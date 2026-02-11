Как дефицит памяти сделает экраны в смартфонах хуже

Мы уже привыкли, что с каждым годом смартфоны становятся только лучше. Да, апгрейды не всегда грандиозные, но тенденция к улучшению хоть каких-то мелочей есть всегда. Но что, если мы вам скажем, что в ближайшее время новые смартфоны могут стать хуже старых? Да, такой исход вполне вероятен, и вот, почему.

В 2026 году смартфоны рискуют стать менее интересными, чем те, которыми мы пользуемся сейчас. И дело не в даунгрейде процессоров или камер. Самый неожиданный кандидат на удешевление — экран. На фоне подорожания памяти производителям становится проще вернуть в часть моделей обычные LCD-панели вместо OLED, чем поднимать цены на 10–20% и объяснять это каждому покупателю.

Куда делась вся оперативная память в мире

У любого смартфона есть условный бюджет или ограниченная себестоимость. Это то, сколько производитель может потратить на комплектующие, чтобы не задрать цену в космос. Флагманские модели имеют широкие рамки себестоимости и высокую наценку. Все это позволяет компенсировать итоговую цену. А вот недорогие смартфоны ужимать практически некуда, а весь запас по себестоимости сейчас съедает память: и оперативная (LPDDR), и накопители (UFS).

Причина банальная и уже всем хорошо известная: рынок памяти все сильнее тянет на себя серверное железо для ИИ. Производителям выгоднее выпускать и продавать память туда, где выше маржа и где спрос гарантирован. То есть, в дата-центры. В потребительском сегменте становится теснее: где-то растут цены, а где-то возникает дефицит на отдельные позиции.

В итоге получается ситуация, когда смартфону либо повышают цену, либо снимают “жирок” с характеристик. Последнее как раз может коснуться бюджеток.

Какие экраны теперь будут в бюджетных смартфонах

Экран — это один из самых дорогих компонентов в телефоне, в некоторых моделях он составляет аж 50% всей себестоимости. Вот только в последнее время стоимость материнских плат стала еще выше. Например, новый дисплей в Redmi Turbo 5 Max стоит 80 долларов, а материнская плата с 16 ГБ оперативки и 512 ГБ внутренней памяти — аж 340 долларов. Абсурдно, но это на 20 долларов дороже, чем стоит новый смартфон целиком.

И все потому, что на плате присутствуют дефицитные микросхемы памяти. Учитывая такое положение, производителю надо где-то компенсировать рост себестоимости, чтобы цена на устройство осталась приемлемой. Как это сделать? Снизить характеристики другого дорогого компонента — дисплея.

Качественные OLED-дисплеи всегда дороже LCD-панелей, особенно если это экраны с высокой яркостью, нормальной калибровкой и частотой обновления не ниже 120 Гц. Впрочем, топовые LCD тоже не промах: они и яркие, и плавные, но еще и дешевые. И последний пункт как раз сейчас интересует производителей сильнее всего.

Если компаниям, на самом деле, станет сложно производить смартфоны в рамках старой цены, то ничто не помешает им заменить дорогие OLED на дешевые LCD в некоторых моделях. Это не значит, что все девайсы будут с плохими экранами. Скорее, речь о некоторых линейках, где производитель хочет удержать цену, не превращая смартфон в заведомо проигрышный по характеристикам.

Например, один из авторов утечек считает, что смартфон iQOO Z11 может выйти в двух версию. Одна будет подороже и с экраном OLED, а вторая подешевле и с LCD-панелью. При этом остальные характеристики трогать не будут. В том числе оба получат процессор Snapdragon 7s 4-го поколения и аккумулятор емкостью 9000 мА*ч.

Честно говоря, если производитель поставит хороший LCD, то для соцсетей, мессенджеров и видео большинству людей этого будет достаточно. Но вот ощущение топовости уйдет, и это как раз то, на чем многие бренды последние годы выезжали.

Вывод такой: если выбираете телефон в 2026 году, ориентируйтесь не только на емкость батарейки, мегапиксели в камере и название процессора, но еще и на тип экрана. Если для вас это, конечно же, решающий пункт.