Galaxy S26 на Exynos или Snapdragon. Какой смартфон лучше?

  2. Темы
  3. Железо
Герман Вологжанин

Выпустив серию смартфонов Galaxy S26, компания Samsung вновь вернулась к фирменным процессорам. Официально в Россию будут поставляться S26 и S26+ с процессором Exynos 2600, в то время как топовый Snapdragon 8 Elite Gen 5 получит лишь S26 Ultra. При этом, как и раньше, на маркетплейсах появится куча предложений со смартфонами на Qualcomm, которые привезут из США и Республики Корея. И тогда перед покупателями встанет нелегкий выбор: Galaxy S26 на Exynos или Snapdragon.

Galaxy S26 на Exynos или Snapdragon. Какой смартфон лучше? Сравнение двух версий Galaxy S26. Изображение: wccftech.com. Фото.

Сравнение двух версий Galaxy S26. Изображение: wccftech.com

Характеристики Exynos 2600 и Snapdragon 8 Elite Gen 5

Формально оба чипа являются флагманскими. Более того, Exynos 2600 построен на более современном техпроцессе 2 нм и имеет в послужном списке сразу 10 ядер.

ХарактеристикиExynos 2600Snapdragon 8 Elite Gen 5
Количество ядер108
Архитектура ядер1хC1-Ultra (3.8 ГГц)
3хC1-Pro (3.25 ГГц)
6хC1-Pro (2.75 ГГц)		2х4.61 ГГц
6х3.63 ГГц
Графический процессорXclipse 960Adreno 840 (1200 МГц)
Тип ОЗУLPDDR5XLPDDR5X
Тип ПЗУUFS 4.1UFS 4.0/4.1
Техпроцесс2 нм (Samsung)3 нм (TSMC)

При этом загвоздка заключается именно в техпроцессе. Чипсет Exynos 2600 выпускает завод Samsung, а Snapdragon 8 Elite Gen 5 — TSMC. Мы уже рассказывали, как Samsung гробила флагманы на чипах Qualcomm, и первые тесты показывают, что аналогичная участь ждет новые Galaxy S26.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в тестах

Несмотря на более современный техпроцесс и расширенное количество ядер, Exynos 2600 слабее Snapdragon 8 Elite Gen 5. В частности, это подтверждают результаты теста AnTuTu.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в тестах. Snapdragon намного мощнее Exynos. Источник: nanoreview.net. Фото.

Snapdragon намного мощнее Exynos. Источник: nanoreview.net

Схожая картина и в Geekbench, где Snapdragon 8 Elite Gen 5 быстрее Exynos 2600 на 5% в многоядерном тесте (10 981 балл vs 10 444 баллов) и на 18% в одноядерном (3 670 баллов vs 3 105 баллов). Скажется ли это на работе смартфонов Samsung? Да, но все будет зависеть от сценариев использования. В обычных задачах оба процессора кажутся шустрыми, а вся разница заключается в играх.

Какой процессор лучше: Exynos или Snapdragon

Очевидно, Snapdragon 8 Elite Gen 5 лучше Exynos 2600. Однако это не означает, что нужно отказываться от российской версии Galaxy S26. Если вы не слишком увлечены играми, вам с головой хватит производительности Exynos.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

Более того, Galaxy S26 на Snapdragon дороже. Таких смартфонов слишком мало, а потому продавцы вынуждены повышать стоимость для корректировки баланса спроса и предложения.

Теги
Новости по теме
Как и для чего нужно чистить кэш в приложении MAX на Android
Xiaomi блокирует смартфоны после установки HyperOS 3. Теперь они не включаются
Зачем просят включить экран телефона при досмотре
Лонгриды для вас
Почему смартфоны начинают тормозить со временем

Все хорошее когда-то заканчивается, так и наши смартфоны, будучи еще вчера топовыми флагманами, постепенно превращаются в тыкву. Приложения запускаются не так быстро, да и лаги возникают все чаще. Короче говоря, телефон начинает тормозить со временем. Но почему? Что к этому приводит, и можно ли избежать старения техники, заставив ее работать действительно много лет? Давайте разбираться.

Читать далее
Сбербанк будет брать по 150 рублей в месяц за неиспользуемые счета с 1 января 2026. Что можно сделать, чтобы не платить

Перед праздниками голова обычно забита выбором подарков, поездками в деревню к родственникам и тем, какие фильмы посмотреть на новогодних каникулах. Но в этом году у россиян появилась еще одна забота, на которую стоит обратить особое внимание. И все благодаря тому, что Сбер решил обновить условия использования своих продуктов. Что такого случилось, что мы срочно начали проверять все свои карты в банке?

Читать далее
Как в MAX написать сообщение себе, и для чего это нужно

MAX, как и любой другой мессенджер, создан для общения с другими людьми. Однако в нем можно общаться не только с друзьями, коллегами и близкими, но и с собой. Звучит странно, и с этим трудно поспорить. Но в действительности отправлять сообщения себе в MAX — не такая уж глупая затея, как может показаться на первый взгляд. Объясняем, для чего это нужно, и при чем тут загадочный чат Избранное в национальном мессенджере.

Читать далее
Новости партнеров
Компании впервые массово продают биткоины три недели подряд. Падение криптовалют ускорилось
Компании впервые массово продают биткоины три недели подряд. Падение криптовалют ускорилось
В США создали ядерное топливо, которое дает в два раза больше энергии
В США создали ядерное топливо, которое дает в два раза больше энергии
Вышла Subway Surfers 2: как скачать на iPhone и в чем отличия от первой части
Вышла Subway Surfers 2: как скачать на iPhone и в чем отличия от первой части