Лучшие процессоры Snapdragon в 2026 году, на которых работают топовые смартфоны

Герман Вологжанин

На рынке смартфонов процессоры Snapdragon традиционно считаются знаком качество. Ведь именно чипы американской компании Qualcomm, несмотря на свою относительную дороговизну, являются самыми мощными и стабильными. Поэтому, покупая смартфон на Snapdragon, вы можете быть уверены в его долговечности. Но какой чипсет лучше? Для ответа на этот вопрос мы проанализировали лучшие процессоры Snapdragon, которые хотелось бы видеть в смартфонах 2026 года.

Обзор топовых чипов Snapdragon в 2026 году

Snapdragon 6 Gen 4 — процессор для недорогого телефона

Процессор Snapdragon 6 Gen 4 не является королем производительности. В AnTuTu он набирает чуть больше 750 тысяч баллов, однако современный техпроцесс 4 нм от TSMS делает из него, возможно, самый энергоэффективный чипсет в 2026 году. В этом вы могли убедиться, если читали обзор realme 14 5G.

Имея большой, но не рекордный аккумулятор на 6000 мАч, смартфон даже при активном использовании работал 2 дня. А производительности Snapdragon 6 Gen 4 было достаточно для MOBA-игр в 120 FPS и 40 FPS в Genshin Impact на максималках.

Сбалансированный процессор Snapdragon 7 Gen 4

На ступень выше в рейтинге процессоров Qualcomm находится Snapdragon 7 Gen 4. Он вышел чуть позже, но уже успел засветиться в realme 15 Pro, vivo V60, HONOR 400 и других моделях 2025 года. Очевидно, и в 2026-м он будет пользоваться популярностью.

Сбалансированный процессор Snapdragon 7 Gen 4. Сбалансированный процессор для недорогих камерофонов и не только. Изображение: Qualcomm. Фото.

Сбалансированный процессор для недорогих камерофонов и не только. Изображение: Qualcomm

Ведь в AnTuTu Snapdragon 7 Gen 4 набирает более миллиона баллов, обеспечивая игровую производительность. А еще он демонстрирует разумное потребление энергии вкупе с продвинутыми возможностями обработки изображения, что делает его желанным компонентом недорогих камерофонов.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 — лучший процессор 2026 года

Но самый лучший процессор Snapdragon в 2026 году — это Snapdragon 8 Elite Gen 5. Сейчас на рынке нет чипа мощнее, а потому им оснащают почти все актуальные флагманы от OnePlus 15 до Galaxy S26 Ultra.

Snapdragon 8 Gen 5 превратил OnePlus 15 в короля автономности, позволив тому попутно выдать 120 FPS в Genshin Impact. Это чумовой показатель производительности, гарантирующий запас прочности на долгие годы вперед.

Самые мощные процессоры Snapdragon в 2026 году

Несмотря на то, что самым мощным сейчас является Snapdragon 8 Elite Gen 5, рекомендуем ознакомиться с рейтингом процессоров Snapdragon, включающим в себя 10 наиболее производительных чипсетов.

МестоПроцессорБаллов в AnTuTuГод выпуска
1Snapdragon 8 Elite Gen 53 858 8642025
2Snapdragon 8 Gen 53 561 5592025
3Snapdragon 8 Elite2 723 0362024
4Snapdragon 8s Gen 42 052 7762025
5Snapdragon 8 Gen 32 052 0152023
6Snapdragon 8 Gen 21 565 0392022
7Snapdragon 8s Gen 31 478 0902024
8Snapdragon 7+ Gen 31 414 6662024
9Snapdragon 8+ Gen 11 299 9482022
10Snapdragon 8 Gen 11 168 3292021

Наличие в списке процессора 2021 года (Snapdragon 8 Gen 1) говорит нам о том, что чипсеты 7-й серии продолжают сильно отставать даже от старого железа флагманов. Поэтому, если вы продолжаете пользоваться топовым смартфоном, купленным несколько лет назад, особого смысла переходить на новый среднебюджетник нет.

