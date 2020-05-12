Какое разрешение должно быть у экрана телефона в 2К20

На каждой презентации производители уделяют внимание тому, какая камера установлена в их смартфонах. Они могут рассказывать про нее 20-30 минут из 40, которые идет все мероприятия. Но вы обратили внимание, как мало в последнее время говорят про экраны? Кажется, что они уже больше не интересует производителей. Да, в характеристиках эта информация указывается, но ей вообще не уделяют внимание на презентации. Могут сказать, только если этот показатель является чем-то выдающимся. Например, как было у Sony, когда они топили за 4K экраны. Как оказалось, это было никому не нужно. Но какое должно быть разрешение у экрана, если об этом так мало говорят?

Какое разрешение должно быть у экрана телефона

Буквально несколько лет назад все было иначе и компании много говорили о том, какое разрешение имеют их смартфоны. Как обычно, подтолкнула их к этому Apple. По большому счету никто даже не задумывался о разрешении, пока купертиновцы не начали всем рассказывать, что ее Retina Display превосходит все, что светится. При этом компания в своем стиле никогда не делала упора на конкретные цифры.

На фоне этого производители начали приводить разрешение своих смартфонов к значениям разрешения телевизоров. Так потребителям было просто понятнее. Есть HD, есть FullHD, 4K. Вводить дополнительные значения не имело смысла еще и из-за того, что весь видео-контент был приведен к этим форматам.

Такого разрешения и сейчас более чем достаточно. Мало кто увидит зернистость, которая была обычным делом для устройств шести-семилетней давности. Поэтому даже новинки не брезгуют выходить с разрешением FullHD+. Такое разрешение появилось, когда экраны перестали иметь соотношение сторон 16:9 и вытянулись. При этом количество пикселей по меньшей стороне сохранилось на уровне 1080, а по большей стороне увеличилось пропорционально удлинению экрана.

Стоит ли покупать телефон с экраном QHD

Смысл продаж дисплеев Quad HD заключается в более четких изображениях. Это более важно для больших дисплеев, где расстояние между пикселями и их размер становятся слишком большими и снижение четкости становится очень заметным.

Есть такой показатель, как плотность пикселей (обозначается как dpi или ppi). Чем их больше, тем четче изображение. Это куда важнее, чем просто количество пикселей по сторонам экрана.

Большое количество пикселей актуально в играх, где важна детализация, но прорисовка пары миллионов лишних точек с частотой несколько десятков раз в секунду является для процессора непростой задачей. В итоге это приводит к нагреву, снижению частоты кадров и увеличению расхода аккумулятора.

Впрочем, у разрешения и плотности пикселей есть один аспект. Человеческий глаз может различить только определённое количество пикселей. Дальнейшее увеличение не приводит ни к какому положительному результату и выбирать дисплеи с QHD разрешением стоит, начиная от 6,5 дюймов, а то и еще больше. Есть даже специальные формулы, которые позволяют рассчитать, с какого разрешения и как будет видно происходящее на экране.

Даже для устройств размером от 6 до 7 дюймов разрешения FullHD более чем хватит для того, чтобы не различать отдельных пикселей при просмотре с расстояния в 30 сантиметров. Новейшие разрешения WQHD +, такие, как в серии Samsung Galaxy S20, выходят далеко за рамки наших визуальных возможностей даже для очень больших мобильных экранов. И зачем тогда это надо?

Достаточно ли FHD для телефона

FHD + отлично подходит для любого контента при нормальном использовании устройства. Проблемы могут возникнуть, только если вставлять смартфон в VR-очки. Но при таком сценарии пиксели будут видны и на QHD, и даже на WQHD+.

Почему больше нет смысла оценивать размер экрана смартфона по его диагонали

Еще одним важным моментом является разрешение контента, просматриваемого на вашем смартфоне. Большинство видеоконтента, передаваемого онлайн, по-прежнему имеет разрешение 1080p (FHD). Какой-то контент выпускается в 4К. Масштабирование и того, и другого до разрешения 1440 точек по меньшей стороне приведет к сильной потере качества. В итоге, имея большее разрешение экрана, вы получите картинку меньшего качества. Поэтому опять оптимальным вариантом будет экран FullHD или FullHD+.

Но потеря качества не так критична, как аккумулятор, который садится намного быстрее при использовании экрана с бОльшим разрешением. Это не просто лишние точки, которые должны подсвечиваться, но и серьезная нагрузка на процессор, которая требует намного больше энергии. Работа экрана и так потребляет больше всего энергии в телефоне, а работа экрана с огромным разрешением — тем более. В среднем, для разных диагоналей экрана разница в потреблении энергии FullHD и QHD экрана составляет 10-15 процентов. Это не так мало. С десяти часов автономности это сразу минус 1-1,5 часа только на работе экрана. В играх и при просмотре видео разница в автономности может получиться еще больше.

Многие смартфоны предлагают большое разрешение, но с возможность его уменьшения для экономии энергии. В этом конкретном смартфоне экономия действительно будет, если снизить разрешение, если сравнивать его автономность в режиме сниженного разрешения, выиграет однозначно тот, который изначально имеет разрешение FullHD.

Небольшая предыстрия того, как появились современные экраны

Стоит ли покупать телефон с большим разрешением экрана

В завершение можно сказать, что производители просто обязаны ставить дисплей с разрешением FullHD в свои флагманские смартфоны из-за того, что покупатели просто не поймут, если разрешение будет ниже. Платя 1000 долларов и более, хочется иметь все самое лучшее.

Если дла вас цифры в характеристиках не так важны и вы не планируете постоянно смотреть VR-контент, вставляя смартфон в специальные очки, то даже не гонитесь за QHD разрешением. Особенно, если покупаете устройство с диагональю до 6-6,5 дюймов.

Придуман новый способ управлять жестами любым устройством с экраном

Лишним доказательством моих слов является то, что производители, даже имея экран с разрешением QHD, изначально настраивают его на FullHD. Так делает Huawei, Samsung и даже OnePlus.

Если вы хотите большей четкости, обратите лучше внимание на частоту кадров. Даже при одном и том же разрешении картинка будет намного четче на 90 или 120 Гц. Если не верите, просто снимите видео на смартфон с частотой 30 кадров в секунду и 60 кадров в секунду, потом просмотрите их и многое поймете о четкости картинки и о том, за счет чего она достигается.