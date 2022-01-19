Может ли телефон загореться и стоит ли этого бояться

Телефон — сложная многосоставная штука с довольно большой химической лабораторией внутри себя. Кроме компонентов, которые сохраняют относительное постоянство, есть и такие, которые меняются. Я говорю об аккумуляторе, в котором постоянно происходит химическая реакция, когда он заряжается или разряжается — то есть всегда. Это даже не спойлер к статье. Наверняка вы догадываетесь, что воспламенение возможно только со стороны этого компонента. Вряд ли сам по себе загорится экран или пластиковая задняя стенка. При этом некоторый риск воспламенения есть у любого телефона. Осталось только понять, стоит ли этого бояться или взрыв аккумулятора настолько маловероятен, что даже думать об этом не стоит?

Может ли загореться телефон

Одно время сообщений о возгораниях телефонов было очень много, но в сейчас их количество сократилось. Может показаться, что таких случаев стало меньше, но это не совсем так. Отчасти аккумуляторы действительно стали более надежными, но и общественность перестала обращать на это внимание, а значит, многим ресурсам стало просто неинтересно обмусоливать каждый случай.

Тем не менее, взрывы аккумуляторов действительно встречаются до сих пор и происходит это очень неприятно: с ожогами, поврежденной мебелью и прочими неприятностями. Поэтому стоит рассмотреть, почему так вообще получается и стоит ли этого бояться.

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На самом деле воспламеняются буквально единицы смартфонов из сотен миллионов, выпускаемых на рынок. Теоретически, вероятность того, что это случится, намного ниже, чем выиграть в лотерею, но мы привыкли считать более вероятными именно плохие вещи, чем то, что нам повезет.

Даже печально известный Samsung Galaxy Note 7, который все называли взрывным смартфоном, горел не так часто. Счет идет на десятки или сотни устройств, но это только лишний раз подтверждает исключительность такого развития событий.

Из-за чего взрывается аккумулятор

Иногда аккумулятор (и не только в телефонах) взрываются, например, от перепада давления. Поэтому более часто такие случаи происходят на борту самолета. Есть даже своды правил перевозки аккумуляторов. Например, очень большие и емкие батареи вообще нельзя перевозить на борту, а более мелкие надо брать с собой в ручную кладь, чтобы было проще определить момент начала возгорания и принять меры.

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Иногда при возгорании телефонов пользователи получают ожоги или даже травмы, несовместимые с жизнью. Такие случаи тоже бывали и не раз, но обычно это очень резонансные дела, которые широко освещаются в прессе.

По большому счету, причин для того, чтобы телефон взорвался ”в обычных условиях”, всего несколько, а среди них можно выделить три, которые в подавляющем большинстве случаев и приводят к взрыву.

Перезаряд аккумулятора

Одной из таких причин является чрезмерный заряд. Когда контроллер заряда выходит из строя, он не дает сигнал, что пора переставать подавать питание. Из-за этого, когда аккумулятор полон на 100%. на него продолжает подаваться обычное питание, и он этого не выдерживает. Внутри начинают происходить процессы с большим выделением тепла, которые и приводят к взрыву.

Частая причина выхода из строя контроллера — это использование некачественных зарядных устройств, но так же это может оказаться следствием брака компонентов или механического повреждения, например, при падении.

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Бракованный аккумулятор

Брак самого аккумулятора тоже нельзя списывать со счетов. Это так же является частой причиной воспламенения. Кроме брака или ошибки в производстве, проблема может быть еще и в неправильной конструкции батареи или пространства вокруг нее, что и произошло в случае с Galaxy Note 7.

Чаще всего, если виной являлась именно конструктивная особенность батареи, причиной ее взрыва является нарушение изоляционного слоя между электродами. В итоге они соединяются и происходит неконтролируемое выделение большого количества тепла со всеми вытекающими последствиями.

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Сломанный аккумулятор

Третья причина отчасти связана со второй. При падении телефона мы обычно думаем, что если экран не разбился, то ничего страшного не произошло. К сожалению, это не так. Внутри мобильного устройства много мелких и хрупких деталей, которые от вибрации, перегрузки или деформации во время удара могут просто сломаться. Мы об этом даже не узнаем, пока повреждение не проявит себя отказом антенны, подтормаживанием телефона или его воспламенением.

Случай с Galaxy Note 7 является иллюстрацией сказанного. Согласно расследованию комиссии, взрыв происходил из-за недочетов конструкции телефона. В первой партии телефонов электроды соприкасались друг с другом. Во второй — проблему попытались устранить, но не получилось из-за невозможности сделать более надежную изоляцию в конструкции батареи, которая не позволяла разместить электроды более безопасно. В итоге от телефона было решено отказаться несмотря на миллионы долларов, затраченные на разработку. Даже полное переосмысление конструкции не помогло бы вернуть доверие к модели, которая с двух попыток так и не смогла удержать свой взрывной нрав.

Стоит ли опасаться взрыва аккумулятора

Более подробно о том, как обезопасить свой телефон и продлить жизнь аккумулятора, можно прочитать в этой статье. А сейчас только добавлю, что сильно переживать из-за взрыва батареи телефона не стоит. Это возможно, но настолько маловероятно, что в мире намного больше более серьезных рисков. А если вы будете пользоваться только оригинальными или просто качественным зарядными аксессуарами, вероятность столь ярким способом лишиться телефона и вовсе ничтожно мала.