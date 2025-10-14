Действительно ли у OnePlus 15 самый хороший экран среди всех смартфонов

OnePlus готовится представить свой новый флагман OnePlus 15, который станет одним из первых глобальных смартфонов на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Компания активно делится подробностями об улучшениях дисплея, который обещает стать одним из главных преимуществ устройства. Многие были уверены, что это будет не апгрейд, а скорее даунгрейд. Вот и давайте разберемся, получит ли. OnePlus 15 лучший экран среди всех смартфонов или нет.

Экран с тонкими рамками и высокой частотой

Главной особенностью нового флагмана станет дисплей с частотой обновления 165 Гц, который производится компанией BOE. Это тот же производитель, который поставлял экраны для OnePlus 12. Инженеры OnePlus сумели добиться впечатляющих результатов в уменьшении рамок вокруг экрана — теперь они составляют всего 1,15 мм со всех четырех сторон. Это даже меньше, чем у модели OnePlus 13T.

Высокая частота обновления экрана особенно важна для геймеров и тех, кто ценит плавность интерфейса. Дисплей должен обновляться каждые 6 миллисекунд, что обеспечивает невероятно отзывчивый отклик на касания и плавную прокрутку контента.

Яркость дисплея и энергоэффективность

По сравнению с предшественником, OnePlus 15 получил заметное увеличение яркости. Если OnePlus 13 выдавал 1600 нит в режиме высокой яркости, то новая модель может похвастаться улучшением на 13%, достигая 1800 нит. Это измерение относится к средней яркости всего экрана, хотя пиковая яркость на уровне отдельных пикселей пока не раскрыта.

Помимо увеличения яркости, инженеры добились впечатляющих результатов в энергоэффективности. Новый дисплей потребляет на 10% меньше энергии, что положительно скажется на автономности устройства. Кроме того, заявленный срок службы экрана увеличился на 30%. То есть, служить он будет дольше.

Профессиональный экран P3 в смартфоне

Для обработки изображения OnePlus использует новый подход. Вместо чипов от Pixelworks, которые применялись в предыдущих моделях, компания обратилась к материнской компании OPPO. В OnePlus 15 установлен специализированный сопроцессор Display P3 собственной разработки OPPO.

Этот чип отвечает за быстрый рендеринг кадров, точную цветопередачу и стабильную яркость. Выделенный процессор снимает нагрузку с основного чипа, обеспечивая более эффективную работу дисплея при высокой частоте обновления.

Особое внимание уделено комфорту использования в темноте. Минимальная яркость дисплея OnePlus 15 составляет всего 1 нит — это в два раза меньше, чем у OnePlus 13. Хотя на бумаге разница может показаться небольшой, для тех, кто часто пользуется смартфоном в ночное время, это станет существенным улучшением.

Компромиссы OnePlus

При всех улучшениях, OnePlus пришлось пойти на некоторые компромиссы. Разрешение дисплея снижено до 1.5K, что может быть заметно при сравнении с моделями, имеющими более высокое разрешение. Также диагональ экрана немного уменьшилась и составляет 6,78 дюйма.

Впрочем, для большинства пользователей эти изменения вряд ли станут критичными. Разрешение 1.5K остается достаточно высоким для комфортного использования, а уменьшение размера экрана может сделать устройство более удобным для управления одной рукой.

Официальная презентация дисплея состоялась в Китае совместно с компанией BOE. Это позволило детально рассмотреть все технические особенности и преимущества нового экрана. Глобальный запуск OnePlus 15 ожидается в ближайшее время, причем, по слухам, он может опередить выход OnePlus 13 на международные рынки.