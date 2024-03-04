Новые флагманы на Android держат заряд дольше предшественников. И вот почему

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Герман Вологжанин

Посредственная автономность продолжает оставаться главным недостатком смартфонов. Прожорливость процессоров, которые с каждым годом становятся только мощнее, растет, а самая распространенная емкость АКБ вот уже несколько лет держится на отметке 5000 мАч. У дорогих моделей флагманского класса батарейка еще меньше, и ситуация начинает казаться безвыходной. Но в 2024 году мы становимся свидетелями настоящего слома, ведь новые флагманы на Андроид стали держать заряд дольше своих предшественников.

Новые флагманы на Android держат заряд дольше предшественников. И вот почему. Аккумуляторы новых флагманов творят чудеса. Фото.

Аккумуляторы новых флагманов творят чудеса

Почему у дорогих смартфонов меньше аккумулятор

Автономность смартфона зависит от множества факторов, но емкость аккумулятора — главный из них. Можно сколько угодно оптимизировать программное обеспечение и уменьшать техпроцесс микрочипов, но их энергопотребление продолжает расти почти пропорционально мощности. Больше всего от этого страдают дорогие смартфоны, получающие в свое распоряжение самое производительное железо.

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Мощному процессору для поддержания хорошей автономности нужен большой аккумулятор. Но на практике флагманы получают батарейки даже меньше, чем устройства за 15-20 тысяч рублей. Что интересно, компактнее от этого они не становятся. В качестве примера давайте сравним габариты двух смартфонов 2022 года из разных ценовых категорий: Redmi Note 11 и Xiaomi 12 Pro.

ХарактеристикиRedmi Note 11Xiaomi 12 Pro
Высота159.9 мм163.6 мм
Ширина73.9 мм74.6 мм
Толщина8.1 мм8.7 мм
Вес179 граммов204 грамма

Если два этих смартфона дать в руки человеку, далекому от современных технологий, и попросить угадать, у которого из них больше аккумулятор, то он наверняка назовет Xiaomi 12 Pro. Но в действительности компактный Redmi Note 11 имеет батарейку на 5000 мАч, а Xiaomi 12 Pro — на 4600 мАч. Почему все так, а не иначе?

Почему у дорогих смартфонов меньше аккумулятор. Флагманы такие же большие, как и недорогие смартфоны, но их аккумуляторы долгое время были меньше. Фото: GSMArena Official. Фото.

Флагманы такие же большие, как и недорогие смартфоны, но их аккумуляторы долгое время были меньше. Фото: GSMArena Official

Дело в том, что начинка дорогих смартфонов сильно отличается от внутренностей дешевых моделей. Флагманы получают крупные сенсоры камер для качественных фото, увеличенные динамики для громкого и насыщенного звука, а также испарительную камеру внушительных размеров для эффективного охлаждения мощного процессора. В этой связи места под аккумулятор в корпусе остается очень мало, и производитель вынужден идти на уменьшение батарейки.

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Какая емкость аккумулятора у флагманов 2024 года

Какая емкость аккумулятора у флагманов 2024 года. Самый впечатляющий прорыв в 2024 году сделала компания HONOR. Фото.

Самый впечатляющий прорыв в 2024 году сделала компания HONOR

Несмотря на кажущуюся патовость ситуации, аккумуляторы флагманов 2024 года стали существенно больше. Взгляните на емкость АКБ нескольких недавно анонсированных новинок:

  • iQOO 12 Pro (5100 мАч);
  • Xiaomi 14 Ultra (5300 мАч);
  • OnePlus 12 (5400 мАч);
  • realme GT5 (5400 мАч);
  • HONOR Magic6 Pro (5600 мАч).

У всех этих смартфонов аккумулятор больше, чем у сравнительно недорогих моделей 2024 года и прошлогодних флагманов. В то же время нельзя сказать, что новинки сильно увеличились в размерах. Сравните, например, габариты HONOR Magic6 Pro и его предшественника HONOR Magic5 Pro.

ХарактеристикиHONOR Magic5 ProHONOR Magic6 Pro
Высота162.9 мм162.5 мм
Ширина76.7 мм75.8 мм
Толщина8.8 мм8.9 мм
Вес219 граммов225 граммов

Новый смартфон стал чуточку толще и тяжелее, но его ширина и высота уменьшились, а емкость аккумулятора устройства 2024 года составила 5600 мАч, в то время как его предшественник имел 5100 мАч. Возникает логичный вопрос: а что случилось?

Почему аккумуляторы новых смартфонов стали больше

Случилось то, что производители начали осваивать технологии, позволяющие делать аккумуляторы схожих размеров, но с увеличенной емкостью. Так, компания HONOR в своем новом флагмане использует кремний-углеродную АКБ второго поколения, о чем мы рассказывали в отдельном материале. Это позволяет HONOR Magic6 Pro получить сразу 5600 мАч и много других преимуществ при условии сохранения размеров, как у обычного литий-ионного аккумулятора на 5000 мАч.

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Другие компании тоже осваивают новые технологии, которые позволяют сэкономить место в корпусе. Наглядный пример: размеры и емкость аккумуляторов последних смартфонов Xiaomi.

Почему аккумуляторы новых смартфонов стали больше. Слева направо: размеры и емкость АКБ Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 13 Ultra. Фото.

Слева направо: размеры и емкость АКБ Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 13 Ultra

Площадь аккумулятора Xiaomi 14 Ultra меньше, чем у АКБ других моделей, но при этом емкость больше. Как китайцам удалось добиться такого результата — не совсем ясно, но очевидно, что работа над уменьшением батареек при сохранении объема энергии идет полным ходом.

Какая емкость аккумулятора будет у смартфонов в будущем

Китайский информатор Digital Chat Station прогнозирует, что в ближайшее время флагманы и вовсе начнут получать аккумуляторы на 6000 мАч, а компактные раскладушки наподобие Samsung Galaxy Z Fold5 в ближайшее время будут иметь АКБ по 5000 мАч вместо текущих 3700-4000 мАч.

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Как бы то ни было, флагманы и устройства с гибким экраном — это дорогие смартфоны, чья начинка состоит отнюдь не из самых дешевых комплектующих. Очевидно, что компактный аккумулятор с большой емкостью требует дополнительных затрат, и появление подобных АКБ в устройствах среднего и уж тем более начального уровня произойдет не так скоро, как нам бы хотелось. Но лиха беда начало.

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