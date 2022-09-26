Мы над ним смеялись, а экран нового iPhone оказался лучше, чем у любого Android-смартфона

Естественно, в первую очередь, всем интересно, как снимает тот или иной новый телефон. Больше всего это относится к флагманам, которые могут занять верхние строчки рейтингов. Но есть и другой параметр, который вызывает немало интереса. Им является экран. Мы все привыкли, что они стали примерно одинаковыми в современных устройствах, но это не значит, что они не отличаются друг от друга. Тем более, когда речь идет о разных производителях. И вот теперь у нас есть экспертная оценка экрана нового iPhone. Ей можно не доверять, но высока вероятность, что оценка очень точная. Почему? Об этом расскажу чуть ниже.

Что такое DxOMark

DxOMark — рейтинг, который многими воспринимается очень скептически, ведь с ним было связано много скандалов, которые заставляли усомниться в его точности. Но, несмотря на это, он все равно является чуть ли не единственным, который выдает хоть какие-то показатели.

Многие, несомненно, ждут оценки камеры iPhone 14 Pro Max экспертами DxOMark, но пока были исследованы только экран и звук. И вот тут новый флагман Apple действительно отличился. Если верить экспертам, смартфон не имеет себе равных по качеству дисплея. Он набрал 149 очков и с таким результатом занимает первое место.

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Как DxOMark оценивает телефоны

При составлении рейтинга гаджеты оцениваются по нескольким параметрам. Далее оценка сводится воедино и получается общий результат, который мы и получаем в виде общей оценки.

К несомненным достоинствам эксперты DxOMark отнесли простоту использования смартфона на улице. Он имеет высочайшую яркость, которая приближается к 2000 кд/кв.м. Так же у него есть режим HDR для отображения более насыщенных цветов. Еще одним его плюсом является то, что у него почти нет выпадения кадров при играх или просмотре фильмов.

Чем хорош новый Айфон

Если вы думаете, что специалисты отметили только преимущества экрана нового смартфона от Apple, то вы ошибаетесь. Они говорили и о недостатках, которые у новинки тоже есть. Правда, они очень несерьезные. Например, если смотреть на дисплей под углом, цвета несколько уходят в зеленоватый оттенок. Многим, кто работает с фотографиями или с видео, знакомы недостатки такого смещения цветов. В этом случае довольно сложно правильно отображать правильные оттенки кожи. Многие не заметят небольшого отклонения, но оно есть. И если придираться, кожа людей на видео может быть немного неестественной.

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Благодаря выходу новинки, Apple в настоящее время контролирует три верхних места в рейтинге экранов DxOMark со своими устройствами. Но это не единственный тест, который проводили эксперты. Так же они занимались исследованием звука новинки.

Как звучит новый iPhone

Звук на iPhone 14 Pro Max вообще отличный. А специалисты отмечают, что он подходит и для просмотра фильмов, и для игр, и для прослушивания музыки. Кроме того, это хороший выбор для записи громкого звука. Концерты, спектакли и представления записываются на этом телефоне лучше, чем на любом другом. Но минусы есть и тут.

К ним можно отнести искажения при прослушивании музыки на максимальном уровне громкости и значительный уровень захвата окружающего шума при его записи. Микрофон довольно чувствительный и внешний шум получается очень сильным. Так iPhone 14 Pro Max занял седьмое место в рейтинге аудио.

В итоге многие не верили, что Apple может сделать хороший телефон, ведь у Samsung дисплеи намного лучше, но получилось наоборот. К преимуществам iPhone можно отнести:

Отличную общую производительность дисплея.

Отличную читаемость экрана и цветопередачу на улице благодаря очень высокому уровню яркости.

Отображение HDR-видео в помещении благодаря высокой контрастности.

Качественный вывод звука для просмотра видео.

Можно ли верить DxOMark

Многие думают, что рейтинг выдает неточные данные и он предвзят. Но в данном случае, похоже, Apple действительно сделала что-то очень хорошее. Она никогда не была замечена в повышенном интересе к этому рейтингу, в отличие от китайских компаний, которые на каждой презентации много говорят об этом, если их телефон занял первое место в DxOMark.

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Apple обычно игнорирует мнение экспертов рейтинга. Возможно, это только создание видимости безразличия, но есть большая вероятность того, что экран iPhone, над которым мы смеялись, как над устаревшим, действительно стал очень хорошим.

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