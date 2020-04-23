Игровые смартфоны в этом году могут остаться без процессора

Мы уже привыкли к тому, что Qualcomm выпускает версии своих процессоров два раза в год. Сначала выходит версия, а уже примерно через полгода доходит дело до обновления, которое выходит как версия ”Plus”. Обычно ее разбирают смартфоны, которые выходят во второй половине года. Например, есть ощущение, что OnePlus специально подгадывает время выхода своих моделей с припиской ”T” к выходу новых процессоров. В итоге, у них есть смартфоны со всеми моделями флагманских Snapdragon. В этом году складывается ситуация, в которой некоторым производителям придется очень сильно перестраивать график выхода новых моделей. А все из-за одного крошечного чипа.

Самый новый процессор Snapdragon

Обычно новый процессор Snapdragon действительно выходит примерно через полгода после выхода основной модели. Основную модель представляют чаще всего в конце года, а плюсовую версию — в середине следующего года. Так было в прошлом году. Но не было в позапрошлом и за год до этого.

Еще раньше вышел Snapdragon 820, но его продвинутой версией был Snapdragon 821. Уже позже компания дошла до слова ”Plus”, которое лично мне кажется куда более логичным, когда речь идет о небольшом обновлении.

В этом году Qualcomm должна была выпустить Snapdragon 865 Plus в качестве обновления по сравнению с нынешним флагманом Snapdragon 865. Тем не менее, директор по маркетингу Meizu Wan Zhiqiang (через MyDrivers) недавно заявил, что в этом году Snapdragon 865 Plus не будет.

Выйдет ли в этом году новый процессор Qualcomm

Директор ничего не добавил, поэтому его заявление можно трактовать по-разному. Пессимисты подумают, что обновления ждать не стоит и вообще ”расходимся”. Оптимисты, скорее всего, решат, что не все потеряно и можно говорить об обновлении, но оно выйдет под другим названием. Например, им может стать Snapdragon 866 или 870. В целом, мнения и тех, и других не опровергаются высказыванием представителя Meizu.

Если Qualcomm откажется в этом году от апгрейда, это будет очень логичным шагом. Во-первых, нет смысла выпускать такое обновление каждый год, а во-вторых, вообще нет большого смысла тратить деньги на разработки в условиях сложной ситуации на рынке смартфонов, в которую производители загнали себя сами, а помог им в этом экономический кризис.

Когда выйдет процессор Snapdragon 865 Plus

Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 является просто монстром в своих характеристиках. Он поддерживает съемку видео в 8K, камеры с разрешением до 200 Мп и обеспечивает отличную графическую производительность. Казалось бы, куда еще улучшать, но все равно некоторые источники уверяют, что обновление в этом году будет.

Представитель Digital Chat Station сообщил в Weibo о предполагаемом существовании Snapdragon 865 Plus. В частности он говорит, что процессор выйдет в третьем квартале этого года.

Как Qualcomm может улучшить и без того отличный Snapdragon 865? Есть мнение, что новинка получит тактовую частоту ядра и основного процессора примерно на 4% и на 15% больше соответственно. Все это может хорошо подойти для использования процессора в смартфонах с большой частотой обновления экрана. Если процессор будет под это адаптирован, провалы будут встречаться реже, а скорость смены кадров будет более постоянной.

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Одно ясно точно. Не стоит ждать, что новинка будет как-то конструктивно отличаться от предшественника. Она не будет построена по другому техпроцессу, не получит новый графический чип и встроенный модем. Последнее, судя по всему, является одной из причин отказа Google от применения топовых Snapdragon в Google Pixel 5.

Основными потребителями плюсовых версий были игровые смартфоны, вроде ASUS ROG Phone и новых OnePlus серии ”Т”. Если обновления не будет, им придется откладывать выпуск моделей до начала следующего года.

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Если же Snapdragon 865 Plus все же выйдет, мы не просто получим очередной пласт смарфтонов, которые стали на полсекунды быстрее на финише. В этом случае мы увидим серьезное снижение стоимости на обычные версии с чипсетом Snapdragon 865. Как итог — снижение цен на смартфоны с этими процессорами. Это очень приятно. Если такое снижение будет, мы однозначно расскажем об этом на нашем новостном Telegram-канале.

Особенно приятно это на фоне того, что на рынок хлынет огромное количество хороших устройств с 5G за вменяемые деньги. В итоге это приведет к тому, что технология шагнет в массы, а если таких смартфонов на руках будет много, производители начнут активнее разворачивать соответствующие сети. В общем, все как обычно тянется одно за другим.