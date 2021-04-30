Как производители смартфонов тормозят развитие автопрома

Сначала может показаться, что приведенное в заголовке утверждение является ”притянутым за уши”, но это не так. На самом деле производители смартфонов отчасти действительно виноваты в том, что автопром сейчас находится в кризисе. При этом сказанное относится не только к какой-то одной ценовой категории или классу, но и ко всей отрасли в целом. Как обычно виновато не одно конкретное решение или чья-та ошибка, а стечение обстоятельств в целом. Просто производители смартфонов, как самый массовые потребители электроники, подбросили дров в огонь, и теперь многие испытают на себе нехватку товаров, повышение цен и многие другие последствия такого поведения.

Игровых консолей и видеокарт нигде нет

Несмотря на все усилия производителей микросхем, производственный кризис, вызванный глобальной нехваткой полупроводников, усугубляется. Спрос превысил предложение из-за целого ряда факторов. Началось все с пандемии и закрытия некоторых заводов. Потом вышли игровые консоли PS5 и Xbox Series X/S. Старые поколения и так пользовались повышенным спросом, а новые и вовсе взорвали рынок, когда все были закрыты на карантин. Кроме приставок, пользователи скупали и остальные гаджеты, чтобы было комфортнее сидеть дома и просто из страха повышения цен (которое сами и подстегнули). Даже выход новых iPhone 12-ой серии в конце прошлого года тоже сказался на ситуации.

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Думаете это все? А вот и нет! Засуха на Тайване и снегопады в Техасе привели к снижению поставок чипов на фоне роста спроса. Растущий курс биткоина подстегнул продажи видеокарт и другого оборудования для создания майнинг-ферм. А тут еще и автопром начал применять больше чипов в выпускаемых машинах.

Почему дорожают смартфоны

Окончательно ситуацию ”добили” производители смартфонов. В основном китайские, которые начали скупать все партии для того, чтобы не оказаться в ситуации, близкой к той, в которую загнали Huawei. Сообщения о санкциях в отношении Xiaomi в начале этого года только усилили эффект.

Сейчас ситуация ухудшается в одном из наиболее пострадавших секторов — автомобилестроении. Если вы думаете, что чипы применяются только в Tesla и других ”машинах с большими экранами”, то это не так. Они есть чуть ли не во всех автомобилях — даже самых дешевых. Современный автопром достиг такого уровня, что даже у самой дешевой малолитражки есть цифровой экранчик на приборной панели, а управление двигателем осуществляется ”мозгами” под капотом. Иногда модули управления встречаются даже в лампочках фар.

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Почему машины дорожают и их нет

Bloomberg сообщает, что автопроизводители на трех континентах в настоящее время предупреждают о сокращении производства. Так Ford в США заявил, что нехватка чипов может сократить производство вдвое в текущем финансовом квартале. Японская Honda объявила, что в следующем месяце остановит производство на трех внутренних заводах на пять-шесть дней. Даже европейские производители предупредили о сбоях. Например, BMW сказала, что будут задержки на ее заводах в Германии и Англии.

То, что началось как всплеск, вызванный остановкой заводов во время пандемии, превратилось в широкомасштабные сбои на фоне высокого спроса на чипы в других отраслях. В новых автомобилях используются полупроводники для питания передовых систем помощи водителю, включая антиблокировочную тормозную систему и систему помощи при парковке. Чем больше технологий втиснуто в автомобили, тем больше чипов им неизбежно потребуется. А скорость развития будет требовать все больше и больше чипов с каждым годом.

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Можно сказать, что это же не те 5-нм и 7-нм чипы, который скупают производители смартфонов. Может быть и нет, но производственные мощности заводов все равно ограничены и им не так важно, чем заниматься. Учитывая, сколько в мире продается смартфонов и объемы этого рынка, можно представить, какое влияние они оказывают на весь мир. Тем более, продажи снова начали расти, а еще появился спрос на TWS-наушники, смарт-часы и фитнес-браслеты.

Почему машин нет в наличии

Кризис также привел к увеличению времени ожидания покупателями автомобилей. Согласно The New York Times, Porsche предупредила дилеров в США, что покупателям, возможно, придется подождать еще 12 недель, чтобы получить свои автомобили.

Будет ли дорожать электроника

Это очень плохие новости для всей индустрии в целом. Отрасль просто была не готова к тому, что все свалится разом. Пускай крупные игроки и стараются расширять или начинать новое производство, процесс это не быстрый. Тем более, что они могут столкнутся с другой проблемой — нехваткой оборудования для производства полупроводников.

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В итоге, все опять сходится к одному узкому месту от которого начинаются веерные проблемы. Пока мы можем получить только рост цен на все электронные товары и массовую борьбу с дефицитом. По самым смелым прогнозам аналитиков, кризис может разрешиться только к началу-середине следующего года.