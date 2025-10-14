Действительно ли у OnePlus 15 самый хороший экран среди всех смартфонов

Артем Сутягин

OnePlus готовится представить свой новый флагман OnePlus 15, который станет одним из первых глобальных смартфонов на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Компания активно делится подробностями об улучшениях дисплея, который обещает стать одним из главных преимуществ устройства. Многие были уверены, что это будет не апгрейд, а скорее даунгрейд. Вот и давайте разберемся, получит ли. OnePlus 15 лучший экран среди всех смартфонов или нет.

Действительно ли у OnePlus 15 самый хороший экран среди всех смартфонов. OnePlus действительно постаралась выпуская этот смартфон. Изображение: Эльдорадо. Фото.

OnePlus действительно постаралась выпуская этот смартфон. Изображение: Эльдорадо

Экран с тонкими рамками и высокой частотой

Главной особенностью нового флагмана станет дисплей с частотой обновления 165 Гц, который производится компанией BOE. Это тот же производитель, который поставлял экраны для OnePlus 12. Инженеры OnePlus сумели добиться впечатляющих результатов в уменьшении рамок вокруг экрана — теперь они составляют всего 1,15 мм со всех четырех сторон. Это даже меньше, чем у модели OnePlus 13T.

Высокая частота обновления экрана особенно важна для геймеров и тех, кто ценит плавность интерфейса. Дисплей должен обновляться каждые 6 миллисекунд, что обеспечивает невероятно отзывчивый отклик на касания и плавную прокрутку контента.

Яркость дисплея и энергоэффективность

По сравнению с предшественником, OnePlus 15 получил заметное увеличение яркости. Если OnePlus 13 выдавал 1600 нит в режиме высокой яркости, то новая модель может похвастаться улучшением на 13%, достигая 1800 нит. Это измерение относится к средней яркости всего экрана, хотя пиковая яркость на уровне отдельных пикселей пока не раскрыта.

Яркость дисплея и энергоэффективность. OnePLus 15 получит прочную раму из нанокерамики. Фото.

OnePLus 15 получит прочную раму из нанокерамики

Помимо увеличения яркости, инженеры добились впечатляющих результатов в энергоэффективности. Новый дисплей потребляет на 10% меньше энергии, что положительно скажется на автономности устройства. Кроме того, заявленный срок службы экрана увеличился на 30%. То есть, служить он будет дольше.

Профессиональный экран P3 в смартфоне

Для обработки изображения OnePlus использует новый подход. Вместо чипов от Pixelworks, которые применялись в предыдущих моделях, компания обратилась к материнской компании OPPO. В OnePlus 15 установлен специализированный сопроцессор Display P3 собственной разработки OPPO.

Этот чип отвечает за быстрый рендеринг кадров, точную цветопередачу и стабильную яркость. Выделенный процессор снимает нагрузку с основного чипа, обеспечивая более эффективную работу дисплея при высокой частоте обновления.

Особое внимание уделено комфорту использования в темноте. Минимальная яркость дисплея OnePlus 15 составляет всего 1 нит — это в два раза меньше, чем у OnePlus 13. Хотя на бумаге разница может показаться небольшой, для тех, кто часто пользуется смартфоном в ночное время, это станет существенным улучшением.

Профессиональный экран P3 в смартфоне. Работать все будет под управлением OxygenOS 15. Фото.

Работать все будет под управлением OxygenOS 15

Компромиссы OnePlus

При всех улучшениях, OnePlus пришлось пойти на некоторые компромиссы. Разрешение дисплея снижено до 1.5K, что может быть заметно при сравнении с моделями, имеющими более высокое разрешение. Также диагональ экрана немного уменьшилась и составляет 6,78 дюйма.

Впрочем, для большинства пользователей эти изменения вряд ли станут критичными. Разрешение 1.5K остается достаточно высоким для комфортного использования, а уменьшение размера экрана может сделать устройство более удобным для управления одной рукой.

Официальная презентация дисплея состоялась в Китае совместно с компанией BOE. Это позволило детально рассмотреть все технические особенности и преимущества нового экрана. Глобальный запуск OnePlus 15 ожидается в ближайшее время, причем, по слухам, он может опередить выход OnePlus 13 на международные рынки.

