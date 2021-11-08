Можно ли заряжать заряженный телефон

Вопросы зарядки смартфонов до сих пор вызывают много споров и противоречий. Одни говорят так, другие с ними спорят, и при этом непонятно, кто на самом деле прав. Больше всего вопросов вызывает то, можно ли заряжать смартфон, когда он заряжен, и можно ли ставить смартфон на зарядку на ночь. Все эти вопросы связаны с тем, что пользователи часто просто не понимают, как устроена батарея их устройства. А еще свой отпечаток накладывает ”эффект памяти”, которым нас так много пугали несколько лет назад. И некоторые аккумуляторы имеют его до сих пор, но давайте попробуем разобраться, стоит ли этого бояться и как вообще заряжать смартфон, чтобы он не просто работал, но и радовал своего владельца.

Что такое эффект памяти аккумулятора

В свое время, когда аккумуляторы только начинали приходить в массовые устройства, было такое понятие, как эффект памяти. Это означало, что батарея может потерять свою емкость, если заряжать ее до того, как она полностью разрядится.

Если грубо, то поставив его на зарядку тогда, когда в нем останется еще 50% заряда, вы дадите аккумулятору понять, что это минимальная отметка, и в следующий раз он выдаст количество энергии равное тому, сколько до этого он выдавал — от 100% до 50%. Конечно, все было не так буквально, но время работы батареи действительно сокращалось, и если постоянно заряжать аккумулятор на половине заряда, можно было очень быстро его испортить.

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Не будем вдаваться в технические подробности, но отметим, что такие аккумуляторы распространены и сейчас. Их действительно можно испортить неправильной зарядкой. Впрочем, их можно и восстановить, но об этом чуть ниже.

Нужно ли полностью разряжать смартфон

Про аккумуляторы в целом расскажу ближе к концу статьи, а пока давайте поймем, нужно ли полностью разряжать аккумулятор смартфона, зная, что существует такое понятие, как эффект памяти.

Если коротко, то нет, не нужно. Опять же, не вдаваясь в подробности того, как ионы лития покидают частицы литий-феррофосфата, стоит просто сказать, что Li-ion (литий-ионные) аккумуляторы, которые установлены в подавляющее большинство смартфонов, не страдают от того самого эффекта.

Правильно говорить, что они именно не страдают от него, но нельзя говорить, что его нет. Просто он настолько ничтожен, что пользователи его просто не заметят. Это в 2013 году доказали в Институте Пауля Шерера (Швейцария).

Более того, считается, что полная разрядка и тем более хранение с пустой батареей намного более вредно для смартфона. Разные источники утверждают, что лучше всего держать заряд аккумулятор в диапазоне от 40% до 80%. Так нагрузка на него будет ниже всего, но стоит понимать, что это не продлит срок его службы на какое-то существенное время.

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Поэтому сильно переживать по этому поводу не стоит. Смартфон можно и нужно заряжать тогда, когда вам это надо. Даже если у вас есть потребность в ночной зарядке, она не так страшна, как говорят многие. Лучше заряжать смартфон днем, но если надо, иногда можно подключить к розетке и на ночь.

Какие аккумуляторы имеют эффект памяти

А теперь поговорим о том, что не все батареи сделаны так, чтобы их можно было заряжать когда угодно. Например, сейчас до сих пор широко распространены такие типы аккумуляторов, как NiCd (никель-кадмиевый) и особенно Ni-MH (никель-металл-гидридный). Вот они как раз обладают довольно выраженным эффектом памяти.

Такие аккумуляторы входят в состав некоторой электроники, но часто встречаются в виде простых перезаряжаемых батареек для домашнего инструмента, фонарей или аналогов пальчиковых (и других) батареек.

Если есть возможность, то лучше разряжать их полностью. Тогда они будут служить дольше, а их кристаллические образования не будут укрупняться, что позволит надолго сохранить большое время автономной работы. Но опять же, сильно переживать из-за этого не стоит, так как эффект обратим, но само собой ничего не исправится.

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Как восстановить батарею с эффектом памяти

Восстановление возможно только после проведения специальной процедуры. Иногда ее еще называют ”тренировкой” аккумулятора.

Суть заключается в том, что батарею надо несколько раз полностью разрядить и зарядить снова. Разрядка должны быть именно полной — до тех пор, пока устройство само не выключится. Только так максимальное время автономной работы можно вернуть к изначальному или близкому к этому значению.

Есть даже зарядные устройства с функцией разряда (по крайней мере для аккумуляторов формата АА и ААА), которые не сложно найти в Интернете. Перед тем, как зарядить аккумулятор, они полностью разряжают его и делают ту самую ”тренировку”.

Портится ли аккумулятор во время хранения

Да, аккумулятор портится. В лучшем случае эта величина составит примерно 2% потери изначальной емкости в год. При самом плохом раскладе этот показатель может достигать значений 50 и более % за несколько месяцев.

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Самым безопасным способом хранения считается тот, при котором батарея заряжена примерно на 40% (поэтому в новых гаджетах именно такой уровень заряда из коробки) и лежит при температуре чуть ниже комнатной. При 100%-ом заряде или при хранении в условиях более высокой температуры емкость аккумулятора начинает теряться существенно быстрее.

Это говорит о том, что не стоит беречь аккумуляторы по принципу ”не буду лишний раз заряжать” и не стоит покупать перезаряжаемые батарейки впрок. Пользуйтесь ими, но помните о паре простых правил, приведенных в этой статье, и аккумуляторы вас не подведут. А заодно вы сэкономите немало денег.