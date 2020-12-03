Кто выпустит первый смартфон на Snapdragon 888

Отгремели презентации, на которых нам показали новый Snapdragon 888. Пока на бумаге все выглядит слишком круто, чтобы быть правдой, поэтому, как обычно, хочется дождаться первого смартфона с новым процессором, чтобы понять, что он будет из себя представлять. Сейчас появляется много информации о том, каким будет новое устройство, а самое главное, кто его выпустит. Вопреки многим слухам и уверенности аналитиков, это будет не Samsung, а Xiaomi. При этом появиться новинка должна уже до конца этого года. Выпускать смартфон в конце декабря — это немного странная затея, но определённый смысл в этом есть. Да и первым в своем деле быть хотят почти все.

Смартфоны с процессором Snapdragon 888

Понятно, что новая платформа Snapdragon 888 будет работать в большинстве топовых смартфонов наступающего года. Вот только первым из них будет только один. Для его производителя это не только дополнительные доходы от продаж, ведь все захотят купить новинку, но и повышение престижности бренда и внимания к нему со стороны СМИ и блогеров.

Snapdragon 888 представили официально. Не все понятно, но впечатляет.

Вскоре после представления SD888, китайский производитель смартфонов Xiaomi подтвердил, что компания будет одной из первых, кто выпустит флагманское устройство на базе чипсета Snapdragon 888.

Первый смартфон на Snapdragon 888

Раньше сообщалось, что пальма первенства будет у Samsung и ее линейки Galaxy S21, но, скорее всего, все будет немного иначе, а дебют нового чипсета будет в составе Xiaomi Mi 11. Многие аналитики и инсайдеры сходятся во мнении, что случится это в январе 2021 года, но известный Ice Universe утверждает, что Mi 11 будет выпущен к концу этого месяца.

И то, и другое является очень смелым утверждением, учитывая, что Xiaomi обычно запускает свой флагманский смартфон в феврале. Сейчас сообщается, что компания отправила Mi 11 на сертификацию сети, и это указывает на то, что запуск новинки действительно уже не за горами.

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Каким будет Xiaomi Mi 11

Кроме того, что новинка семейства Mi получит новый процессор, сообщается, что она будет оснащена новым экраном, который не будет иметь вырезов под камеру. Это должен быть Quad HD+ экран с частотой обновления 120 Гц как для версии Mi 11, так и для Mi 11 Pro.

В любом случае ждать осталось недолго. Как это обычно и бывает, перед тем, как мы видим презентацию, мы получаем большое количество слухов, утечек и прочих данных, которые предшествуют событию. Среди них бывают как контролируемые производителем утечки, чтобы подогреть интерес, так и неконтролируемые.

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Если Xiaomi действительно готовится к запуску в ближайшие несколько недель, то мы должны увидеть не только те самые утечки, но и официальное объявление от компании, которая за пару недель должна будет анонсировать мероприятие. Учитывая, что до конца года осталось 4 недели, а презентацию вряд ли будут проводить 31 декабря, то до получения более подробной информации остаются буквально считанные дни.

В отношении нового процессора можно только уважительно кивнуть головой и согласиться с тем, что Qualcomm в очередной раз доказала свое лидерство в деле производства процессоров для Android-смартфонов.

Характеристики Snapdragon 888

Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 построен по 5-нм техпроцессу и интегрирован с модемом Snapdragon X60 5G третьего поколения, который поддерживает 5G mmWave и sub-6 во всех основных диапазонах по всему миру. Это означает, что смартфоны на этом процессоре смогут работать во всех существующих и только разворачивающихся сетях. То есть в отличии от многих смартфонов с 5G, которые продаются уже сейчас, новые модели будут более универсальными, всеядными и будут обеспечивать работу устройств в течение долгих лет.

Xiaomi — не единственная компания, которая подтвердила, что готовит свой смартфон на базе Snapdragon 888. Несколько других брендов, включая Black Shark, Nubia Red Magic, OPPO, Realme, LG, Vivo, iQOO и OnePlus тоже дали понять, что выпустят свои флагманские устройства на базе этого чипсета в ближайшие месяцы.

Интересно, что в списке устройств никак не выделялась Samsung, но, скорее всего, это связано с тем, что она не делает ставку на этот процессор, как на основной. Скорее всего, Galaxy S21 и другие модели южнокорейского бренда будут продаваться на Snapdragon только в США. В остальном мире они получат фирменные процессоры Exynos.

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Даже если именно Samsung выпустит первое устройство на 888-ом, можно ли будет считать ее смартфон первым представителем этого процессора? Смартфон да, но линейку — нет. Поэтому сомнений в том, что первой именно моделью смартфона на Snapdragon 888 будет Xiaomi Mi 11, нет.