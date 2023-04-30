Не спешите радоваться, что Samsung перешла на Snapdragon. Exynos могут вернуться

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Артем Сутягин

Как только не критиковали оригинальные процессоры от Samsung, которые долгое время устанавливались во флагманские устройства. Все из-за того, что процессоры Exynos в тех же самых моделях очень часто и во многом проигрывали своим конкурентам от Qualcomm. Многие даже специально искали Samsung на Snapdragon, чтобы получить преимущество, особенно в играх. Были даже случаи, когда люди покупали Exynos-версию, а через неделю продавали ее и заказывали из другой страны альтернативный вариант. В этом году Samsung, как мы думали, отказалась от своего процессора, но на самом деле не все так просто. Надо разобраться.

Не спешите радоваться, что Samsung перешла на Snapdragon. Exynos могут вернуться. Все возвращается. И Exynos могут вернуться. Фото.

Все возвращается. И Exynos могут вернуться

Выпускает ли Samsung свои процессоры Exynos

В этом году Samsung действительно отказалась от чипов Exynos для линейки Galaxy S23. Об этом поговаривали еще до презентации, но в целом такой поворот оказался довольно неожиданным. Это говорит о том, что компания может придерживаться премиальных чипсетов Qualcomm Snapdragon для своих флагманов серии S, по крайней мере, в ближайшем будущем. Однако подразделение Samsung LSI, ответственное за разработку чипов Exynos, не довольно таким положением дел и хочет как-то это изменить.

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Фирменные процессоры Samsung

После значительных убытков в своем полупроводниковом бизнесе в первом квартале 2023 года топ-менеджер Samsung LSI заявил, что подразделение чипов технологической компании работает над тем, чтобы вернуть чипы Exynos во флагманы Galaxy. О каком периоде идет речь, пока сказать сложно, но однозначно это рассматривается в самой ближайшей перспективе.

Подразделение MX (Mobile Experience) является крупным клиентом и стремится развивать бизнес с помощью линейки продуктов, которые можно применять ко всем сегментам серии Galaxy. Мы также работаем над возвращением их во флагманские продукты, — заявили руководители Samsung во время финансового отчета, состоявшегося на этой неделе.

Фирменные процессоры Samsung. Galaxy S23 получил только Snapdragon 8 Gen 2 — никаких собственных процессоров. Фото.

Galaxy S23 получил только Snapdragon 8 Gen 2 — никаких собственных процессоров

Какой процессор будет в Galaxy S24

Сказано это было в ответ на вопрос о возможности получения серией Galaxy S24 нового поколения собственных процессоров Exynos. Не все еще потеряли надежду на это.

Естественно, у нас есть не только информация от самой Samsung, но и то, что мы слышим со стороны. Недавний слух, распространенный в социальных сетях, также предполагает, что Samsung планирует оснастить базовую модель Galaxy S24 процессором Exynos 2400. Сообщается, что чипсет будет иметь 10-ядерный процессор. Его основное ядро будет сделано на архитектуре Cortex-X4. Кроме этого, будет пять блоков Cortex-A720, два из которых будут иметь более высокую частоту, а также четыре энергосберегающих ядра Cortex-A520.

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Пока мы не можем точно сказать, что именно будет в будущем и сможет ли Exynos вернуться во флагманскую S-серию. Да и последние заявления Samsung LSI не подтверждают возвращение Exynos на телефоны серии Galaxy S. Но все, что творится в инфополе, является явным признаком того, что это может произойти.

Какой процессор будет в Galaxy S24. Теоретический уже в Galaxy S24 может вернуться обновленная версия Exynos. Фото.

Теоретический уже в Galaxy S24 может вернуться обновленная версия Exynos

Какими будут Samsung в 2024 году

Если мы увидим возвращение Exynos в следующем году, то Samsung, скорее всего, пойдет по привычному пути и запустит собственные процессоры в Galaxy S24 только для некоторых рынков. Все остальные получат Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Можно не сомневаться, что последний будет продаваться на рынке США. Европа и некоторые другие рынки получат Exynos.

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Ранее уже была информация о том, что Samsung не просто так приостановила производство собственных процессоров. Поговаривают, что это часть сложной стратегии, в рамках которой компания должна к 2025 году наладить выпуск нового поколения процессоров, лучше адаптированных к смартфонам бренда и выдающих более высокие показатели в работе. С одной стороны, это звучит логично, так как что-то пора было менять, но с другой стороны, при этом не обязательно было отказываться от использования текущих процессоров. Если только компания не пытается выпустить что-то настолько отличное от своих текущих устройств, что тратить деньги на развитие существующих технологий просто не имеет смысла. Посмотрим, что из этого получится.

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