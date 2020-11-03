Huawei готовится производить чипы, чтобы обойти санкции США. Но не все так гладко

Мы уже не раз говорили про санкции в отношении Huawei. Одним из немногих выходов для компании из сложившейся ситуации будет строительство заводов на территории Китая. Они должны будут производить оборудование и компоненты для ее будущих продуктов. По последним данным Huawei действительно работает в этом направлении и готовится перейти если не на полное самообеспечение, то хотя бы постепенно снизить зависимость от сторонних компонентов и решений США, которые то запрещают, то снова разрешают закупать эти компоненты. Звучит круто, но на деле компании придется столкнуться с трудностями и техническими ограничениями, и она это прекрасно понимает. Так что же Huawei будет производить на новом заводе и когда он начнет работать в полную силу?

Новый завод Huawei

Согласно отчету Financial Times (FT), Huawei действительно готовится к созданию специального завода по производству наборов микросхем для своего телекоммуникационного бизнеса. Сам завод должен будет находиться в Шанхае и позволит спасти главный бизнес копании, с которого она начинала и который для нее, судя по всему, даже важнее, чем производство смартфонов. Тем более, как говорится, главное начать, а там можно уже и на новые заводы замахнуться.

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По данным FT, заводом от имени Huawei будет управлять шанхайская научно-исследовательская компания при поддержке местного правительства. Самой главной особенностью будет то, что он не станет использовать никаких технологий американского происхождения. Ведь именно это является главным ограничительным инструментом для тех, кто работал с Huawei до введения санкций.

Это и будет является ключом к будущему Huawei. Правда, из-за такого подхода компания не сможет сразу начать получать столь важные для нее компоненты. Более того, отсутствие какого-либо участия США означает, что она окажется на годы позади таких известных производителей чипов, как TSMC и Samsung.

Когда Huawei начнет производить свои чипы

По всей видимости в 2021 году завод начнет производство чипов на основе 45-нм техпроцесса 13-летней давности, а к концу 2021 года появятся 28-нм чипсеты. При таком размере узла Huawei планирует создавать оборудование IoT. К 2022 году компания нацелена на 20-нм техпроцесс, который позволит ей создавать наборы микросхем для базовых станций 5G, являющихся основой ее телекоммуникационного подразделения.

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Такой план сложно назвать идеальным, но в данном случае он основан на необходимости, ведь чипы, которые компания успела закупить, когда все было нормально, постепенно заканчиваются, а закупать их уже негде.

Завод не будет производить конкурентоспособные чипы для смартфонов компании. По крайней мере, в ближайшее время этого точно ждать не стоит. 5-нм Kirin 9000, который сейчас используется в Huawei Mate 40 Pro, еще надолго останется несбыточной мечтой нового завода в Шанхае. По мнению аналитиков, компания только к концу десятилетия сможет выйти на производство действительно конкурентных чипов для своих смартфонов.

Как видим, завод не является мгновенным решением проблем Huawei и нацелен именно на перспективу. Это долгосрочное вложение, которое в будущем обеспечит потребности компании в столь необходимых для нее компонентах. Ниши продуктов будут заполняться постепенно, но если все будет делаться правильно, оборудование китайской компании сможет не просто вернуться, но стать еще сильнее.

Что будет с Huawei

Как минимум компания сможет обеспечить оборудованием свое телекоммуникационное подразделение. В конце концов, Huawei просто нечего терять и надо действовать хоть как-то, пока у нее есть запас мощности с точки зрения ресурсов и авторитета. Если отсидеться и растерять все это, то вернуться на вершину станет намного сложнее.

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Однако есть у Huawei и другая надежда. Сейчас производители компонентов постепенно получают лицензии в США на поставку компонентов для подразделения смартфонов Huawei. Уже получены или вот-вот будут получены разрешения на отгрузку дисплеев, датчиков камеры и некоторых наборов микросхем для мобильных устройств. Правда, главным ограничением в отношении ”железа” является то, что оно не должно работать с 5G. В нынешних условиях и с учетом того, какое место это технология занимает в ближайшем будущем, такое ограничение перечеркивает ценность всех полученных лицензий.

Даже Apple, которая могла себе позволить долго игнорировать технологии, выпуская старые проверенные варианты, все равно в этом году оснастила все свои смартфоны 5G. Huawei точно не сможет оставаться на старом уровне с LTE даже через пару лет.

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В итоге, ключом к выживанию в долгой перспективе является именно собственное производство. Но все мы понимаем, что и на него можно будет найти какие-либо ограничения. Вплоть до запрета сертификации смартфонов в сетях сотовых операторов, которые работают на американском оборудовании — то есть всех.