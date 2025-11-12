Какой флагман работает дольше от батареи: OnePlus 15, iPhone 17 Pro Max или Xiaomi 17 Pro Max

Смартфоны флагманского класса традиционно соревнуются не только в производительности, но и в автономности. В последнее время это сравнение вызывает все больше интереса из-за того, что производительность у всех и так примерно одинаковая. Свежее тестирование батарей актуальных флагманов разных брендом показало неожиданные результаты. Как минимум многих удивит то, что iPhone далеко не самый плохой смартфон по автономности. Но и лучшим он не стал.

Методика тестирования автономности смартфонов

Блогер TechDroider провел комплексное испытание трех топовых устройств в реальных условиях использования. Тест продолжался 13 часов и включал разнообразные сценарии нагрузки: три часа игры в PUBG Mobile, три часа просмотра видео на YouTube, полтора часа серфинга в браузере и Instagram, а на добивку непрерывную запись видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду до полной разрядки аккумулятора.

Все три устройства стартовали со 100% заряда, что обеспечило объективность сравнения. Такая методика позволяет оценить реальную автономность в условиях, близких к активному повседневному использованию современного смартфона.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Флагман с самой хорошей автономностью

Итоговые показатели времени работы распределились следующим образом: Xiaomi 17 Pro Max продержался 12 часов 50 минут, заняв третье место. Учитывая мощный аккумулятор емкостью 7500 мАч, результат можно считать достойным, но не выдающимся.

iPhone 17 Pro Max показал 13 часов 02 минуты автономной работы. Примечательно, что устройство с батареей всего 4832 мАч практически догнало конкурентов с аккумуляторами в полтора раза больше. Это демонстрирует впечатляющую программную оптимизацию iOS и эффективность процессора A19 Pro.

OnePlus 15 стал победителем с результатом 13 часов 40 минут. Смартфон опередил флагман Apple почти на 40 минут, несмотря на относительно скромную разницу в емкости батарей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Технические характеристики и особенности батарей

Секрет успеха OnePlus 15 кроется в сочетании нескольких факторов. Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 обеспечивает высокую энергоэффективность при интенсивных нагрузках. Кремниево-углеродная батарея емкостью 7300 мАч обладает улучшенными характеристиками по сравнению с традиционными литий-ионными элементами. Программные оптимизации в ColorOS также играют важную роль в продлении времени работы.

Результаты iPhone 17 Pro Max заслуживают отдельного упоминания. Устройство с физической SIM-картой продемонстрировало, что правильная оптимизация программного обеспечения способна компенсировать меньшую емкость аккумулятора. Это подтверждает репутацию Apple как производителя, уделяющего особое внимание эффективности энергопотребления. Это очередное доказательство необоснованности обвинений в небольшой емкости аккумулятора.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

На что обратить внимание при выборе смартфона

Интересно, что преимущество iPhone в компактности батареи не отразилось на габаритах устройства. OnePlus 15 имеет толщину 8,1 мм и весит 215 граммов. Xiaomi 17 Pro Max практически идентичен — 8 мм толщины при массе 219 граммов. iPhone 17 Pro Max стал самым массивным с толщиной корпуса 8,8 мм и весом 233 грамма.

Помимо автономности, OnePlus 15 обладает преимуществами в других аспектах. Устройство поддерживает более быструю зарядку по сравнению с iPhone, что критично для пользователей, ценящих время. Система теплоотвода также реализована на более высоком техническом уровне, что важно при длительных игровых сессиях или при съемке видео.

Для тех, кто не привязан к экосистеме iOS, выбор становится очевидным. OnePlus 15 предлагает превосходную автономность, удобство в использовании благодаря меньшему весу и более быструю зарядку. Производитель действительно выполнил обещания о повышении производительности и оптимизации энергопотребления.