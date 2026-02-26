Galaxy S26 на Exynos или Snapdragon. Какой смартфон лучше?

Выпустив серию смартфонов Galaxy S26, компания Samsung вновь вернулась к фирменным процессорам. Официально в Россию будут поставляться S26 и S26+ с процессором Exynos 2600, в то время как топовый Snapdragon 8 Elite Gen 5 получит лишь S26 Ultra. При этом, как и раньше, на маркетплейсах появится куча предложений со смартфонами на Qualcomm, которые привезут из США и Республики Корея. И тогда перед покупателями встанет нелегкий выбор: Galaxy S26 на Exynos или Snapdragon.
Характеристики Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5
Формально оба чипа являются флагманскими. Более того, Exynos 2600 построен на более современном техпроцессе 2 нм и имеет в послужном списке сразу 10 ядер.
|Характеристики
|Exynos 2600
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Количество ядер
|10
|8
|Архитектура ядер
|1хC1-Ultra (3.8 ГГц)
3хC1-Pro (3.25 ГГц)
6хC1-Pro (2.75 ГГц)
|2х4.61 ГГц
6х3.63 ГГц
|Графический процессор
|Xclipse 960
|Adreno 840 (1200 МГц)
|Тип ОЗУ
|LPDDR5X
|LPDDR5X
|Тип ПЗУ
|UFS 4.1
|UFS 4.0/4.1
|Техпроцесс
|2 нм (Samsung)
|3 нм (TSMC)
При этом загвоздка заключается именно в техпроцессе. Чипсет Exynos 2600 выпускает завод Samsung, а Snapdragon 8 Elite Gen 5 — TSMC. Мы уже рассказывали, как Samsung гробила флагманы на чипах Qualcomm, и первые тесты показывают, что аналогичная участь ждет новые Galaxy S26.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в тестах
Несмотря на более современный техпроцесс и расширенное количество ядер, Exynos 2600 слабее Snapdragon 8 Elite Gen 5. В частности, это подтверждают результаты теста AnTuTu.
Схожая картина и в Geekbench, где Snapdragon 8 Elite Gen 5 быстрее Exynos 2600 на 5% в многоядерном тесте (10 981 балл vs 10 444 баллов) и на 18% в одноядерном (3 670 баллов vs 3 105 баллов). Скажется ли это на работе смартфонов Samsung? Да, но все будет зависеть от сценариев использования. В обычных задачах оба процессора кажутся шустрыми, а вся разница заключается в играх.
Какой процессор лучше: Exynos или Snapdragon
Очевидно, Snapdragon 8 Elite Gen 5 лучше Exynos 2600. Однако это не означает, что нужно отказываться от российской версии Galaxy S26. Если вы не слишком увлечены играми, вам с головой хватит производительности Exynos.
Более того, Galaxy S26 на Snapdragon дороже. Таких смартфонов слишком мало, а потому продавцы вынуждены повышать стоимость для корректировки баланса спроса и предложения.