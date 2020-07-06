Huawei «придумала» новый тип камеры, но выглядит это очень стремно

Ох уж эта Huawei и ее попытки придумать что-то новое! Когда она совершенствовала что-то, то получалось отлично, но стоило ей начать придумывать что-то свое и получилось как у всех китайцев. Да, многие изобретения из Поднебесной со временем становятся хитами продаж и покоряют мир, но слишком своеобразно китайцы относятся к технике и многому другому. Остальному миру это не подходит. Вот опять Huawei запатентовала камеру смартфона, которая в подобном виде уже была в Samsung, но не взлетела. Возможно, Huawei думает, что у нее получится, но, скорее всего, это сделано только для того, чтобы в очередной раз возглавить рейтинг DxOMark, если это для кого-то еще имеет значение, кроме самой Huawei.

Новая камера для телефона

Основной особенностью, которая позволит удержаться на вершине рейтинга и выделить смартфон на фоне окружающих, в этот раз стала камера с традиционным зумом. Забегая вперед, скажу, что на мой взгляд решение слишком нестандартное, чтобы говорить о его широком применении. Я имею в виду, что из-за криповатости конструкции, вряд ли такое решение найдет себе место, скажем, в Huawei P50 или одном из смартфонов Mate. Скорее всего, это будет отдельное направление с приставкой ”Camera” или ”Zoom”.

Информация о такой камере появилась не так давно и основана на регистрации патента в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO). Пока сказать что-то об этой конструкции на основании одного лишь патента сложно, но его реализация — это отдельная история. Пока компания просто ”застолбила” идею, чтобы никто не мог ей воспользоваться.

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Захочет ли кто-то пользоваться таким решением, сказать сложно, ведь Samsung в своей модели Galaxy S4 Zoom уже такое пробовала, но как-то не зашло. Изначально устройство вообще разрабатывалось просто как камера с большим сенсорным дисплеем, но со временем что-то изменилось и оно стало странным, но смартфоном. Зато оно имело десятикратный оптический зум.

Какой будет новая камера Huawei

На патентных изображениях показаны две стороны устройства, как спереди, так и сзади. Лицевая сторона, почти лишенная рамок, не является предметом патента и на вид относительно скучная. Задник — это нечто совершенно другое.

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На первом изображении запатентованный дизайн Huawei демонстрирует довольно стандартное устройство. У него есть закругленные углы и нестандартная камера, самое главное, что она одна и, судя по всему, заменяет собой целый массив линз, к которому в последние пару лет нас приучили производители.

Второе изображение показывает камеру уже в активном состоянии. Объектив выдвинут, как у обычной мыльницы при ее включении. Принимая во внимание то, что Huawei уже предлагает устройства с 50-кратным и даже 100-кратным зумом, патент имеет смысл. В тех моделях, где уже сейчас есть большое увеличение пока доля оптического зума очень небольшая и всю конструкцию называют гибридным зумом, старательно избегая слова ”цифровой”, который в умах людей плотно связан с потерей качества. Если новая камера все же выйдет, доля именно оптического зума станет выше и во многих ситуациях можно будет пользоваться только им, а цифровой… Простите, гибридный, может дойти до 150 или даже двухсоткратного увеличения. Хотя и на 100x снимать почти невозможно, так как даже кажущиеся зафиксированными руки все равно уходят в сторону и приходится очень сильно напрягаться.

Как Huawei спасается от кризиса

Многие знают, что при всех трудностях и особенностях Huawei, ее устройства действительно классно снимают. Этого у них не смогли отобрать даже санкции правительства США, которые сначала запретили компании работать с Google, а потом и вовсе создали проблемы с закупкой процессоров.

Наверное, именно это и нужно компании, которая должна как-то удержаться на рынке. Надо собрать все лучшее, что у нее есть, и активно поднажать в этом направлении.

В 2021 году Huawei может отказаться от своих процессоров, но решение есть.

Одним из лучших аспектов этих устройств являются их камеры, которые неизменно работают лучше, чем конкуренты практически по всем направлениям.

Смартфоны с оптическим зумом

Конечно, подобное решение выглядит куда более симпатичным, чем то, чтобы было у Samsung, но все равно сомнительно, что многие оценят такое решение для ежедневного использования. Остается много вопросов в отношении того, как будет работать запуск камеры. Многие уже привыкли к тому, что камера смартфона запускается мгновенно и ей сразу можно пользоваться. Одно время производители даже хвалились тем, сколько долей секунды занимает запуск камеры. Именно это нужно пользователям — возможность быстро сделать снимок.

Напомню еще, что подобные решения компании пробовали реализовать через аксессуары. Например, одно из решений Motorola предлагало модульную конструкцию смартфона и позволяло подключать дополнительные аксессуары. Так можно было взять с собой крутую камеру в поездку или на мероприятие, а в обычной жизни пользоваться хорошей, но не лучшей встроенной камерой, зато не таскать с собой большой аппарат.

Расскажите, как по вашему мнению, спасет ли новая камера Huawei?

Посмотрим, реализует ли Huawei свой патент, но как один из вариантов разнообразия это может пригодиться. Так что ждем применения новой технологии и надеемся на то, что ее получится сделать эстетичнее, чем более ранние попытки.