Не спешите радоваться, что Samsung перешла на Snapdragon. Exynos могут вернуться

Как только не критиковали оригинальные процессоры от Samsung, которые долгое время устанавливались во флагманские устройства. Все из-за того, что процессоры Exynos в тех же самых моделях очень часто и во многом проигрывали своим конкурентам от Qualcomm. Многие даже специально искали Samsung на Snapdragon, чтобы получить преимущество, особенно в играх. Были даже случаи, когда люди покупали Exynos-версию, а через неделю продавали ее и заказывали из другой страны альтернативный вариант. В этом году Samsung, как мы думали, отказалась от своего процессора, но на самом деле не все так просто. Надо разобраться.

Выпускает ли Samsung свои процессоры Exynos

В этом году Samsung действительно отказалась от чипов Exynos для линейки Galaxy S23. Об этом поговаривали еще до презентации, но в целом такой поворот оказался довольно неожиданным. Это говорит о том, что компания может придерживаться премиальных чипсетов Qualcomm Snapdragon для своих флагманов серии S, по крайней мере, в ближайшем будущем. Однако подразделение Samsung LSI, ответственное за разработку чипов Exynos, не довольно таким положением дел и хочет как-то это изменить.

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Фирменные процессоры Samsung

После значительных убытков в своем полупроводниковом бизнесе в первом квартале 2023 года топ-менеджер Samsung LSI заявил, что подразделение чипов технологической компании работает над тем, чтобы вернуть чипы Exynos во флагманы Galaxy. О каком периоде идет речь, пока сказать сложно, но однозначно это рассматривается в самой ближайшей перспективе.

Подразделение MX (Mobile Experience) является крупным клиентом и стремится развивать бизнес с помощью линейки продуктов, которые можно применять ко всем сегментам серии Galaxy. Мы также работаем над возвращением их во флагманские продукты, — заявили руководители Samsung во время финансового отчета, состоявшегося на этой неделе.

Какой процессор будет в Galaxy S24

Сказано это было в ответ на вопрос о возможности получения серией Galaxy S24 нового поколения собственных процессоров Exynos. Не все еще потеряли надежду на это.

Естественно, у нас есть не только информация от самой Samsung, но и то, что мы слышим со стороны. Недавний слух, распространенный в социальных сетях, также предполагает, что Samsung планирует оснастить базовую модель Galaxy S24 процессором Exynos 2400. Сообщается, что чипсет будет иметь 10-ядерный процессор. Его основное ядро будет сделано на архитектуре Cortex-X4. Кроме этого, будет пять блоков Cortex-A720, два из которых будут иметь более высокую частоту, а также четыре энергосберегающих ядра Cortex-A520.

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Пока мы не можем точно сказать, что именно будет в будущем и сможет ли Exynos вернуться во флагманскую S-серию. Да и последние заявления Samsung LSI не подтверждают возвращение Exynos на телефоны серии Galaxy S. Но все, что творится в инфополе, является явным признаком того, что это может произойти.

Какими будут Samsung в 2024 году

Если мы увидим возвращение Exynos в следующем году, то Samsung, скорее всего, пойдет по привычному пути и запустит собственные процессоры в Galaxy S24 только для некоторых рынков. Все остальные получат Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Можно не сомневаться, что последний будет продаваться на рынке США. Европа и некоторые другие рынки получат Exynos.

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Ранее уже была информация о том, что Samsung не просто так приостановила производство собственных процессоров. Поговаривают, что это часть сложной стратегии, в рамках которой компания должна к 2025 году наладить выпуск нового поколения процессоров, лучше адаптированных к смартфонам бренда и выдающих более высокие показатели в работе. С одной стороны, это звучит логично, так как что-то пора было менять, но с другой стороны, при этом не обязательно было отказываться от использования текущих процессоров. Если только компания не пытается выпустить что-то настолько отличное от своих текущих устройств, что тратить деньги на развитие существующих технологий просто не имеет смысла. Посмотрим, что из этого получится.