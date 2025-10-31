Цены на игровые смартфоны рухнут. Qualcomm готова удешевить самый мощный процессор для Android

Герман Вологжанин

В этом году компания Qualcomm, которая является главным поставщиком процессоров для смартфонов, провела очередной ребрендинг. На смену флагманскому чипу Snapdragon 8 Elite в сентябре пришел Snapdragon 8 Elite Gen 5, получивший цифру «5» буквально с потолка, и теперь производитель железа готовит еще одну новинку. Qualcomm планирует выпустить упрощенную версию своего топового чипсета, и это будет процессор Snapdragon 8 Gen 5.

Qualcomm делает упрощенную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5. Изображение: Qualcomm

Отличия Snapdragon 8 Gen 5 от Snapdragon 8 Elite Gen 5

Дабы указать на упрощение, Qualcomm уберет из названия процессора приставку «Elite», что в любом случае создаст путаницу между Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Snapdragon 8 Gen 5. Если «элитный» чип останется топовым железом, то его облегченный вариант будет менее производительным. В частности:

  • частота производительных ядер опустится с 4.61 ГГц до 3.8 ГГц;
  • частота энергоэффективных ядер упадет с 3.63 ГГц до 3.32 ГГц;
  • частота видеоускорителя Adreno 840 будет снижена.

Таким образом, по уровню производительности новый процессор будет сопоставим с прошлогодним Snapdragon 8 Elite, а предварительные данные говорят о том, что в AnTuTu Snapdragon 8 Gen 5 набирает порядка 3.3 млн баллов. Для сравнения: результат старшего брата с приставкой «Elite» в аналогичном тесте достигает 4.3 млн очков.

Снижение производительности должно положительным образом сказаться на энергоэффективности чипа, а главное позволит уменьшить стоимость конечного продукта. Таким образом, игровые и другие смартфоны, заточенные под мощное железо, станут дешевле.

Какие смартфоны получат Snapdragon 8 Gen 5

Выход Snapdragon 8 Gen 5 ожидается в ноябре 2025 года. В этом же месяце на рынке должны появиться первые устройства, использующие новый чип. По предварительным данным, в ноябре-декабре 2025 года мы увидим следующие смартфоны со Snapdragon 8 Gen 5:

  • HONOR GT 2;
  • OnePlus Ace 6 Turbo;
  • vivo S50 Pro mini.

Разумеется, это далеко не полный список устройств. На протяжении всех последующих месяцев мы будем видеть больше новинок, одной из которых в начале следующего года наверняка станет смартфон POCO F8.

