Новые флагманы на Android держат заряд дольше предшественников. И вот почему

Посредственная автономность продолжает оставаться главным недостатком смартфонов. Прожорливость процессоров, которые с каждым годом становятся только мощнее, растет, а самая распространенная емкость АКБ вот уже несколько лет держится на отметке 5000 мАч. У дорогих моделей флагманского класса батарейка еще меньше, и ситуация начинает казаться безвыходной. Но в 2024 году мы становимся свидетелями настоящего слома, ведь новые флагманы на Андроид стали держать заряд дольше своих предшественников.

Почему у дорогих смартфонов меньше аккумулятор

Автономность смартфона зависит от множества факторов, но емкость аккумулятора — главный из них. Можно сколько угодно оптимизировать программное обеспечение и уменьшать техпроцесс микрочипов, но их энергопотребление продолжает расти почти пропорционально мощности. Больше всего от этого страдают дорогие смартфоны, получающие в свое распоряжение самое производительное железо.

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Мощному процессору для поддержания хорошей автономности нужен большой аккумулятор. Но на практике флагманы получают батарейки даже меньше, чем устройства за 15-20 тысяч рублей. Что интересно, компактнее от этого они не становятся. В качестве примера давайте сравним габариты двух смартфонов 2022 года из разных ценовых категорий: Redmi Note 11 и Xiaomi 12 Pro.

Характеристики Redmi Note 11 Xiaomi 12 Pro Высота 159.9 мм 163.6 мм Ширина 73.9 мм 74.6 мм Толщина 8.1 мм 8.7 мм Вес 179 граммов 204 грамма

Если два этих смартфона дать в руки человеку, далекому от современных технологий, и попросить угадать, у которого из них больше аккумулятор, то он наверняка назовет Xiaomi 12 Pro. Но в действительности компактный Redmi Note 11 имеет батарейку на 5000 мАч, а Xiaomi 12 Pro — на 4600 мАч. Почему все так, а не иначе?

Дело в том, что начинка дорогих смартфонов сильно отличается от внутренностей дешевых моделей. Флагманы получают крупные сенсоры камер для качественных фото, увеличенные динамики для громкого и насыщенного звука, а также испарительную камеру внушительных размеров для эффективного охлаждения мощного процессора. В этой связи места под аккумулятор в корпусе остается очень мало, и производитель вынужден идти на уменьшение батарейки.

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Какая емкость аккумулятора у флагманов 2024 года

Несмотря на кажущуюся патовость ситуации, аккумуляторы флагманов 2024 года стали существенно больше. Взгляните на емкость АКБ нескольких недавно анонсированных новинок:

iQOO 12 Pro (5100 мАч);

Xiaomi 14 Ultra (5300 мАч);

OnePlus 12 (5400 мАч);

realme GT5 (5400 мАч);

HONOR Magic6 Pro (5600 мАч).

У всех этих смартфонов аккумулятор больше, чем у сравнительно недорогих моделей 2024 года и прошлогодних флагманов. В то же время нельзя сказать, что новинки сильно увеличились в размерах. Сравните, например, габариты HONOR Magic6 Pro и его предшественника HONOR Magic5 Pro.

Характеристики HONOR Magic5 Pro HONOR Magic6 Pro Высота 162.9 мм 162.5 мм Ширина 76.7 мм 75.8 мм Толщина 8.8 мм 8.9 мм Вес 219 граммов 225 граммов

Новый смартфон стал чуточку толще и тяжелее, но его ширина и высота уменьшились, а емкость аккумулятора устройства 2024 года составила 5600 мАч, в то время как его предшественник имел 5100 мАч. Возникает логичный вопрос: а что случилось?

Почему аккумуляторы новых смартфонов стали больше

Случилось то, что производители начали осваивать технологии, позволяющие делать аккумуляторы схожих размеров, но с увеличенной емкостью. Так, компания HONOR в своем новом флагмане использует кремний-углеродную АКБ второго поколения, о чем мы рассказывали в отдельном материале. Это позволяет HONOR Magic6 Pro получить сразу 5600 мАч и много других преимуществ при условии сохранения размеров, как у обычного литий-ионного аккумулятора на 5000 мАч.

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Другие компании тоже осваивают новые технологии, которые позволяют сэкономить место в корпусе. Наглядный пример: размеры и емкость аккумуляторов последних смартфонов Xiaomi.

Площадь аккумулятора Xiaomi 14 Ultra меньше, чем у АКБ других моделей, но при этом емкость больше. Как китайцам удалось добиться такого результата — не совсем ясно, но очевидно, что работа над уменьшением батареек при сохранении объема энергии идет полным ходом.

Какая емкость аккумулятора будет у смартфонов в будущем

Китайский информатор Digital Chat Station прогнозирует, что в ближайшее время флагманы и вовсе начнут получать аккумуляторы на 6000 мАч, а компактные раскладушки наподобие Samsung Galaxy Z Fold5 в ближайшее время будут иметь АКБ по 5000 мАч вместо текущих 3700-4000 мАч.

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Как бы то ни было, флагманы и устройства с гибким экраном — это дорогие смартфоны, чья начинка состоит отнюдь не из самых дешевых комплектующих. Очевидно, что компактный аккумулятор с большой емкостью требует дополнительных затрат, и появление подобных АКБ в устройствах среднего и уж тем более начального уровня произойдет не так скоро, как нам бы хотелось. Но лиха беда начало.