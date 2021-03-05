Новые камеры Samsung получат физические разделители. Как это улучшит фотографии

  2. Темы
  3. Железо
Артем Сутягин 0

Мы уже привыкли к тому, что камера смартфона стала одной из главных составляющих нашего мнения о нем при выборе. Действительно, с такой доступностью и качеством снимков мы стали очень много фотографировать, и хочется, чтобы под рукой всегда был нормальный фотоаппарат. Вот только в последнее время производители не придумали ничего нового, кроме условных 108 Мп, с которыми на самом деле не все так чисто и здорово, как кажется на первый взгляд. Но это тема для отдельной большой статьи, а пока хочется рассказать о более интересной и перспективной разработке, которую представила компания Samsung, и которая в ближайшее время может сделать наши снимки намного более красочными, яркими и менее ”шумными”. Рецепт оказался простым, но он может нарушить законы физики, которые часто портили наши снимки.

Камера Samsung

Камеры могут стать лучше.

Какие камеры в смартфонах Samsung

Samsung уже много лет использует датчики камеры ISOCELL, в результате чего были созданы одни из лучших камер Android на рынке. На мой взгляд до камер от Huawei им далеко, но поэтому я и сказал ”одни из”. Конечно, при создании снимка в так называемой ”вычислительной фотографии”, которая в полной мере проявляет себя в смартфонах, важно еще и программное обеспечение, а не только матрица.

Google рассказала, зачем смартфону две камеры

Но сам сенсор тоже играет серьезную роль. Если он плохо поймает свет и разложит его на спектры, то обрабатывать программно будет нечего. Это как плохой объектив для самой дорогой зеркальной камеры. Думаю, вы поняли пример.

Получается, вычисления вычислениями, но сенсор тоже должен быть качественным и переставать развивать это направление не стоит. Этим и отметилась Samsung, которая представила второе поколение своего ISOCELL, предсказуемо дав ему название ISOCELL 2.0.

Камера Samsung

Такие перегородки изменят многое.

Новая камера Samsung

Новый сенсор отчасти стал результатом стремления компании не просто сделать матрицу лучше, но и втиснуть в нее больше мегапикселей. Именно с новой разработкой такая технология стала реальностью.

В своем сообщении в блоге Samsung объявила об усовершенствованиях, которые применяет в новом ISOCELL 2.0. В основном они сосредоточены на цветопередаче и светочувствительности. В новый сенсор Samsung добавила специально разработанной материал, который находится между цветными фильтрами каждого пикселя. Его задача бороться с тем, что и создает на снимке много шумов.

Тут подробно показано, как это работает:


Как сделать фотографии лучше

Когда пиксели буквально ”сидят друг на друге”, они мешают друг другу работать и большое количество точек мы не можем четко отделить друг от друга. Спасло бы разнесение пикселей на большее расстояние друг от друга. Для этого надо или увеличить размер матрицы, или уменьшить ее разрешение. Первое не могут сделать инженеры, а второе не позволят маркетологи. Как объяснить покупателю, что 8 или 12 Мп им более чем хватит, но снимки при этом будут намного лучше, чем если у вас 108 Мп?

Смарт-часы Samsung научились измерять давление и ЭКГ. Как включить

Новый материал призван решать проблему воздействия на соседние пиксели и снижать или полностью убирать то, что называется ”перекрестные помехи цветов”. Свет будет более четко делится на точки по цвету, и детализация станет существенно выше. В итоге пиксели могут захватывать больше информации о свете и цвете, что приводит к более чистым фотографиям с меньшим шумом. То есть при увеличении не будет помех, а каждая точка будут видна лучше и четче даже при большом разрешении сенсора.

Камера Samsung

Принцип работы нового сенсора.

Когда появятся камеры с большим разрешением

По словам Samsung, самым большим преимуществом этой технологии является именно то, что она позволяет втиснуть большее количество пикселей в сенсор камеры. Неудивительно, что после запуска сенсора камеры на 108 Мп на некоторых из последних флагманских телефонов, таких, как Samsung Galaxy S21 Ultra, компания во всю ведет работу над дальнейшим увеличением разрешения. В свое время мелькала информация о том, что компания стремится к разрешению 600 Мп.

Опыт использования Samsung Galaxy S21 — лучший Samsung из всех?

Аргументировалось это тем, что именно такое разрешение у нашего глаза и после такого разрешения мы уже не сможем различать большую детализацию. Но те, кто так говорит, забывают о том, что большое разрешение снимков нужно не для того, чтобы смотреть его на экране смартфона. Оно нужно для того, чтобы картинку можно было увеличить. Для просмотра на экране смартфона достаточно картинки FullHD (разрешение его экрана), а это всего 2 Мп. Для ленты в Инстаграм достаточно и еще меньшего.

Камера Samsung

Камера Samsung может стать лучше. И речь не только о разрешении.

Пока неизвестно, когда эта технология станет коммерческой. На самом деле огромное количество смартфонов оснащены датчиками Sony, но и Samsung занимает прочную позицию. Ходят слухи, что ZTE Axon 30 Pro может иметь 200-мегапиксельную камеру от Samsung, поэтому мы можем увидеть эту технологию уже довольно скоро, ведь чтобы достичь такого разрешения, действительно надо что-то поменять.

Теги
Лонгриды для вас
S20 Iltra
Почему на Samsung Galaxy S20 не работает та или иная функция? Самые частые проблемы

Учитывая любовь пользователей к смартфонам Samsung, неудивительно, что Galaxy S20 продается так много. Настолько много, что в наших социальных сетях нам задают много вопросов о том, как решить ту или иную проблему. В этой статье мы собрали самые интересные из них и ответим, чтобы и другие пользователи понимали, что большинство проблем с этим смартфоном имеет очень простые решения. Конечно, мы не сможем ответить на все вопросы, но даже эти ответы будут полезны многим. Если в вашем смартфоне все работает отлично, они все равно могут вам помочь, ведь некоторые вещи, например, частота экрана часто меняются и надо знать, как вернуть ее обратно. В общем, вы спрашивали – мы отвечаем.

Читать далее
Процессор
Как прошедший год повлиял на крупнейших производителей процессоров для смартфонов

Если спросить пользователей, что является самой важной частью смартфона, многие ответят, что экран. Такой ответ логичен только из-за того, что он постоянно на виду. На самом деле, второй по популярности ответ - процессор - будет куда более логичным. Именно процессор отличает флагман от бюджетника. Конечно, остальные компоненты тоже отличаются, но мало кто знает, память или экран какого производителя устновлены в их гаджете. С процессором картина совершенно иная и производителя указывают чуть ли не в первой строчке характеристик. Кто бы мог подумать, но пандемия сильно изменила расстановку сил на рынке процессоров. Лидеры остались на своих местах, но изменения более чем значительные.

Читать далее
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro проиграл Xiaomi и Huawei в качестве камеры

”Кто же верит DxOMark?” - спросите вы. В чем-то вы даже будете правы, вот только из-за одного скандального ”косяка”, который был пару лет назад, ставить крест на тестерах я бы не стал. В конце концов какая-то правда в ее тестах быть должна. Сейчас она выкатила у себя оценку камеры iPhone 12 Pro и оказалось, что этот смартфон проигрывает даже нескольким устройствам от Huawei и Xiaomi. При этом разница получилась достаточно существенной. Предлагаю сейчас не зацикливаться на слухах. Вместо этого я расскажу, какие результаты получили смартфоны, почему так вышло и поделюсь своим мнением, ведь я пользовался почти всеми смартфонами из первой пятерки.

Читать далее
Новый комментарий