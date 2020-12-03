Как Snapdragon 888 изменит камеры флагманов на Android 2021 года

Думаю, вы уже знаете про новый Snapdragon 888. Это новый флагманский процессор, которым будет оснащаться подавляющее большинство флагманских смартфонов на Android. Несмотря на совершенно нетипичное название, или, вернее сказать, номер, «камень» нового поколения является полноценным продолжателем традиций, заложенных Qualcomm в чипах предыдущих лет выпуска. Поэтому, как и подобает топовым решениям своего времени, Snapdragon 888 может похвастать рядом уникальных особенностей, направленных на повышение качества мобильной фото- и видеосъёмки.

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Qualcomm снабдила Snapdragon 888 дополнительным чипом обработки изображения, который стал для процессора уже третьим. Таким образом производитель рассчитывает увеличить скорость работы камеры в нескольких сценариях. Во-первых, смартфоны смогут одновременно вести съёмку на три камеры сразу с разным фокусным расстоянием. Во-вторых, благодаря этому пользователи смогут мгновенно переключаться между ними без задержек. И, в-третьих, скорость рендеринга станет практически мгновенной, за счёт чего изображения будут сохраняться быстрее.

Снимать на три камеры сразу

Используя два сопроцессора обработки изображения, мы могли задействовать одновременно только два фото-модуля. Но из-за того, что современные смартфоны используют по 3-4 камеры сразу, нам было нелегко предугадать заранее, на какой из объективов захочет переключиться пользователь, чтобы обеспечить съёмку без задержек. Теперь это больше не требуется, потому что благодаря дополнительному сопроцессору мы сможем вести съёмку на три камеры сразу, создавая впечатление, что это одна и та же камера меняет фокусное расстояние, а не смартфон переключается между разными модулями, — объяснили в Qualcomm.

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Третий сопроцессор реально делает большое дело. Он позволяет смартфону вести запись трёх потоков видео в 4К со скоростью 30 кадров в секунду либо один поток в 4К со скоростью 120 кадров. Это было реализовано для того, чтобы добиться более высокой плавности изображения и реализовать потенциал дисплеев с частотой обновления 120 Гц. То есть видео с частотой кадров 120 к/с получится не замедленным, а супер-плавным и сглаженным. По сути, мы имеем дело со следующей ступенью развития, на которую мы шагнули с 60 кадров в секунду.

Снимать видео при 120 кадрах в секунду

Правда, здесь же немного покритикую такой подход. YouTube, Netflix, Амедиатека, IVI и подавляющее большинство известных видеоплатформ не поддерживают частоту кадров на уровне 120 к/с. Максимум, который они способны выдавать – это 60 к/с. То есть в лучшем случае видео, которыми владельцы смартфонов на Snapdragon 888 смогут обмениваться друг с другом, будут снятыми ими же. А это не самый предпочтительный сценарий для многих пользователей, большинство из которых предпочитают не снимать, а смотреть.

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Кроме того, Qualcomm поработала и над качеством съёмки видео, реализовав поддержку так называемого ступенчатого HDR. Это технология, которая позволяет смартфону писать несколько потоков видео с разной экспозицией, чтобы затем совместить их воедино и получить ролик без затемнённых и пересвеченных фрагментов, даже если съёмка ведётся в сложных условиях с перепадами освещения. Правда, в таком режиме рекомендуется писать видео с частотой не более 30 кадров в секунду, хотя номинально процессор поддерживает вдвое большую частоту.

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Из менее значимого отметим:

Поддержку камер с разрешением 84 Мп;

Увеличение скорости срабатывания затвора на 35%;

Увеличение скорости обработки картинки до 3,2 Гп/с;

Улучшение автоэкспозиции, баланса белого и автофокуса;

Расширенная поддержка ИИ и нейросетей;

Фокусировка при яркости внешнего освещения в 0,1 люкс.

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Чисто технически апгрейд получился весьма заметным. Но это технически. На практике, скорее всего, большинство пользователей даже не заметят их. Нет, ну правда. Лично я уже забыл, когда записывал видео не для инстаграма, которому не нужно сверхвысокое разрешение и сверхвысокая частота кадров. Вообще, как я вижу, людям наплевать на эти и многие другие показатели. Главное – чтобы фотографии получались красивыми, а видео практически всегда пишутся на фронталку.