Как мошенники обманывают покупателей оперативной памяти, и как от них защититься

На фоне роста цен на компьютерное железо дорожает примерно вся электроника. Естественно многие хотят купить себе пару планок для апгрейда компьютера, но сейчас это довольно рискованный процесс, который показывает практика. В Росси пока нет по-серьезному зафиксированных случаев мошенничества, но на Amazon такие уже встречаются, а значит надо быть готовым ко всему, чтобы не потерять свои деньги и не говорит потом, что сделал это в состоянии затуманенного сознания.

Как устроена схема поддельной DDR5-памяти

Случай, о котором хочется поговорить, стал известен после истории покупателя под ником BravoNorris, заказавшего четыре комплекта ADATA XPG Caster DDR5-6000 на 32 ГБ на Amazon в Испании. Снаружи все выглядело идеально: фирменная коробка, заводская пластиковая пленка и полная иллюзия нового товара.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Но в одном из комплектов внутри оказались старые модули DDR/DDR2, приклеенные к металлическим пластинам для имитации веса современных планок. Сверху — дешевые наклейки, напоминающие оригинальные. То есть упаковка подделана не была, обман происходил с содержимым.

Схема выглядит как классическое мошенничество с возвратом.

злоумышленник покупает настоящий дорогой комплект DDR5

аккуратно вытаскивает оригинальные модули

заменяет их старыми планками и утяжелителями

заново профессионально запечатывает упаковку

оформляет возврат как нераспакованный товар

Склад, видя целую пленку и «заводской» вид коробки, принимает товар как новый и снова отправляет его в продажу без детальной проверки содержимого. И уже вот тут на уловку может попасться ничего не подозревающие порядочный покупатель, который откроет упаковку и уже не сможет доказать, что содержимое было подменено.

Мошенничество с оперативной памятью

Производители оперативной памяти рекомендует покупать ее только у проверенных продавцов, но такая схема может встретиться и у того, кто действительно серьезно относится к своему делу. В теории это могут быть даже большие розничные магазины ,а не только маркетплейсы.

Рост подобных схем напрямую связан с ситуацией на рынке памяти. Спрос со стороны ИИ-серверов и дата-центров резко увеличил потребность в DRAM и NAND. Цены на DDR5 и SSD сильно выросли, дефицит сделал премиальные модули привлекательной целью для организованных мошенников. Эксперты ожидают, что это ударит не только по оперативной памяти, но и по рынку материнских плат, видеокарт и даже будущих игровых консолей — как по цене, так и по мерам защиты.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Как безопасно купить оперативную память

Чтобы снизить риск столкнуться с подобной подделкой, разумно соблюдать несколько практических рекомендаций.

На что обратить внимание при покупке оперативной памяти:

Снимайте непрерывное видео распаковки . Без остановки, от момента вскрытия коробки до осмотра планок. Это важное доказательство в споре с продавцом или маркетплейсом.

. Без остановки, от момента вскрытия коробки до осмотра планок. Это важное доказательство в споре с продавцом или маркетплейсом. Внимательно проверяйте физические параметры модуля . У DDR5 свой специфический ключ (прорезь в контактах) и расположение компонентов, отличное от DDR3/DDR4/DDR2.

. У DDR5 свой специфический ключ (прорезь в контактах) и расположение компонентов, отличное от DDR3/DDR4/DDR2. Сверяйте серийные номера и внешний вид на официальном сайте производителя. У многих брендов есть онлайн-проверка подлинности и примеры оригинальной упаковки.

на официальном сайте производителя. У многих брендов есть онлайн-проверка подлинности и примеры оригинальной упаковки. Покупайте у официальных или хорошо известных продавцов , а не у случайных аккаунтов с минимальной историей и странно низкими ценами.

, а не у случайных аккаунтов с минимальной историей и странно низкими ценами. Сразу тестируйте память после покупки с помощью утилит и в BIOS, чтобы убедиться, что система видит заявленный тип и объем DDR5.

Чем дороже становятся память и накопители, тем более изощренными будут схемы обмана. Поэтому при покупке высокопроизводительной DDR5-памяти и других комплектующих важно относиться к процессу как к покупке дорогой техники: тщательно фиксировать распаковку, проверять подлинность и не доверять только внешней целостности пленки или коробки.