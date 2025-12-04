Кто делает смартфон с лучшей камерой на рынке? Скоро это будет Tecno

Мобильная фотография переживает непростой период: физические возможности классических модулей почти исчерпаны, а программные улучшения с помощью ИИ уже не дают такого скачка качества, как раньше. Поэтому производители вынуждены искать новые, более радикальные способы улучшить камеры в смартфонах. Tecno предложила сразу два свежих решения, одно из которых давно используется в профессиональных телескопах.

Компания представила перископический модуль с переменным оптическим приближением от 1× до 9×, а также миниатюрную камеру, построенную по схеме Шмидта–Кассегрена. Разбираемся, что это означает и какую реальную пользу могут дать эти технологии уже в ближайшие годы.

Почему смартфонные камеры так плохо приближают

Смартфоны давно заменили собой компактные фотоаппараты, а иногда даже и профессиональные камеры. Мы снимаем на них все: от прогулок и путешествий до концертов, спортивных событий и даже показаний счетчиков. И качество действительно впечатляет: резкость, цвет, динамический диапазон остаются на уровне. Все, кроме одного — зума.

Основная камера справляется отлично, но телеобъективы в большинстве смартфонов существуют скорее «для галочки». Да, они увеличивают изображение, но детализация при этом сильно падает. Причина проста: в таких модулях используется гибридный зум. Это когда камера одновременно применяет оптическое приближение и агрессивную цифровую обработку, которая «дорисовывает» недостающие детали.

Такой цифровой зум превращает снимок в «мыло», и никакой искусственный интеллект не может полностью компенсировать отсутствие хорошей физической оптики. Чтобы исправить ситуацию, нужен полноценный модуль с длинным фокусным расстоянием, но вот его-то в тонком корпусе смартфона разместить практически негде.

Поэтому производители и экспериментируют с перископическими системами. Но и они уже достигли своих пределов. В результате появилась необходимость в действительно новом подходе, и Tecno стала одним из первых брендов, который показал рабочие решения.

Как работает перископический зум

Tecno показала два экспериментальных модуля. Первый — перископ с переменным приближением 1×–9×, позволяющий плавно зумировать без потери качества. Второй — компактная камера по схеме Шмидта–Кассегрена, ранее типичной только для телескопов.

Перископическая камера работает так: в обычной системе свет проходит прямо через объектив к сенсору, но длинный телеобъектив просто не помещается в телефон. Поэтому производители поворачивают оптический путь на 90 градусов при помощи призмы, и свет идет вдоль корпуса. По сути, это тот же длинный объектив, только уложенный горизонтально и соединенный внутренними зеркалами.

Такой подход позволяет получать четкие снимки удаленных объектов, архитектуры, природы, сцены на концерте или спортивного матча, потому что увеличение происходит за счет оптики, а не цифрового кадрирования. Но традиционная схема имеет серьезное ограничение.

Как Tecno улучшила классический перископ

Камеры в смартфоне работают со ступенчатым приближением: есть как минимиум два фиксированных положения: например, х1 и х5. А промежуточные значения почти всегда достигаются цифровым увеличением. Чем ближе к максимальному зуму, тем заметнее падение качества.

Tecno нашла, как это исправить. Компания продемонстрировала мобильный объектив с действительно переменным фокусным расстоянием. Это аналог того, как работает кольцо зума на настоящей фотокамере.

Главная идея основана на так называемых линзах Альвареса, изобретенных еще в 1940-х. В таком модуле используется не только стандартная перископическая схема, но и две дополнительные линзы сложной формы. Они движутся не вперед-назад, а вдоль оси, смещаясь относительно друг друга. Примерно как створки дверей лифта.

Такой принцип позволяет значительно расширить диапазон оптического зума и дольше сохранять качество без перехода в цифровой кроп. В результате увеличивается качество фотографии, сохраняется больше деталей и снижается шум.

Изготовить такие линзы сложно: нужны высокая точность и идеальная форма. Но Tecno уверяет, что массовое производство такого модуля возможно.

Что такое камера Шмидта–Кассегрена

Вторая технология использует принцип, применяемый в астрономических телескопах. В схеме Шмидта–Кассегрена свет несколько раз отражается между зеркалами, что позволяет буквально «сложить» длинное фокусное расстояние в компактном корпусе. Получается своего рода миниатюрная телескопическая система, которая теоретически способна обеспечить огромный зум в пределах тонкого модуля камеры.

Но у такой конструкции есть особенности. Из-за более узкой диафрагмы она хуже работает при слабом освещении, а характер боке отличается: вместо мягких круглых пятен могут появляться «бублики». Однако сам факт, что столь сложная система может работать в смартфоне, говорит о начале нового этапа развития мобильной оптики.

Когда новые камеры появятся в смартфонах Tecno

Технологии Tecno демонстрируют направление развития мобильной съемки на ближайшие годы. Смартфоны наконец смогут обеспечить полноценный оптический зум без цифровых ухищрений, сохраняя качество и увеличивая универсальность. Так что в будущем один смартфон сможет заменить набор объективов: снимать широкие кадры, портреты, стандартные сцены и очень далекие объекты. Особенно актуально это в путешествиях, ведь вам больше не придется брать с собой дополнительную камеру, потому что все уже встроено в телефон.

Однако вряд ли выход смартфонов с такими камерами состоится в ближайшие пару месяцев. Как правило, от идеи до готового продукта проходят годы, хотя сейчас все происходит гораздо быстрее. Но не исключено, что первые смартфоны с такими технологиями могут быть представлены уже в 2026-2027 годах.