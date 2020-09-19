Как прошедший год повлиял на крупнейших производителей процессоров для смартфонов

Если спросить пользователей, что является самой важной частью смартфона, многие ответят, что экран. Такой ответ логичен только из-за того, что он постоянно на виду. На самом деле, второй по популярности ответ — процессор — будет куда более логичным. Именно процессор отличает флагман от бюджетника. Конечно, остальные компоненты тоже отличаются, но мало кто знает, память или экран какого производителя устновлены в их гаджете. С процессором картина совершенно иная и производителя указывают чуть ли не в первой строчке характеристик. Кто бы мог подумать, но пандемия сильно изменила расстановку сил на рынке процессоров. Лидеры остались на своих местах, но изменения более чем значительные.

Кто производит процессоры для смартфонов

По данным нового отчета Counterpoint Research, поскольку продажи смартфонов сильно пострадали из-за пандемии COVID-19, рынок процессоров для них тоже сильно просел. Сокращение составило 26% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года. Qualcomm продолжала лидировать на рынке, но MediaTek сократила отставание от американского гиганта. Теперь они не просто занимают две первые позиции, но и почти делят первую.

Доля тайваньской компании на рынке выросла с 24 процентов во втором квартале 2019 года до 26 процентов во втором квартале 2020 года. С другой стороны, доля Qualcomm за тот же период упала с 33 процентов до 29 процентов. Это логично, ведь это просто перераспределение рынка.

Samsung может начать производить лучший процессор

В то время, как все поставщики столкнулись с падением объемов поставок из-за вялого спроса на смартфоны, сокращение доли рынка Qualcomm было частично результатом торговых ограничений правительства США в отношении Huawei. Китайская компания была вынуждена расширить использование собственной продукции, разработанной HiSilicon после ограничений, введенных в США.

Рост спроса на смартфоны в Китае в прошлом квартале привел к тому, что именно Huawei продавала смартфоны очень и очень хорошо. Huawei даже превзошла Samsung и во втором квартале 2020 года стала поставщиком смартфонов номер один. А поскольку большинство ее смартфонов оснащены чипсетами HiSilicon Kirin, Qualcomm потерпела неудачу.

Huawei с процессором Qualcomm

Доля американского производителя микросхем в смартфонах Huawei и HONOR упала с 12 процентов во втором квартале 2019 года до всего лишь 3 процентов во втором квартале 2020 года. Доля HiSilicon на мировом рынке во втором квартале 2020 года подскочила до 16 процентов с 12 процентов годом ранее. Может показаться, что это ”всего” 4 процента, но учитывая, что такой перекос стал возможен только за счет одного производителя, это вызывает уважение.

Тому, кто захочет купить Huawei Mate 40 придется хорошо постараться

Однако, сейчас ситуация для Huawei, Qualcomm и других мировых производителей микросхем намного хуже. Последние поправки к торговым ограничениям в отношении Huawei вступили в силу на этой неделе. Qualcomm и другие компании больше не могут поставлять чипы китайской компании, если они не получат специальную лицензию от правительства США. Я уже рассказывал, что такое разрешение запросили чуть ли не все теперь уже бывшие партнеры Huawei. Посмотрим, повлияет ли это хоть на что-нибудь.

На фоне того, что рынок постепенно восстанавливается после падения, и пока прогнозы аналитиков достаточно оптимистичны, Qualcomm может немного отыграть свои позиции в третьем квартале. Дополнительным фактором является то, что Huawei как минимум в ближайшее время не будет производить свои Kirin и их доля будет стремиться в нулю.

Конкуренты Huawei

Когда Huawei начнет терять позиции, покупатели будут искать альтернативу среди других производителей. Тут как тут окажутся Xiaomi, OPPO, Realme и даже Vivo. А какие процессоры они используют? Правильно, по большей части в них устанавливаются решения от Qualcomm. В итоге чипсеты американского производителя в среднем и топовом сегменте начнут продаваться лучше.

Судя по всему, рост ждет и MediaTek. Правда, ее чипсеты прибавят в сегменте низкого и среднего уровня. Выиграет от проблем Huawei и Samsung с ее Exynos, ведь бывшие фанаты Huawei будут переходить и на ее смартфоны тоже.

Как мой смартфон Huawei обновляется после ужесточения санкций США

Что касается рынка мобильных процессоров в целом и его перспектив роста, по мнению аналитиков положительная динамика будет наблюдаться как минимум еще три года. Согласно отчету, продажи смартфонов 5G во втором квартале 2020 года более чем удвоились по сравнению с предыдущим кварталом. А поскольку беспроводные сети следующего поколения будут разворачиваться в большем количестве стран, спрос на игровые телефоны, вероятно, будет расти.

Counterpoint Research оценивает массовый рост числа телефонов, ориентированных на игры. По их мнению, популярность такого типа устройств выросла примерно в 10 раз за 2020 год. В последнее время производители мобильных чипсетов также предлагают более специализированные игровые решения. Эта тенденция, вероятно, сохранится вместе с расширением развертывания 5G.

Поставщики мобильных процессоров используют эту возможность, выпуская решения с графическими процессорами с более высокой тактовой частотой и поддержкой более высоких частот обновления экрана — 90 Гц, 120 Гц и даже 144 Гц. Тем самым они улучшают игровой процесс для пользователей недорогих устройств — сказал аналитик-исследователь Шобхит Сривастава — С приходом 5G в более низкие ценовые сегменты ожидается дальнейший рост мобильных игр из-за возможности подключения с низкой задержкой.

Проще говоря, мы опять стоим на пороге больших перемен. Вот только надо, чтобы прогнозы аналитиков сбылись, надо, чтобы не было второй волны пандемии и других серьезных потрясений. Тогда мобильный гейминг точно подскочит на новый уровень. А заодно все больше популярностью будут пользоваться игровые контроллеры для смартфона.