами, видеозвонки и лёгкое монтажное редактирование. Встроенная графика Radeon RX Vega 7 вытянет CS2, Dota 2, GTA V и подобное — на низких-средних настройках, но играбельно.

Памяти 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, два слота под оперативку с возможностью расширения до 64 ГБ — редкая для этого ценника гибкость. Слово «игровой» в названии я бы всё равно закавычил: тяжёлые современные тайтлы вроде Cyberpunk 2077 в комфортном режиме отсюда не выжмешь. Но как недорогой ноутбук для дома и работы за 44 тысячи — это уже разговор по делу.

Цена: 44325 ₽

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Echips Fusion на Core i7-13620H — самый мощный, но без игровой видеокарты

Топ линейки и самый интересный процессор из всех. В Echips Fusion стоит Intel Core i7-13620H — это уже настоящий i7 H-серии 13-го поколения, 10 ядер (6 производительных + 4 энергоэффективных), 16 потоков, частота до 4,9 ГГц. По многопотоку этот Fusion уделывает всё, что было выше в подборке, с большим отрывом — монтаж 1080p, компиляция кода, тяжёлый Excel, виртуалки идут без стонов.

Есть большое «но»: графика — Intel UHD Graphics, самая обычная встройка. Процессор мощный, а видеокарты для игр по факту нет — даже Vega 7 из младшего Atlant в играх будет выглядеть предпочтительнее. Кому подойдёт: тем, кому нужен мощный ноутбук для работы и монтажа, программирования, тяжёлых задач без игровых амбиций. Памяти 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, два слота под расширение до 64 ГБ, три USB 3.x и USB-C. Автономность стандартные для линейки 3 часа — процессор ест бодро.

Цена: 51612 ₽

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Стоит ли вообще брать Echips

Если коротко: да, но с оговорками. Echips — это адекватный вариант, когда бюджет жёстко ограничен и нужен рабочий ноутбук с лицензионной Windows здесь и сейчас. Учёба, офисные задачи, дача, второй домашний ноутбук, машина для родителей — под такие сценарии это нормальный выбор. Не ждите премиум-сборки, шикарной клавиатуры и 10 часов автономности, но за свои деньги оно работает. Про аксессуары в дорогу отдельная история — я как-то собирал топ-10 зарядок и повербанков проверенных брендов, и с любым из этих ноутбуков они пригодятся.

Кому Echips точно не подойдёт: тем, кто хочет играть в современные игры на средних настройках, монтировать видео на профессиональном уровне, работать в тяжёлых профессиональных программах или таскать ноутбук по командировкам весь день без розетки. Здесь нужны машины совсем другого класса и ценника. Ещё момент: для переноса файлов между старым и новым ноутом полезно иметь под рукой простую USB-флешку — мелочь, а сэкономит нервы при первой настройке.

Если бы выбирал сам, взял бы Atlant на Ryzen 5 7430U. Это лучший баланс цены и возможностей в подборке: свежий 6-ядерный процессор, Vega 7 для вечерних игровых сессий, два слота памяти на будущее — и всё это за 44 тысячи. Fusion на i7-13620H заметно мощнее в многопотоке и тяжёлых задачах, но стоит на 7 тысяч дороже и лишён игровой видеокарты — переплата оправдана только под конкретные рабочие сценарии вроде монтажа или разработки. Taganay имеет смысл как самый дешёвый вход в тему, младший Atlant на Ryzen 5 3500U — если бюджет жёсткий, а Celeron уже пугает. Скидки и удачные находки с маркетплейсов мы публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы — заглядывайте, если хочется ловить такие цены первыми.