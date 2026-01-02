Лучшие процессоры Snapdragon в 2026 году, на которых работают топовые смартфоны

На рынке смартфонов процессоры Snapdragon традиционно считаются знаком качество. Ведь именно чипы американской компании Qualcomm, несмотря на свою относительную дороговизну, являются самыми мощными и стабильными. Поэтому, покупая смартфон на Snapdragon, вы можете быть уверены в его долговечности. Но какой чипсет лучше? Для ответа на этот вопрос мы проанализировали лучшие процессоры Snapdragon, которые хотелось бы видеть в смартфонах 2026 года.

Snapdragon 6 Gen 4 — процессор для недорогого телефона

Процессор Snapdragon 6 Gen 4 не является королем производительности. В AnTuTu он набирает чуть больше 750 тысяч баллов, однако современный техпроцесс 4 нм от TSMS делает из него, возможно, самый энергоэффективный чипсет в 2026 году. В этом вы могли убедиться, если читали обзор realme 14 5G.

Имея большой, но не рекордный аккумулятор на 6000 мАч, смартфон даже при активном использовании работал 2 дня. А производительности Snapdragon 6 Gen 4 было достаточно для MOBA-игр в 120 FPS и 40 FPS в Genshin Impact на максималках.

Сбалансированный процессор Snapdragon 7 Gen 4

На ступень выше в рейтинге процессоров Qualcomm находится Snapdragon 7 Gen 4. Он вышел чуть позже, но уже успел засветиться в realme 15 Pro, vivo V60, HONOR 400 и других моделях 2025 года. Очевидно, и в 2026-м он будет пользоваться популярностью.

Ведь в AnTuTu Snapdragon 7 Gen 4 набирает более миллиона баллов, обеспечивая игровую производительность. А еще он демонстрирует разумное потребление энергии вкупе с продвинутыми возможностями обработки изображения, что делает его желанным компонентом недорогих камерофонов.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 — лучший процессор 2026 года

Но самый лучший процессор Snapdragon в 2026 году — это Snapdragon 8 Elite Gen 5. Сейчас на рынке нет чипа мощнее, а потому им оснащают почти все актуальные флагманы от OnePlus 15 до Galaxy S26 Ultra.

Snapdragon 8 Gen 5 превратил OnePlus 15 в короля автономности, позволив тому попутно выдать 120 FPS в Genshin Impact. Это чумовой показатель производительности, гарантирующий запас прочности на долгие годы вперед.

Самые мощные процессоры Snapdragon в 2026 году

Несмотря на то, что самым мощным сейчас является Snapdragon 8 Elite Gen 5, рекомендуем ознакомиться с рейтингом процессоров Snapdragon, включающим в себя 10 наиболее производительных чипсетов.

Место Процессор Баллов в AnTuTu Год выпуска 1 Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 858 864 2025 2 Snapdragon 8 Gen 5 3 561 559 2025 3 Snapdragon 8 Elite 2 723 036 2024 4 Snapdragon 8s Gen 4 2 052 776 2025 5 Snapdragon 8 Gen 3 2 052 015 2023 6 Snapdragon 8 Gen 2 1 565 039 2022 7 Snapdragon 8s Gen 3 1 478 090 2024 8 Snapdragon 7+ Gen 3 1 414 666 2024 9 Snapdragon 8+ Gen 1 1 299 948 2022 10 Snapdragon 8 Gen 1 1 168 329 2021

Наличие в списке процессора 2021 года (Snapdragon 8 Gen 1) говорит нам о том, что чипсеты 7-й серии продолжают сильно отставать даже от старого железа флагманов. Поэтому, если вы продолжаете пользоваться топовым смартфоном, купленным несколько лет назад, особого смысла переходить на новый среднебюджетник нет.