Galaxy S26 на Exynos или Snapdragon. Какой смартфон лучше?

Выпустив серию смартфонов Galaxy S26, компания Samsung вновь вернулась к фирменным процессорам. Официально в Россию будут поставляться S26 и S26+ с процессором Exynos 2600, в то время как топовый Snapdragon 8 Elite Gen 5 получит лишь S26 Ultra. При этом, как и раньше, на маркетплейсах появится куча предложений со смартфонами на Qualcomm, которые привезут из США и Республики Корея. И тогда перед покупателями встанет нелегкий выбор: Galaxy S26 на Exynos или Snapdragon.

Характеристики Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5

Формально оба чипа являются флагманскими. Более того, Exynos 2600 построен на более современном техпроцессе 2 нм и имеет в послужном списке сразу 10 ядер.

Характеристики Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Количество ядер 10 8 Архитектура ядер 1хC1-Ultra (3.8 ГГц)

3хC1-Pro (3.25 ГГц)

6хC1-Pro (2.75 ГГц) 2х4.61 ГГц

6х3.63 ГГц Графический процессор Xclipse 960 Adreno 840 (1200 МГц) Тип ОЗУ LPDDR5X LPDDR5X Тип ПЗУ UFS 4.1 UFS 4.0/4.1 Техпроцесс 2 нм (Samsung) 3 нм (TSMC)

При этом загвоздка заключается именно в техпроцессе. Чипсет Exynos 2600 выпускает завод Samsung, а Snapdragon 8 Elite Gen 5 — TSMC. Мы уже рассказывали, как Samsung гробила флагманы на чипах Qualcomm, и первые тесты показывают, что аналогичная участь ждет новые Galaxy S26.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в тестах

Несмотря на более современный техпроцесс и расширенное количество ядер, Exynos 2600 слабее Snapdragon 8 Elite Gen 5. В частности, это подтверждают результаты теста AnTuTu.

Схожая картина и в Geekbench, где Snapdragon 8 Elite Gen 5 быстрее Exynos 2600 на 5% в многоядерном тесте (10 981 балл vs 10 444 баллов) и на 18% в одноядерном (3 670 баллов vs 3 105 баллов). Скажется ли это на работе смартфонов Samsung? Да, но все будет зависеть от сценариев использования. В обычных задачах оба процессора кажутся шустрыми, а вся разница заключается в играх.

Какой процессор лучше: Exynos или Snapdragon

Очевидно, Snapdragon 8 Elite Gen 5 лучше Exynos 2600. Однако это не означает, что нужно отказываться от российской версии Galaxy S26. Если вы не слишком увлечены играми, вам с головой хватит производительности Exynos.

Более того, Galaxy S26 на Snapdragon дороже. Таких смартфонов слишком мало, а потому продавцы вынуждены повышать стоимость для корректировки баланса спроса и предложения.