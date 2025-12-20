Как мошенники обманывают покупателей оперативной памяти, и как от них защититься

  2. Темы
  3. Железо
Артем Сутягин

На фоне роста цен на компьютерное железо дорожает примерно вся электроника. Естественно многие хотят купить себе пару планок для апгрейда компьютера, но сейчас это довольно рискованный процесс, который показывает практика. В Росси пока нет по-серьезному зафиксированных случаев мошенничества, но на Amazon такие уже встречаются, а значит надо быть готовым ко всему, чтобы не потерять свои деньги и не говорит потом, что сделал это в состоянии затуманенного сознания.

Как мошенники обманывают покупателей оперативной памяти, и как от них защититься. Тут явно что-то не так. Изображение: videocardz. Фото.

Тут явно что-то не так. Изображение: videocardz

Как устроена схема поддельной DDR5-памяти

Случай, о котором хочется поговорить, стал известен после истории покупателя под ником BravoNorris, заказавшего четыре комплекта ADATA XPG Caster DDR5-6000 на 32 ГБ на Amazon в Испании. Снаружи все выглядело идеально: фирменная коробка, заводская пластиковая пленка и полная иллюзия нового товара.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Но в одном из комплектов внутри оказались старые модули DDR/DDR2, приклеенные к металлическим пластинам для имитации веса современных планок. Сверху — дешевые наклейки, напоминающие оригинальные. То есть упаковка подделана не была, обман происходил с содержимым.

Схема выглядит как классическое мошенничество с возвратом.

  • злоумышленник покупает настоящий дорогой комплект DDR5
  • аккуратно вытаскивает оригинальные модули
  • заменяет их старыми планками и утяжелителями
  • заново профессионально запечатывает упаковку
  • оформляет возврат как нераспакованный товар

Склад, видя целую пленку и «заводской» вид коробки, принимает товар как новый и снова отправляет его в продажу без детальной проверки содержимого. И уже вот тут на уловку может попасться ничего не подозревающие порядочный покупатель, который откроет упаковку и уже не сможет доказать, что содержимое было подменено.

Как устроена схема поддельной DDR5-памяти. Для придания упаковке веса, внутри лежал утяжелитель. Изображение: videocardz. Фото.

Для придания упаковке веса, внутри лежал утяжелитель. Изображение: videocardz

Мошенничество с оперативной памятью

Производители оперативной памяти рекомендует покупать ее только у проверенных продавцов, но такая схема может встретиться и у того, кто действительно серьезно относится к своему делу. В теории это могут быть даже большие розничные магазины ,а не только маркетплейсы.

Рост подобных схем напрямую связан с ситуацией на рынке памяти. Спрос со стороны ИИ-серверов и дата-центров резко увеличил потребность в DRAM и NAND. Цены на DDR5 и SSD сильно выросли, дефицит сделал премиальные модули привлекательной целью для организованных мошенников. Эксперты ожидают, что это ударит не только по оперативной памяти, но и по рынку материнских плат, видеокарт и даже будущих игровых консолей — как по цене, так и по мерам защиты.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Как безопасно купить оперативную память

Чтобы снизить риск столкнуться с подобной подделкой, разумно соблюдать несколько практических рекомендаций.

Как безопасно купить оперативную память. Вот такую DDR2 можно купить по цене DDR5. Изображение: videocardz. Фото.

Вот такую DDR2 можно купить по цене DDR5. Изображение: videocardz

На что обратить внимание при покупке оперативной памяти:

  • Снимайте непрерывное видео распаковки. Без остановки, от момента вскрытия коробки до осмотра планок. Это важное доказательство в споре с продавцом или маркетплейсом.
  • Внимательно проверяйте физические параметры модуля. У DDR5 свой специфический ключ (прорезь в контактах) и расположение компонентов, отличное от DDR3/DDR4/DDR2.
  • Сверяйте серийные номера и внешний вид на официальном сайте производителя. У многих брендов есть онлайн-проверка подлинности и примеры оригинальной упаковки.
  • Покупайте у официальных или хорошо известных продавцов, а не у случайных аккаунтов с минимальной историей и странно низкими ценами.
  • Сразу тестируйте память после покупки с помощью утилит и в BIOS, чтобы убедиться, что система видит заявленный тип и объем DDR5.

Чем дороже становятся память и накопители, тем более изощренными будут схемы обмана. Поэтому при покупке высокопроизводительной DDR5-памяти и других комплектующих важно относиться к процессу как к покупке дорогой техники: тщательно фиксировать распаковку, проверять подлинность и не доверять только внешней целостности пленки или коробки.

Теги
Новости по теме
Anker продолжает отзывать аккумуляторы из-за риска возгорания. Несколько владельцев уже пострадали
Этот чехол превращает Xiaomi 17 Pro в игровую консоль всего за 40 долларов
Началось: Xiaomi поднимает цены на свои устройства в Китае. Что изменилось в России?
Лонгриды для вас
Почему опасно пользоваться приложениями для аренды самокатов и автомобилей

Мобильные сервисы для аренды автомобилей и электросамокатов становятся неотъемлемой частью городской жизни. Однако эксперты в области кибербезопасности все чаще фиксируют проблемы с защитой информации в таких приложениях. Недавний анализ 13 наиболее популярных сервисов в этой сфере показал наличие более 400 уязвимостей, 25 из которых относятся к критическим. Эти выводы вызывают серьезные опасения, ведь подобные платформы собирают и хранят большое количество конфиденциальных данных.

Читать далее
Чем интересны зарядные устройства и повербанки Aukey

Производители смартфонов не торопятся выпускать фирменные аксессуары для своих устройств, ведь моделей настолько много, что даже повербанки и зарядки сделать им тяжело. В этой связи на рынке появляются бренды, которые самостоятельно берутся за решение проблемы. В частности, компания Aukey из Шэньчжэня уже не первый год выпускает совместимые аксессуары для смартфонов на Android и Apple iPhone, а мы выбрали ее самые интересные зарядки и повербанки, которые можно купить в России.

Читать далее
10 китайских гаджетов с AliExpress, на которые идет охота. Из-за распродажи их скупают за минуты

18 августа на AliExpress началась Великая Китайская Распродажа — вроде бы, обычная акция, коих в году набирается больше десятка, но некоторые позиции даже в первый день сопровождаются сообщением «Товар был раскуплен». Все дело в ценах. Во-первых, распродажа такая же крупная, как 11.11. Во-вторых, курс доллара благоволит покупкой, вот и раскупает народ гаджеты на AliExpress как горячие пирожки. Но мы нашли несколько интересных экземпляров, которые до сих пор остаются в продаже.

Читать далее
Новости партнеров
Полная независимость: будущий глава ФРС опроверг влияния президента США Трампа на решения регулятора
Полная независимость: будущий глава ФРС опроверг влияния президента США Трампа на решения регулятора
Вы открываете шампанское неправильно. Вот почему оно стреляет
Вы открываете шампанское неправильно. Вот почему оно стреляет
Уменьшит ли Apple объем оперативной памяти в iPhone из-за ее подорожания
Уменьшит ли Apple объем оперативной памяти в iPhone из-за ее подорожания