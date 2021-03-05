Новые камеры Samsung получат физические разделители. Как это улучшит фотографии

Мы уже привыкли к тому, что камера смартфона стала одной из главных составляющих нашего мнения о нем при выборе. Действительно, с такой доступностью и качеством снимков мы стали очень много фотографировать, и хочется, чтобы под рукой всегда был нормальный фотоаппарат. Вот только в последнее время производители не придумали ничего нового, кроме условных 108 Мп, с которыми на самом деле не все так чисто и здорово, как кажется на первый взгляд. Но это тема для отдельной большой статьи, а пока хочется рассказать о более интересной и перспективной разработке, которую представила компания Samsung, и которая в ближайшее время может сделать наши снимки намного более красочными, яркими и менее ”шумными”. Рецепт оказался простым, но он может нарушить законы физики, которые часто портили наши снимки.

Какие камеры в смартфонах Samsung

Samsung уже много лет использует датчики камеры ISOCELL, в результате чего были созданы одни из лучших камер Android на рынке. На мой взгляд до камер от Huawei им далеко, но поэтому я и сказал ”одни из”. Конечно, при создании снимка в так называемой ”вычислительной фотографии”, которая в полной мере проявляет себя в смартфонах, важно еще и программное обеспечение, а не только матрица.

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Но сам сенсор тоже играет серьезную роль. Если он плохо поймает свет и разложит его на спектры, то обрабатывать программно будет нечего. Это как плохой объектив для самой дорогой зеркальной камеры. Думаю, вы поняли пример.

Получается, вычисления вычислениями, но сенсор тоже должен быть качественным и переставать развивать это направление не стоит. Этим и отметилась Samsung, которая представила второе поколение своего ISOCELL, предсказуемо дав ему название ISOCELL 2.0.

Новая камера Samsung

Новый сенсор отчасти стал результатом стремления компании не просто сделать матрицу лучше, но и втиснуть в нее больше мегапикселей. Именно с новой разработкой такая технология стала реальностью.

В своем сообщении в блоге Samsung объявила об усовершенствованиях, которые применяет в новом ISOCELL 2.0. В основном они сосредоточены на цветопередаче и светочувствительности. В новый сенсор Samsung добавила специально разработанной материал, который находится между цветными фильтрами каждого пикселя. Его задача бороться с тем, что и создает на снимке много шумов.

Тут подробно показано, как это работает:

Как сделать фотографии лучше

Когда пиксели буквально ”сидят друг на друге”, они мешают друг другу работать и большое количество точек мы не можем четко отделить друг от друга. Спасло бы разнесение пикселей на большее расстояние друг от друга. Для этого надо или увеличить размер матрицы, или уменьшить ее разрешение. Первое не могут сделать инженеры, а второе не позволят маркетологи. Как объяснить покупателю, что 8 или 12 Мп им более чем хватит, но снимки при этом будут намного лучше, чем если у вас 108 Мп?

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Новый материал призван решать проблему воздействия на соседние пиксели и снижать или полностью убирать то, что называется ”перекрестные помехи цветов”. Свет будет более четко делится на точки по цвету, и детализация станет существенно выше. В итоге пиксели могут захватывать больше информации о свете и цвете, что приводит к более чистым фотографиям с меньшим шумом. То есть при увеличении не будет помех, а каждая точка будут видна лучше и четче даже при большом разрешении сенсора.

Когда появятся камеры с большим разрешением

По словам Samsung, самым большим преимуществом этой технологии является именно то, что она позволяет втиснуть большее количество пикселей в сенсор камеры. Неудивительно, что после запуска сенсора камеры на 108 Мп на некоторых из последних флагманских телефонов, таких, как Samsung Galaxy S21 Ultra, компания во всю ведет работу над дальнейшим увеличением разрешения. В свое время мелькала информация о том, что компания стремится к разрешению 600 Мп.

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Аргументировалось это тем, что именно такое разрешение у нашего глаза и после такого разрешения мы уже не сможем различать большую детализацию. Но те, кто так говорит, забывают о том, что большое разрешение снимков нужно не для того, чтобы смотреть его на экране смартфона. Оно нужно для того, чтобы картинку можно было увеличить. Для просмотра на экране смартфона достаточно картинки FullHD (разрешение его экрана), а это всего 2 Мп. Для ленты в Инстаграм достаточно и еще меньшего.

Пока неизвестно, когда эта технология станет коммерческой. На самом деле огромное количество смартфонов оснащены датчиками Sony, но и Samsung занимает прочную позицию. Ходят слухи, что ZTE Axon 30 Pro может иметь 200-мегапиксельную камеру от Samsung, поэтому мы можем увидеть эту технологию уже довольно скоро, ведь чтобы достичь такого разрешения, действительно надо что-то поменять.