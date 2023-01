Лучшие карты памяти, которые можно купить для телефона

Одной из самых полезных функций смартфона является возможность расширения внутреннего накопителя за счет установки карты памяти. Наличие слота позволяет пользоваться устройством на протяжении нескольких лет, не переживая о том, что в какой-то момент закончится место. Однако, если вы решите купить первую попавшуюся MicroSD-карту, то рискуете столкнуться с целым рядом неприятностей: от низкой скорости работы до быстрого выхода накопителя из строя. Поэтому предлагаем разобраться, какая карта памяти лучше, чтобы выбрать внешнее хранилище от надежного производителя.

Как выбрать карту памяти

Карты памяти отличаются форматами. Самый распространенный — MicroSD. Но флагманы HUAWEI используют другой формат, который называется NanoSD и внешне очень напоминает симки NanoSIM. Найти его довольно сложно, но и о нем мы тоже поговорим.

Объем карты памяти — дело вкуса. Все зависит от того, сколько информации вы планируете хранить. Делаете много фотографий и часто снимаете видео? Тогда выбирайте карту памяти на 128 Гб и больше. Но еще более важной характеристикой является скорость чтения и записи. От нее напрямую зависит, сможете ли вы установить приложение на карту памяти или записать видео в высоком разрешении.

В зависимости от скорости MicroSD присваивается определенный класс, о чем мы говорили в отдельном материале на нашем сайте. Подробно останавливаться на этом сейчас не будем, так как далее я дам рекомендации по каждой карте памяти, которую можно купить.

Какую карту памяти лучше купить

Если вы, как и я, планируете использовать внешнее хранилище исключительно для хранения фотографий и записи видео в разрешении не выше FullHD, то можете купить любую карту памяти из рекомендованного списка, которая соответствует нужному стандарту (MicroSD или NanoSD). В рейтинге представлены накопители только известных брендов, так что за их надежность переживать не стоит.

Карта памяти Samsung EVO

Объем: 64-512 Гб

Цена: от 520 ₽

Samsung славится своими накопителями, а потому нет ничего удивительного в том, что корейская компания выпускает карты памяти MicroSD для телефона. На странице товара вы найдете внешнее хранилище из линейки Samsung EVO Plus и EVO Pro.

Карты памяти из первой серии обладают скоростью чтения до 130 Мб/с, а второй — 160 Мб/с. Samsung EVO Plus можно использовать в том числе для записи и просмотра видео в 4K, а Samsung EVO Pro пригодится для хранения приложений. Но и цена, как вы понимаете, будет выше.

Карта памяти Kingston

Объем: 32-512 Гб

Цена: от 380 ₽

Я пользуюсь картой памяти Kingston из линейки CANVAS Select Plus со скоростью чтения до 100 Мб/с. Реальные показатели на запись — 10 Мб/с. Этого достаточно для съемки видео в FullHD (60fps), но для 4K лучше все-таки выбрать более дорогую карту памяти Kingston CANVAS Go! Plus. Она обладает увеличенной до 170 Мб/с скоростью на чтение и 30 Мб/с на запись.

Также на странице товара есть ультимативный вариант. Вы можете купить карту Kingston из серии CANVAS React Plus, если планируете хранить на ней приложения, смотреть VR-видео или записывать 8K-ролики. Ее скоростные показатели: 285 Мб/с на чтение и 165 Мб/с на запись. Касательно надежности к этой фирме у меня нет вопросов, так как уже 5 лет пользуюсь картой памяти Kingston CANVAS Select Plus без каких-либо проблем.

Карта памяти SanDisk

Объем: 32-1024 Гб

Цена: от 340 ₽

Чаще всего люди покупают карты памяти SanDisk и делают правильный выбор. Эта американская компания хорошо зарекомендовать себя и сегодня предлагает накопители двух линеек: SanDisk Ultra и SanDisk Extreme Pro.

MicroSD SanDisk Ultra со скоростью чтения до 150 Мб/с только для записи FullHD-видео и просмотра 4K-контента. Если вы планируете хранить приложения или снимать в 4K, то лучше купить SanDisk Extreme Pro со скоростью 200 Мб/с на чтение и 140 Мб/с на запись.

Карта памяти ADATA

Объем: 32-512 Гб

Цена: от 270 ₽

Этот производитель карт памяти известен меньше, чем Samsung, Kingston и SanDisk, но продукция тайваньской компании тоже заслуживает вашего внимания. Она предлагает три линейки MicroSD-карт, каждая из которых отличается цветом:

синий;

бирюзовый;

золотой.

Первые накопители самые простые. Для них заявлена скорость чтения до 100 Мб/с и записи до 25 Мб/с, но реальные показатели записи ниже, так что не придавайте им серьезного значения. С такой картой можно смотреть 4K-видео и записывать FullHD.

Карта памяти ADATA бирюзового цвета имеет показатели 100/85 Мб/с, позволяя не только смотреть, но и снимать видео в 4K. Самый продвинутый накопитель выполнен в золотом цвете. Со скоростью 290/190 Мб/с он является оптимальным выбором для тех, кто хочет перенести приложения на карту памяти, смотреть VR-контент и записывать 8K-видео.

Карта памяти для HUAWEI

Объем: 64-256 Гб

Цена: от 1 100 ₽

Формат NanoSD не прижился, а потому известные производители почти не выпускают карты памяти для HUAWEI. Но на AliExpress можно найти продукцию малоизвестного, но довольно надежного бренда из Китая DAJINGYU.

Это максимально простая карточка со скоростью чтения до 90 Мб/с и записи до 70 Мб/c. С ее помощью можно спокойно смотреть видео 4K, но запись поддерживается только в разрешении FullHD, да и приложения на таком накопителе хранить нецелесообразно. Еще один недостаток — высокая цена. Однако таковы реалии рынка, на котором почти невозможно найти карту памяти NanoSD.