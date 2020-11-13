iPhone 12 Pro проиграл Xiaomi и Huawei в качестве камеры

”Кто же верит DxOMark?” — спросите вы. В чем-то вы даже будете правы, вот только из-за одного скандального ”косяка”, который был пару лет назад, ставить крест на тестерах я бы не стал. В конце концов какая-то правда в ее тестах быть должна. Сейчас она выкатила у себя оценку камеры iPhone 12 Pro и оказалось, что этот смартфон проигрывает даже нескольким устройствам от Huawei и Xiaomi. При этом разница получилась достаточно существенной. Предлагаю сейчас не зацикливаться на слухах. Вместо этого я расскажу, какие результаты получили смартфоны, почему так вышло и поделюсь своим мнением, ведь я пользовался почти всеми смартфонами из первой пятерки.

Результат iPhone 12 Pro в DxOMark

Новый смартфон от Apple, который поступил в продажу в октябре, набрал по результатам тестирования целых 128 баллов. Некоторые время назад этот результат обеспечил бы лидерство с большим отрывом, но сейчас этого еле хватило на четвертое место.

Впереди iPhone 12 Pro находятся такие смартфоны, как Huawei Mate 40 Pro (136 баллов), Xiaomi Mi 10 Ultra (133 балла) и Huawei P40 Pro (132 балла). Из этих смартфонов я долгое время пользовался всеми, кроме Xiaomi, и я не могу сказать, что все так однозначно, но давайте послушаем экспертов.

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Если разложить оценку DxOMark на составляющие, iPhone 12 Pro наберет 135 баллов по результатам тестирования основной камеры, 66 баллов за увеличенные изображения и 112 баллов за съемку видео. Итоговый результат в 128 баллов на 4 пункта превышает показатели прошлогоднего iPhone 11 Pro. Это делает новинку лучшим смартфоном Apple из тех, что представлены в списке. Правда, пока в него не попал iPhone 12 Pro Max, камера которого отличается от обычного ”Pro”.

Зачем в iPhone 12 Pro лидар

Отмечается, что система автофокуса нового iPhone на высшем уровне. В большинстве случаев он может быстро и точно сфокусироваться. Изображение для предварительного просмотра также получило отличные оценки, оно ближе к финальной фотографии, чем у многих других телефонов высокого класса. Во многом благодарить за это стоит LiDAR, который сразу знает расстояние до объекта съемки и может настроить на него фокус.

Вдобавок экспозиция у iPhone 12 Pro в целом хорошая, однако динамический диапазон маловат. Это означает, что на снимках может не хватить деталей в тенях или, наоборот, светлых участках. Цветопередача точна при искусственном освещении, но сдвиг баланса белого может быть очевидным на изображениях вне помещения. Камера может сохранять очень хорошие детали, но при съемке в условиях недостаточного освещения на изображении появляются шумы.

Телеобъектив iPhone 12 Pro обеспечивает хорошее качество изображения при близком увеличении. Однако производительность зума не очень велика, но все же лучше, чем у iPhone 11 Pro Max. Сверхширокоугольная камера может придавать изображению интересные эффекты, но детали и резкость углов недостаточны. Тестировщики отмечают, что в этом направлении смартфону точно есть куда прибавлять.

Что касается видео, то как и раньше iPhone на высоте. Когда HDR активен, клипы имеют хорошую экспозицию и широкий динамический диапазон. Даже обеспечивается эффект кинофильма. Тем не менее, динамический диапазон видео уступает динамическому диапазону статичных изображений. В некоторых сценах точно есть, что улучшить.

Есть еще iPhone 12 Pro Max, который, скорее всего, получит более высокий балл, чем модель Pro. Впрочем, вряд ли он доберется до первого места. Его камера не на столько отличается от обычной ”прошки”. Тем не менее, мы уже знаем, что iPhone 12 Pro Max не будет номером 1. Высоких результатов iPhone 12 Pro достиг благодаря тому, что в нем используется технология HLG Dolby Vision, а ее динамический диапазон шире, чем у телефонов многих конкурентов. По фото картина тоже могла быть лучше, но в iPhone еще не заработал режим ProRAW, который должен появиться в ближайшее время.

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Можно ли верить DxOMark

Пока можно точно сказать, что камера iPhone 12 Pro работает хорошо, но по мнению экспертов, не дотягивается до лучших результатов рынка. Я с ними спорить не буду, но мой опыт использования Huawei P40 Pro, Huawei Mate 40 Pro и iPhone 12 Pro показывает, что их камеры не так сильно отличаются друг от друга. Просто они имеют немного разный подход.

Флагманы на Android давно фокусируется на аппаратной составляющей и делают ставку на высокое разрешение. Такой аппарат проще продать — все логично. Apple больше верит в оптимизацию программного обеспечения. Вот почему на iPhone может быть сенсор с разрешением 12 Мп, который работает лучше, чем конкурент с разрешением 40 МП на телефоне Android.

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Можно сомневаться в честности результатов DxOMark, но мнение специалистов этого тестировщика все равно всегда интересно. Особенно, когда речь заходит о таких культовых смартфонах, которые по праву занимают место в топе.