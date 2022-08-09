Китайские смартфоны могут сильно подорожать. Но это не точно

Из новостных лент вы наверняка не раз могли узнать, что отношения Китая и США являются довольно сложными. Мы сейчас не будем лезть в политику и выяснять, почему так произошло, но нам однозначно стоит обсудить, чем это грозит индустрии гаджетов. Что ее ждет, как она будет развиваться и как она изменится в самое ближайшее время. После запрета на производство процессоров на 10 нм техпроцессе, о котором мы рассказывали несколько дней назад, появилось много слухов и комментариев, которые часто противоречат друг другу. Тем не менее, из них тоже можно кое-что узнать, понять и сделать выводы.

Санкции против Китая

После недавних событий китайское правительство должно было крепко задуматься, как действовать дальше. Как мы все знаем, на постоянно усложняющемся рынке смартфонов стратегическое мышление является единственным, что помогает компаниям не только выживать, но и развиваться.

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Могут ли подорожать китайские телефоны

Только с помощью собственных технологий Китай может отражать удары вроде тех, что наносились по Huawei по другим компаниям. В настоящее время самыми популярными брендами мобильных чипов во всем мире являются Qualcomm и MediaTek. Эти компании широко используют американские технологии, но есть и полностью китайские чипы.

Недавно Цао Хайтао, заслуженный профессор Mindu Scholars в Университете Миньцзян, заявил в интервью, что 30% смартфонов, продаваемых в Китае, должны использовать китайские чипы. Он также предполагает, что любой бренд, который решит поступить иначе, должен платить на 400% больше налогов.

Может ли Китай делать свои процессоры

Профессор рассуждает довольно логично. Он говорит, что целью этого является развитие китайского рынка. Все потому, что когда есть рынок, есть доход, а когда есть доход, есть инвестиции в исследования и разработки, а значит, есть и дальнейшее развитие технологий. Если этим не заниматься, то контролировать сферу всегда будут другие, а конкуренция будет в лучшем случае номинальной.

Что касается полупроводниковой промышленности, профессор сказал, что она требует много ресурсов на Тайване. Среднесуточное потребление воды заводами TSMC в прошлом году составило около 150 000 тонн. Всего предприятия Синьчжуского научно-технического парка потребляют 140 000 тонн воды в день.

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Чен Кеминг, бывший директор Тайваньского института экономических исследований Университета Хуацяо и директор Национальной тайваньской исследовательской ассоциации, сказал, что TSMC является лидером в полупроводниковой промышленности Тайваня. Это мы знали и без него, но он сделал одно важное дополнение. 80% акционеров TSMC находятся за границей, и только 20% являются тайваньскими компаниями и частными лицами. Другими словами, примерно 80% денег, зарабатываемых отраслью, получают иностранцы.

В этом случае лидерство в отрасли не приносит почти ничего, кроме престижа той территории, на которой находится производство. А еще, когда основные потоки денег находятся за пределами страны, ими очень легко управлять и влиять на производство не в интересах государства.

Будет ли Китай делать лучшие телефоны в мире

Такое мнение высокопоставленных людей вызвало серьезные споры среди пользователей китайских соцсетей и просто общественности. С одной стороны, развитие технологий внутри страны действительно позволяет полностью управлять промышленностью и ни от кого не зависеть. С другой стороны, срочный переход на пока не самые мощные процессоры, созданные без использования американских технологий, сделает смартфоны менее производительными. Они будут работать не так быстро, а остальные компоненты будут проигрывать конкурентам.

Сравнение Snapdragon или Dimensity: какой процессор для смартфона лучше.

На эту тему можно спорить очень долго, но более рациональным вариантом выглядит разработка собственных технологий и их использование. Китай, наверное, как никакая другая страна сейчас может сделать это. Если у китайских компаний появится внутренний производитель, который будет создавать для них конкурентоспособные процессоры, это будет серьезная заявка на мировом рынке электроники.

А что вы думаете по этому повод? Надо ли Китаю заниматься собственными разработками чипов или лучше сконцентрироваться на чем-то другом? Можете высказать своей мнение в комментариях или в нашем Telegram-чате. Только, имейте ввиду, что на нас изменения скажутся примерно так же, как на китайских пользователях. Для нас смартфоны тоже могут стать более дорогими и менее производительными в краткосрочной перспективе.