Как Samsung гробила ваши смартфоны на чипах Snapdragon, а вы и не знали

Компания Qualcomm является лидером в производстве мобильных чипсетов. Их процессорами Snapdragon оснащается подавляющее большинство современных флагманов, в то время как железо MediaTek используется преимущественно в недорогих устройствах. Но вот незадача: процессоры Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1, которые являлись передовыми решениями в 2020 и 2021 году соответственно, получились крайне неоднозначными. Тесты на троттлинг показали, что под нагрузками эти чипы Qualcomm быстро снижают производительность, а в случае принудительного снятия ограничений мощности смартфон греется, да и заряд аккумулятора тает на глазах.

Многие списывали эту проблему на выросшую мощность чипсетов, что является верным лишь отчасти. Реальная же разгадка, почему телефон греется, заключается не в увеличении производительности, а в выборе подрядчика, который занимается изготовлением чипов. Да-да, Qualcomm не сама делает процессоры, а отдает их на аутсорс. Производством топового чипсета Snapdragon 865 (2019) занималась тайваньская компания TSMC, а изготовление Snapdragon 888 (2020) и Snapdragon 8 Gen 1 (2021) было поручено корейцам из Samsung. С выходом Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm вновь возвращается к сотрудничеству с TSMC, а потому новые процессоры будут выдавать реальную мощность, а не прятать свои скудные возможности за цифрами в AnTuTu.

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На что влияет техпроцесс изготовления процессора

Из года в год производители чипсетов уверяют нас, что чем меньше техпроцесс, тем лучше. Подробнее об этом вы можете узнать здесь, а я лишь отмечу, что техпроцесс измеряется в нанометрах, и от его величины действительно многое зависит. Чем меньше технорма, тем больше вычислительных компонентов (транзисторов) можно разместить на плате без ущерба энергоэффективности.

И вот тут вы можете подумать, что решение проблемы с перегревом смартфона в Snapdragon 8 Gen 2 будет связано с переходом на более тонкий техпроцесс. Но нет. Новый чип, как и его неудачные предшественники Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1, производится по норме 4 нм. То есть в этом отношении, на первый взгляд, изменений не произошло. Однако 4 нм на заводах Samsung и TSMC совершенно разные. В 2009 года из международного плана по развитию полупроводниковой технологии было исключено само понятие техпроцесса. Таким образом, техпроцесс превратился из измеряемой величины в маркетинговый лейбл, и каждый производитель по-разному реализует одну и ту же норму.

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Почему телефон греется

Если обозначение «4 нм» в описании техпроцесса не является объективной величиной, то на что нужно обращать внимание? На сайтах Samsung и TSMC можно узнать плотность транзисторов, а также шаг их затворов. Посмотрите, насколько они отличаются.

Характеристика Samsung 4 нм TSMC 4 нм Плотность транзисторов (MTр/мм2) 137 146,5 Шаг затвора транзистора (нм) 57 51

Получается, при изготовлении чипсета по техпроцессу 4 нм на заводе TSMC транзисторы можно разместить ближе друг к другу, уменьшив тем самыми энергопотребление и нагрев без ущерба производительности в сравнении с нормой Samsung.

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Есть несколько примеров, что эти цифры имеют значение, а один и тот же техпроцесс у Samsung и TSMC проявляет себя по-разному. Чипсет Snapdragon 8 Gen 1, выполненный по норме 4 нм Samsung, был представлен в конце 2021 года и использовался в большинстве флагманов 2022. Весной этого года вышел Snapdragon 8+ Gen 1, изготовленный по техпроцессу 4 нм TSMC, и при аналогичном уровне производительности он оказался намного стабильнее предшественника. Взгляните на результаты теста Wild Life Stress Test, в котором приняли участие Xiaomi 12 Pro (8 Gen 1) и Xiaomi 12T Pro (8+ Gen 1).

При том, что Xiaomi 12T Pro набрал меньше очков, он оказался намного стабильнее за счет перехода нового чипсета на техпроцесс TSMC. Железо меньше греется, а потому дольше сохраняет максимальный уровень производительности. И такая тенденция прослеживается при сравнении всех смартфонов с процессорами Snapdragon 8 Gen 1 (Samsung) и 8+ Gen 1 (TSMC).

TSMC или Samsung — что лучше

Колоссальная разница между схожими по характеристикам чипсетами Samsung и TSMC существует уже несколько лет. Корейцы никак не могут догнать китайцев с Тайваня, а перспектива изменения положения дел пока не прослеживается. Samsung сколько угодно может анонсировать, что вот-вот ее заводы начнут делать чипсеты по 3 нм, но из-за низких требований к реализации техпроцесса на практике эта компания не в состоянии достичь показателей стабильности процессоров TSMC.

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При этом вице-президент Qualcomm Дон Магуайр уже дал понять, что компания продолжит сотрудничать с Samsung, но не ранее, чем через 2 года. То есть в перспективе мы можем увидеть Snapdragon 8 Gen 4 с теми же проблемами, что были свойственны Snapdragon 888 и 8 Gen 1. А пока вы можете смело покупать смартфоны на флагманских процессорах Snapdragon 8+ Gen 1 или 8 Gen 2, не беспокоясь о чрезмерном нагреве или падении производительности.