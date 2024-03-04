Новые флагманы на Android держат заряд дольше предшественников. И вот почему

Посредственная автономность продолжает оставаться главным недостатком смартфонов. Прожорливость процессоров, которые с каждым годом становятся только мощнее, растет, а самая распространенная емкость АКБ вот уже несколько лет держится на отметке 5000 мАч. У дорогих моделей флагманского класса батарейка еще меньше, и ситуация начинает казаться безвыходной. Но в 2024 году мы становимся свидетелями настоящего слома, ведь новые флагманы на Андроид стали держать заряд дольше своих предшественников.
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Почему у дорогих смартфонов меньше аккумулятор
Автономность смартфона зависит от множества факторов, но емкость аккумулятора — главный из них. Можно сколько угодно оптимизировать программное обеспечение и уменьшать техпроцесс микрочипов, но их энергопотребление продолжает расти почти пропорционально мощности. Больше всего от этого страдают дорогие смартфоны, получающие в свое распоряжение самое производительное железо.
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Мощному процессору для поддержания хорошей автономности нужен большой аккумулятор. Но на практике флагманы получают батарейки даже меньше, чем устройства за 15-20 тысяч рублей. Что интересно, компактнее от этого они не становятся. В качестве примера давайте сравним габариты двух смартфонов 2022 года из разных ценовых категорий: Redmi Note 11 и Xiaomi 12 Pro.
|Характеристики
|Redmi Note 11
|Xiaomi 12 Pro
|Высота
|159.9 мм
|163.6 мм
|Ширина
|73.9 мм
|74.6 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.7 мм
|Вес
|179 граммов
|204 грамма
Если два этих смартфона дать в руки человеку, далекому от современных технологий, и попросить угадать, у которого из них больше аккумулятор, то он наверняка назовет Xiaomi 12 Pro. Но в действительности компактный Redmi Note 11 имеет батарейку на 5000 мАч, а Xiaomi 12 Pro — на 4600 мАч. Почему все так, а не иначе?
Дело в том, что начинка дорогих смартфонов сильно отличается от внутренностей дешевых моделей. Флагманы получают крупные сенсоры камер для качественных фото, увеличенные динамики для громкого и насыщенного звука, а также испарительную камеру внушительных размеров для эффективного охлаждения мощного процессора. В этой связи места под аккумулятор в корпусе остается очень мало, и производитель вынужден идти на уменьшение батарейки.
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Какая емкость аккумулятора у флагманов 2024 года
Несмотря на кажущуюся патовость ситуации, аккумуляторы флагманов 2024 года стали существенно больше. Взгляните на емкость АКБ нескольких недавно анонсированных новинок:
- iQOO 12 Pro (5100 мАч);
- Xiaomi 14 Ultra (5300 мАч);
- OnePlus 12 (5400 мАч);
- realme GT5 (5400 мАч);
- HONOR Magic6 Pro (5600 мАч).
У всех этих смартфонов аккумулятор больше, чем у сравнительно недорогих моделей 2024 года и прошлогодних флагманов. В то же время нельзя сказать, что новинки сильно увеличились в размерах. Сравните, например, габариты HONOR Magic6 Pro и его предшественника HONOR Magic5 Pro.
|Характеристики
|HONOR Magic5 Pro
|HONOR Magic6 Pro
|Высота
|162.9 мм
|162.5 мм
|Ширина
|76.7 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.9 мм
|Вес
|219 граммов
|225 граммов
Новый смартфон стал чуточку толще и тяжелее, но его ширина и высота уменьшились, а емкость аккумулятора устройства 2024 года составила 5600 мАч, в то время как его предшественник имел 5100 мАч. Возникает логичный вопрос: а что случилось?
Почему аккумуляторы новых смартфонов стали больше
Случилось то, что производители начали осваивать технологии, позволяющие делать аккумуляторы схожих размеров, но с увеличенной емкостью. Так, компания HONOR в своем новом флагмане использует кремний-углеродную АКБ второго поколения, о чем мы рассказывали в отдельном материале. Это позволяет HONOR Magic6 Pro получить сразу 5600 мАч и много других преимуществ при условии сохранения размеров, как у обычного литий-ионного аккумулятора на 5000 мАч.
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Другие компании тоже осваивают новые технологии, которые позволяют сэкономить место в корпусе. Наглядный пример: размеры и емкость аккумуляторов последних смартфонов Xiaomi.
Площадь аккумулятора Xiaomi 14 Ultra меньше, чем у АКБ других моделей, но при этом емкость больше. Как китайцам удалось добиться такого результата — не совсем ясно, но очевидно, что работа над уменьшением батареек при сохранении объема энергии идет полным ходом.
Какая емкость аккумулятора будет у смартфонов в будущем
Китайский информатор Digital Chat Station прогнозирует, что в ближайшее время флагманы и вовсе начнут получать аккумуляторы на 6000 мАч, а компактные раскладушки наподобие Samsung Galaxy Z Fold5 в ближайшее время будут иметь АКБ по 5000 мАч вместо текущих 3700-4000 мАч.
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Как бы то ни было, флагманы и устройства с гибким экраном — это дорогие смартфоны, чья начинка состоит отнюдь не из самых дешевых комплектующих. Очевидно, что компактный аккумулятор с большой емкостью требует дополнительных затрат, и появление подобных АКБ в устройствах среднего и уж тем более начального уровня произойдет не так скоро, как нам бы хотелось. Но лиха беда начало.