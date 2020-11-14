Когда мы увидим первый флагман Huawei на Snapdragon и возможно ли это

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Артем Сутягин 0

Как показала прошедшая неделя, у Huawei есть будущее. Вот только оно загнано в сильную зависимость от Qualcomm. Компании и до этого сотрудничали, но одно дело — добровольно закупать процессоры для недорогих моделей, и совсем другое — не иметь иных перспектив сотрудничества. Сейчас подтверждение того, что Qualcomm получила официальное разрешение на продажи устройств, пришло официально, а заодно принесло с собой информацию об особенностях сотрудничества и суммах, в которые все это выльется. Речь почти о двух миллиардах долларов на первом этапе. Давайте разберемся, как будут работать компании, какие смартфоны получат новые чипы и стоит ли Huawei радоваться выходу из положения или время пока не пришло?

Qualcomm

Эти процессоры скоро могут занять свое место в смартфонах Huawei.

Huawei будет покупать чипы Qualcomm

В последнее время очень часто стали поступать сообщения о компаниях, получивших лицензию на поставку чипов Huawei. Однако все это время были ограничения и теперь стало ясно, что ограничения, относящиеся к другим компания, наложены и на Qualcomm.

Что касается чипов для смартфонов, компания не может поставлять Huawei версии с поддержкой связи выше 4G. Согласно сообщению Daily Business News, Qualcomm официально подтвердила эти слухи. Представитель компании сказал: «Мы получили (для Huawei) лицензии на компоненты, включая некоторые продукты 4G».

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Однако Qualcomm не раскрывает, когда может начать поставки продуктов 5G для Huawei. Конечно, мы знаем, что пока это невозможно. Но в перспективе многое может поменяться, ведь это бизнес, и деньги в данном вопросе могут решить многое.

Qualcomm

Сможет ли Qualcomm спасти Huawei от краха?

Еще 30 июля Qualcomm объявила о подписании патентного лицензионного соглашения с Huawei. За это ей причитался единовременный сбор за патентную лицензию в размере 1,8 миллиарда долларов. Qualcomm также достигла долгосрочного соглашения с Huawei, разрешив использовать запатентованную технологию. На заседании 5 ноября компания подтвердила, что получила единовременный платеж в размере 1,8 миллиарда долларов от китайской компании.

Кто может продавать процессоры Huawei

Помимо Qualcomm, многие другие производители чипов, включая Intel, AMD, Skyworks подтвердили, что у них есть лицензия на поставки для Huawei. Также есть сообщения, что Sony и Howe Technology могут продавать свои продукты Huawei. Вот только все эти лицензии предусматривают жесткие ограничения в отношении 5G.

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Источник, близкий к Huawei, сообщил, что лицензия, полученная Qualcomm на поставку своей продукции Huawei, снимет основную проблему, которая есть на данный момент. Она связана с производством устройств топовых линеек, таких, как Huawei P и Huawei Mate.

Как мы все помним, некоторое время назад санкционная борьба с Huawei началась с заявлений о том, что компания нарушает принципы национальной безопасности США. Теперь работа компании с источником потенциальной опасности постепенно возобновляется. Сложно сказать, как это вяжется с предыдущими заявлениями, но все факты перед нами.

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Думаю, что у многих не было бы вопросов к этой ситуации, если бы санкции просто предусматривали запрет на ввоз и сертификацию смартфонов Huawei в США. Тогда действительно можно было бы говорить о защите интересов граждан и пресечения возможных утечек, про которые говорили органы власти. На деле мы имеем странный запрет на работу с производителями компонентов, который почти сразу был снят.

Huawei

Терять смартфоны этой марки было бы очень жалко.

Почему против Huawei ввели санкции

Сложно сказать, как изоляция компании от сетей пятого поколения повлияет на национальную безопасность. Особенно, учитывая возможность продолжения работы с 4G. Обе сети будут продолжать существовать еще годы, если не десятки лет. Пусть Huawei и потеряет долю рынка, но многие страны еще долго будут переходить на новый стандарт, а большая часть пользователей просто не понимает, зачем он нужен. В итоге смартфоны Huawei все равно должны отлично продаваться.

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Былого спроса на ее продукцию пока не будет, но возможность продолжать зарабатывать на смартфонах поможет компании вложиться в разработки и строительство собственного завода, о котором сообщалось ранее. Если все будет именно так, и компания сможет делать свои конкурентные чипы (и другие компоненты), у нее будут полностью развязаны руки, чтобы отказаться от любого сотрудничества с другими компаниями, которые так сильно зависят от американских технологий.

Snapdragon 875

Хотели бы Huawei P50 Pro на модифицированой версии этого чипа?

Пока мы можем быть уверенными в том, что Huawei P50 весной будущего года не выйдет с процессором Kirin, как это было раньше. Даже если он по соглашению получит такое название, то не будет тем, чем был до этого. Так же очень маловероятно, что новый смартфон будет работать в сетях пятого поколения.

Зато с большой долей уверенности можно говорить о том, что он в принципе будет, а еще о том, что на новый чип от Qualcomm перейдет Huawei Mate 40. Накопленные запасы постепенно заканчиваются, а ставить крест на хорошем смартфоне из-за этого глупо.

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