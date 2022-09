Мы над ним смеялись, а экран нового iPhone оказался лучше, чем у любого Android-смартфона

В конце 2020 года стало известно, что Карл Пэй покидает OnePlus, компанию, соучредителем которой он был несколько лет назад. Чуть позже Пей объявил о создании своей новой компании — Nothing. Она со своим забавным названием быстро выпустила хорошо зарекомендовавший себя набор TWS-наушников под названием Nothing Ear 1. Теперь, в 2022 году, компания готова выпустить свой второй аппаратный продукт — Nothing Phone 1. Все, что мы знаем на данный момент о Nothing Phone 1, мы собрали в этой статье и хотим поделиться с вами информацией. Для кого-то это может стать основанием купить данный аппарат, а для других - наоборот. Но это вы уже решите без нашего участия, поэтому мы просто поделимся информацией.